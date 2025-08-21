Cấp sổ đỏ với đất có nguồn gốc nông, lâm trường mà không phải lập phương án sử dụng đất?

Không phải lập phương án sử dụng đất khi cấp sổ đỏ

Điều 3, Nghị định 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin đất đai.

Đất có nguồn gốc nông, lâm trường có thể được cấp sổ đỏ mà không phải lập phương án sử dụng đất. Ảnh min hoạ: Mạc Li.

Theo đó, tại Khoản 4, Điều 3, Nghị định 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025, bổ sung Khoản 5 vào Điều 26 như sau:

Đối với trường hợp đất có nguồn gốc nông, lâm trường mà nông, lâm trường hoặc các công ty nông, lâm nghiệp sử dụng đất trước đó đã giải thể hoặc phá sản không còn trực tiếp quản lý, sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo việc đo đạc, lập hồ sơ địa chính, đăng ký đất đai và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các đối tượng đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2024 và Nghị định này mà không phải lập phương án sử dụng đất theo quy định tại Điều 181 Luật Đất đai năm 2024 và Nghị định này

Quy định về đất nông, lâm trường

Điều 181, Luật Đất đai 2024 quy định rõ trách nhiệm quản lý, sử dụng đất do các công ty nông, lâm nghiệp:

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm: Rà soát hiện trạng sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp về vị trí, ranh giới, diện tích đất đang sử dụng đúng mục đích, sai mục đích, không sử dụng, bị lấn chiếm hoặc tranh chấp.

Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp tại địa phương; xác định diện tích được tiếp tục sử dụng, diện tích phải bàn giao về địa phương.

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với diện tích đất công ty được tiếp tục sử dụng theo phương án đã phê duyệt.

Thu hồi và giao cho UBND cấp xã quản lý diện tích đất bàn giao về địa phương.

Tiếp tục rà soát, thu hồi diện tích đất công ty giữ lại nhưng không trực tiếp sử dụng mà cho thuê, cho mượn, giao khoán trái pháp luật.

Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Nghị định 226/2025/NĐ-CP cho phép cấp sổ đỏ với đất có nguồn gốc nông, lâm trường mà không cần lập phương án sử dụng đất. UBND cấp tỉnh sẽ chỉ đạo đo đạc, lập hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận cho các đối tượng đủ điều kiện.