Cây cảnh tựa mái tóc xanh mướt, độc lạ, mang phong cách nổi loạn, giới trẻ thích mê, nghe tên lại quá chán

Nếu bạn đang tìm kiếm một cây cảnh độc đáo làm điểm nhấn cho ngôi nhà của mình thì hành leo (Bowiea volubilis) là lựa chọn “đáng đồng tiền bát gạo”.

Đây không phải là loại cây trồng trong nhà thông thường. Vẻ đẹp của nó nằm ở hình dáng khác thường, giống như mớ dây cước rối bù, xanh mướt, giống như tuổi trẻ tràn đầy thanh xuân nhưng cũng vô cùng nổi loạn.

Có người liên tưởng cây cảnh này như dây tơ xanh, tương tự như cây dây tơ hồng (Cuscuta) kỳ diệu và quyến rũ.

Cây cảnh như mớ dây cước xanh

Vẻ đẹp độc lạ và xanh tươi của cây cảnh này xứng đáng với tên gọi đẹp đẽ hơn nhiều cái tên thô ráp, trần trụi như hành leo.

Chính cái tên này khiến vẻ đẹp của chúng bị lu mờ, khiến nhiều người yêu cây cảnh nghe tên đã không muốn biết. Nhưng nếu bạn nhìn thấy nó, bạn sẽ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Vẻ đẹp của cây cảnh hành leo

Hành leo hay còn gọi là hành biển, có tên gọi tiếng Anh là Climbing Sea Onion, Climbing Onion, Sea Onion, Zulu Potato, Climbing Potato (nghĩa là hành biển leo, hành leo, hành biển, khoai tây leo), tên khoa học là Bowiea volubilis.

Thân củ như hành, cành lại là như dây leo mọng nước.

Mặc dù cây cảnh này có tên gọi "hành" và có hình dáng như củ hành tây nhưng lại không liên quan gì đến hành tây. Hành leo là thành viên của gia đình hoa huệ Asparagaceae và cũng được coi là 1 loài cây mọng nước.

Cây cảnh mảnh khảnh này lại có sức sống mãnh liệt, là cây nhiệt đới lâu năm, thân mềm. Cây hành leo phát triển từ 1 "củ hành" xanh với đường kính khoảng 20-25cm nếu ở ngoài tự nhiên và khoảng 10cm nếu ở trong chậu.

Thân hành, cành leo

Đặc điểm nổi bật nhất của Bowiea volubilis là phần cuống lá nổi bật, phồng lên. Giống như củ hành tây vỏ xanh, cơ quan lưu trữ trên mặt đất này có thể phát triển khá lớn, tạo nên kết cấu hấp dẫn khi già đi.

Hoa nhỏ li ti rất đẹp. Ảnh minh họa Toutiao

Phần gốc dày, điêu khắc của Bowiea volubilis khiến nó trở thành điểm nhấn ngay lập tức, một tác phẩm điêu khắc sống động, mang đến nét nghệ thuật, gần như nguyên thủy cho bất kỳ căn phòng nào.

Tương phản tuyệt đẹp với thân cây cứng cáp, đậm chất đất là những dây leo mảnh mai, xanh tươi. Những thân cây mảnh mai, phân nhánh này mọc ra từ ngọn củ, sẵn sàng leo và đan xen vào nhau.

Chúng có thể đạt đến độ dài ấn tượng, tạo nên một màn trình diễn tinh tế, mềm mại khi vươn những sợi tua mỏng đi khắp các phương hướng để tìm vật bám vào.

Thân trên thân cây lại sinh ra nhiều thân khác. Ảnh minh họa Toutiao

Cây cảnh này có vẻ ngoài độc đáo, phá vỡ các mô hình sinh trưởng thông thường. Từ phần ngọn của củ ấm áp, trong suốt như ngọc lục bảo, mọc ra một thân cây mảnh mai màu xanh ngọc lục bảo, sau đó từ từ nảy mầm thành dây leo.

