Chân dung 5 thí sinh nhận giải thưởng IELTS Prize 2025: Người là bác sĩ, người xuất phát điểm từ con số 0

Giải thưởng IELTS Prize 2025 do Hội đồng Anh tổ chức đã vinh danh 5 thí sinh chiến thắng chung cuộc và chính thức giới thiệu thế hệ IELTS Inspirers, 15 cá nhân truyền cảm hứng sẵn sàng lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng.

Từ hàng loạt bài dự thi được gửi về trên toàn quốc, Hội đồng Anh đã chọn ra 15 gương mặt truyền cảm hứng nhất để trở thành thế hệ IELTS Inspirers đầu tiên. Trong đó, 5 thí sinh xuất sắc nhất được trao Giải Đặc biệt, mỗi người nhận phần thưởng trị giá 50 triệu đồng cùng bộ quà tặng IELTS Prize Kit, biểu trưng cho hành trình nỗ lực và phấn đấu không ngừng.

Những câu chuyện của Top 5 thí sinh chiến thắng năm nay nổi bật bởi chiều sâu cảm xúc, tinh thần bền bỉ và khát vọng vươn lên. Dù khác biệt về vùng miền, ngành nghề, xuất phát điểm, mục tiêu và mức điểm IELTS, các thí sinh đều gặp nhau ở niềm tin rằng IELTS có thể là cánh cửa mở ra những thay đổi ý nghĩa trong cuộc sống.

Đó là Phù Thanh Ngọc – sinh viên ĐH Ngân hàng, TP.HCM, IELTS 5.5. Xuất phát điểm gần như từ con số 0 với IELTS, sau 3 tháng tự học bền bỉ, Ngọc đã đạt được mục tiêu 5.5 Overall. Ban ngày đi làm thêm, ban đêm Ngọc miệt mài ôn luyện với tất cả nguồn tài nguyên sẵn có: từ video miễn phí trên YouTube cho đến nền tảng ôn luyện IELTS Ready Premium khi đăng ký thi cùng Hội đồng Anh. Trong vòng phỏng vấn cùng Ban giám khảo, Ngọc cũng chia sẻ đầy quyết tâm về kế hoạch 4 năm được xây dựng bài bản cùng IELTS, hướng tới ước mơ trở thành giáo viên tiếng Anh trong tương lai.

Chân dung 5 thí sinh chiến thắng. Ảnh: Hội đồng Anh

Đó là Trần Lê Ngọc An – nhà sáng tạo nội dung, giáo viên tiếng Anh, hiện đang sinh sống tại Đà Lạt, IELTS 8.0. Tiếng Anh không chỉ là công cụ giảng dạy mà còn là cầu nối giúp An khám phá giá trị của tri thức và lan tỏa cảm hứng học tập đến cộng đồng. An ấp ủ mục tiêu mang tiếng Anh về gần hơn với các bạn học sinh tại quê nhà với tinh thần “không chỉ học tiếng Anh, mà còn dùng tiếng Anh để học hỏi và phát triển”. Đây cũng là động lực để An liên tục trau dồi kỹ năng giảng dạy và sáng tạo nội dung giáo dục, nhằm tạo ra những trải nghiệm học tập dễ tiếp cận và truyền cảm hứng cho người học trên hành trình chinh phục ngôn ngữ toàn cầu.

Đó là Nguyễn Tân Minh Quân – bác sĩ Nội (chuyên ngành Nhiễm), giáo viên Science TP.HCM, IELTS 8.5. Là một người học và thực hành trong lĩnh vực y tế, Quân nhận thấy việc sử dụng thành thạo tiếng Anh không chỉ giúp mình hỗ trợ tốt hơn cho bệnh nhân và khách hàng quốc tế, mà còn theo kịp những hướng dẫn, khuyến nghị y khoa mới nhất từ các chuyên gia trên toàn cầu. Quân tin rằng IELTS là một công cụ hữu ích đối với sinh viên ngành Y Dược, không chỉ vì giá trị của tấm bằng trong các kỳ thi và hồ sơ học thuật, mà còn vì hành trình học IELTS giúp người học từng bước mở rộng tư duy, tiếp cận tri thức đa chiều từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Đó là Trương Thị Linh – giáo viên tiếng Anh cho trẻ em, tình nguyện viên hướng dẫn viên du lịch, Hà Nội, IELTS 6.5. Xuất thân từ một vùng quê miền núi nơi điều kiện học tập còn hạn chế, Linh không có cơ hội tiếp xúc với tiếng Anh một cách bài bản trong suốt 18 năm đầu đời. Nhìn thấy được thành công của những người bạn đồng trang lứa nhờ IELTS, Linh đã nỗ lực từng ngày, vừa học vừa làm thêm để tự trang trải cuộc sống. Với kết quả 6.5 IELTS, Linh không chỉ vượt qua giới hạn của bản thân mà còn mở ra một hành trình mới: trở thành “đại sứ văn hóa” không chính thức, lan tỏa vẻ đẹp Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Đó là Nguyễn Ngọc Hà My, vừa tốt nghiệp chuyên Anh Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai, IELTS 8.5. Với My, hành trình học IELTS không dừng lại ở điểm số. Em vẫn giữ thói quen luyện tập kỹ năng IELTS cả khi kỳ thi kết thúc. Những bài đọc trong quá trình ôn luyện giúp My mở rộng tư duy, tiếp cận các góc nhìn đa chiều và nuôi dưỡng niềm yêu thích với học thuật, đặc biệt là các chủ đề xã hội, văn hóa và giáo dục. Từ những cuộc thi hùng biện đến các sân chơi quốc gia, Hà My từng bước xây nền tảng vững chắc trước khi đạt IELTS 8.5 và sẵn sàng theo đuổi ngành Ngôn ngữ Anh tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Bà Samantha Lea Smith, Giám đốc Khảo thí Quốc gia (Việt Nam) chia sẻ: “Những bài dự thi năm nay không chỉ gây ấn tượng bởi chất lượng hình ảnh và khả năng diễn đạt vượt trội mà còn bởi chiều sâu nhân văn, sự khiêm tốn và hành trình trưởng thành của mỗi thí sinh. Những câu chuyện đầy cảm hứng được gửi về từ khắp mọi miền đất nước cho thông qua IELTS Prize, IELTS đang dần trở thành một nền tảng kết nối, phát triển bản thân và lan tỏa giá trị tích cực. Chúng tôi tự hào khi thấy các thí sinh tiếp cận giải thưởng không chỉ như một cuộc thi, mà còn như một cơ hội để thể hiện giá trị cá nhân, truyền cảm hứng cho người khác và cùng đóng góp vào một môi trường học tập không ngừng phát triển”.



Được Hội đồng Anh khởi xướng từ năm 2011, Giải thưởng IELTS Prize đã trở thành bệ phóng vững chắc cho hơn 400 thí sinh xuất sắc từ khu vực Đông Á, giúp họ hiện thực hóa giấc mơ học tập tại các trường đại học danh tiếng trên toàn thế giới. Với sứ mệnh hỗ trợ các thí sinh IELTS theo đuổi mục tiêu học tập bậc đại học hoặc sau đại học ở mọi ngành nghề, mọi quốc gia, IELTS Prize không chỉ là một giải thưởng danh giá mà còn là cơ hội để những người trẻ chia sẻ khát vọng, định hướng sự nghiệp và đóng góp tích cực cho xã hội.