Thân trên thân cây lại sinh ra nhiều thân khác và những chiếc lá đối diện trên thân cây đã thoái hóa thành những vảy dài hình kim, giống như những xúc tu, liên tục xoắn lên trên để khám phá và phát triển.

Khi trưởng thành, những chiếc lá và thân cây hình mác rậm rạp đan xen vào nhau trong không khí, tạo thành một "khu rừng" xanh tươi, hay như mái tóc xanh dày của của cô gái đang độ xuân thì.



Củ hành ấn tượng. Ảnh minh họa Toutiao

Dễ tạo hình

Thân cây và dây leo uốn lượn tự nhiên, với phong cách "Thần thoại Cthulhu" mạnh mẽ, vô cùng tự do và khoáng đạt, khiến nó trở nên vô cùng thú vị và đáng chiêm ngưỡng.

Các "xúc tu" của Bowiea volubilis có thể được uốn cong lên một giàn nhỏ, để rủ xuống một cách ngoạn mục tự do từ trên kệ cao.

Bạn cũng có thể làm chậu treo để chúng rủ xuống như mành xanh, hoặc tạo thành hình mà bạn mong muốn, tạo thêm yếu tố kỳ ảo, năng động cho phong cách trang trí ngôi nhà của bạn.

Mỗi bông hoa có đường kính khoảng 1 cm. Ảnh minh họa Totiao

Hoa li ti tinh tế, có mùi thơm

Bên cạnh hình dáng cây tuyệt đẹp, hoa còn nở rộ, chủ yếu vào mùa thu và mùa đông, từ tháng 11 đến tháng 1 năm sau.

Mỗi bông hoa có đường kính khoảng 1 cm, nhỏ li ti, với 6 cánh hoa, trông giống như một chiếc cối xay gió nhỏ. Hoa có màu trắng và nở rất nhiều hoa, với hàng chục bông hoa trên một thân cây cùng một lúc. Khi nở rộ, hoa trông như tuyết phủ kín cành cây, tạo nên hiệu ứng "cảnh tuyết" tuyệt đẹp.

Bên cạnh màu sắc tươi tắn, thanh lịch và giá trị trang trí cao, hoa hành leo là một loài cây có hương thơm. Sau khi nở, hoa tỏa ra mùi hương tương tự như cám lúa mì. Có người thích mùi hương này, có người lại thấy nồng.

Hoa nở nhiều. Ảnh minh họa efloraofindia

Tuy nhiên, nhìn chung, mùi hương này khá dễ chịu và không quá nồng. Sau khi nở, bạn có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trong không khí.

Giá trị của cây cảnh hành leo

Cây cảnh hành leo này có vẻ đẹp tươi mới và sống động. Sự kết hợp độc đáo giữa phần đế điêu khắc và tán lá thanh thoát này hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ nhà ở hiện đại.

Xu hướng thiết kế nội thất thường ưa chuộng những tác phẩm kết hợp các yếu tố tự nhiên với phong cách nghệ thuật và hành leo Bowiea volubilis hoàn toàn phù hợp với điều này.



Quả hành leo cũng mang vẻ đẹp đáng ngắm nhìn. Ảnh minh họa Totiao

Hãy tưởng tượng cây cảnh này nằm giữa một bộ sưu tập các loài cây mọng nước và những điều kỳ lạ đang phát triển mạnh mẽ, góp phần tạo nên bầu không khí "âm u, nghệ thuật và hơi hoang dại, nổi loạn".

Đây là một loài cây thu hút sự chú ý mà không phô trương, mang đến một tuyên bố lặng lẽ nhưng sâu sắc về vẻ đẹp của những hình thái đa dạng của thiên nhiên.

Đối với những người sưu tầm thực vật, cây cảnh này có sức hấp dẫn đáng kể. Vẻ ngoài khác thường và thói quen sinh trưởng thú vị khiến nó trở thành một mẫu vật được săn đón.

Sự độc đáo của cây cảnh khiến nó trở thành một tài sản quý giá. Ảnh minh họa randomharvest

Sở hữu một cây cảnh hành leo chắc chắn sẽ đưa bạn vào nhóm những người đam mê sành điệu, những người trân trọng sự kỳ lạ của thực vật và niềm vui khi được trồng một thứ gì đó thực sự khác thường.

Sự độc đáo của cây cảnh khiến nó trở thành một tài sản quý giá, minh chứng cho gu thẩm mỹ tinh tế của chủ nhân trong nghề làm vườn.

Hơn nữa, cây cảnh này cũng rất phù hợp với môi trường trong nhà và những chủ nhân bận rộn. Gốc phình to của chúng tích nước nên thích nghi với môi trường khô cằn, ít nắng, không cần tưới tắm, chăm sóc quá nhiều.



Việc chăm sóc cây cảnh này khá đơn giản. Ảnh minh họa Totiao

Sự dễ chăm sóc này càng làm tăng thêm giá trị của cây cảnh, khiến nó trở thành một lựa chọn tuyệt vời cho cả những người trồng cây có kinh nghiệm và những người đang tìm kiếm một loài cây ít cần chăm sóc nhưng vẫn mang lại hiệu quả cao cho ngôi nhà của mình.

Cây hành tây leo được tạo ra để trường tồn, mang đến vẻ đẹp mà không cần chăm sóc liên tục.

Cách chăm sóc cây cảnh hành leo

Việc chăm sóc cây cảnh này khá đơn giản và phù hợp cho cả người mới bắt đầu trồng cây cảnh. Để cây cảnh mọc xanh tốt, bạn cần lưu ý hơn một số điều:

Đây là cây cảnh ưa khô ráo. Ảnh minh họa Totiao

1. Ánh sáng

Cây cảnh này thích ánh sáng gián tiếp, sáng nhưng không quá mạnh. Đặt cây ở nơi có ánh sáng tự nhiên nhưng tránh ánh nắng trực tiếp, đặc biệt là vào buổi trưa.

2. Tưới nước

Đây là cây cảnh ưa khô ráo, nên hạn chế tưới nước quá nhiều. Chỉ tưới khi đất đã khô hoàn toàn, thường là 1-2 tuần/lần tùy vào độ ẩm của môi trường. Khi cây vào trạng thái ngủ (thường vào mùa đông), giảm tưới nước đáng kể.

3. Đất trồng

Sử dụng đất thoát nước tốt, có nhiều chất hữu cơ và hơi chua. Trộn đất với perlite hoặc đá bims giúp tăng khả năng thoát nước.

Bón phân nhẹ vào mùa sinh trưởng

4. Nhiệt độ

Nhiệt độ lý tưởng cho Bowiea volubilis là từ 18-25°C. Tránh để cây ở nơi quá lạnh hoặc quá nóng.



5. Bón phân

Bón phân nhẹ vào mùa sinh trưởng (thường là mùa xuân và hè) với phân bón pha loãng.

6. Tạo giàn

Đây là cây leo cực kỳ phát triển, những "xúc tu" của chúng leo rất nhanh do đó, bạn cần tạo giàn để cho chúng leo lên, và uốn theo hình dáng mà bạn mong muốn. Bạn cũng có thể treo chúng lên cao để những dây leo rủ xuống, rất xanh tươi, mát mẻ.

Nó không chỉ là một cây cảnh mà còn là một tác phẩm nghệ thuật sống động. Ảnh minh họa Totiao

Về bản chất, cây cảnh hành leo mang đến sự pha trộn quyến rũ giữa nghệ thuật điêu khắc, vẻ đẹp tự nhiên tinh tế và sự quý hiếm hấp dẫn. Nó không chỉ là một cây cảnh, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật sống động, mang đến nét độc đáo và bất ngờ cho ngôi nhà của bạn.

Đối với bất kỳ ai muốn thổi hồn vào không gian sống của mình một nét thẩm mỹ riêng biệt và một chút kỳ diệu của thực vật, hành leo là một lựa chọn vô song, chứng minh rằng vẻ đẹp thực sự thường nằm ở sự khác thường thú vị.