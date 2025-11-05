Chàng trai người dân tộc Dao với ước mơ phủ xanh núi rừng quê hương

Yêu quý sắc áo Kiểm lâm



Khi còn bé, đi chăn trâu trên đồi, Nái nhiều lần được gặp các chú kiểm lâm đi tuần rừng. "Thấy bộ trang phục các chú đang khoác trên người là tôi mê từ đó. Ước mơ lớn lên được như vậy” - Nái nhớ lại.

Con đường đến với ngành lâm nghiệp của chàng trai dân tộc Dao khó khăn như chính những cung đường "trèo đèo, lội suối" mà người giữ rừng phải vượt qua. 12 năm học trôi qua nhanh chóng. Ở cái tuổi 24, khi nhiều bạn bè đã tốt nghiệp, Nái vẫn lặng lẽ cùng gia đình bảo vệ hơn 10 ha rừng được giao khoán.

Một ngày đầu năm 2012, sau chuyến đi tuần rừng về, Nái nhận được tin tỉnh Hà Giang (cũ) có chính sách cử người dân tộc thiểu số đi học kiến thức để xây dựng quê hương.

Lý Tà Nái (bên trái ảnh) trong chuyến công tác cùng bà con trồng rừng tại xã Phương Độ, tỉnh Hà Giang cũ, nay là phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang

“Mình đủ điều kiện, tỉnh cho đi học, lại đúng ngành mà mình đã mơ ước bao năm qua. Thế là đi học thôi”- anh nhớ lại khoảnh khắc “một sự ngẫu nhiên” khó tin ấy. Điều kiện để xét tuyển vào chương trình cử tuyển phải có học bạ tốt, và gia đình gương mẫu, chấp hành mọi chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.

Lần đầu xuống núi, Nái ngơ ngác trước cổng Trường Đại học Lâm nghiệp Hà Nội. Mỗi tháng, Nái được hỗ trợ 1.150.000 đồng, số tiền ít ỏi nhưng đủ để anh thuê nhà trọ gần trường, nuôi dưỡng ước mơ. Do thuộc diện cử tuyển, anh phải mất một năm học dự bị để vượt qua rào cản kiến thức trước khi chính thức bước vào giảng đường đại học.

Sau 5 năm đèn sách miệt mài nơi phố thị, năm 2017, Nái hoàn thiện khóa luận tốt nghiệp dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú Phạm Văn Điển, Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp.



Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú Phạm Văn Điển, Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp Hà Nội nhớ lại: "Tôi vẫn nhớ Lý Tà Nái là một sinh viên hiền lành, kiên trì và có ý chí vươn lên rất mạnh mẽ. Lý Tà Nái không chỉ học để có kiến thức, mà học để trở về phục vụ quê hương. Điều đó thể hiện rõ trong cách em chọn đề tài tốt nghiệp gắn với thực tiễn địa phương và trong thái độ học tập, rèn luyện nghiêm túc.



Với tôi, những sinh viên như Lý Tà Nái chính là minh chứng của tinh thần học để phụng sự cộng đồng, là cốt lõi trong sứ mệnh giáo dục đào tạo của Trường Đại học Lâm nghiệp. Tôi tin rằng, dù ở cương vị nào, Lý Tài Nái vẫn tiếp tục nuôi dưỡng và lan tỏa tình yêu rừng, góp phần xây dựng quê hương xanh, đẹp và bền vững".





Anh Lý Tà Nái (áo trắng trong ảnh) nguyên Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang, vừa được điều động về công tác tại xã Thông Nguyên, tỉnh Tuyên Quang, giữ chức Chánh Văn phòng Đảng ủy xã Thông Nguyên. Ảnh: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang

Giữ nguyên ngọn lửa nhiệt huyết bảo vệ rừng



Sáu năm cống hiến trong ngành Kiểm lâm, Lý Tà Nái gắn bó với rừng và sẻ chia với bà con các dân tộc thiểu số. Những chuyến đi bộ, những cuộc gặp gỡ, làm việc cùng người dân địa phương, anh đã cùng đồng nghiệp và bà con đổ mồ hôi trên nương đồi.

Mới đây, cán bộ Lý Tài Nái đã nhận Quyết định điều động từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang sang công tác tại xã Thông Nguyên, tỉnh Tuyên Quang, giữ chức Chánh Văn phòng Đảng ủy xã Thông Nguyên.

Quyết định chuyển sang công tác tại địa phương là sự tiếp nối của tình yêu quê hương và rừng xanh. Sự chuyển đổi từ chuyên môn rừng sang công tác hành chính không hề làm vơi đi ngọn lửa nhiệt huyết. Anh tin rằng, tinh thần bảo vệ và phát triển rừng theo Chỉ thị 13 của Đảng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

Lý Tà Nái cùng gia đình trong một chuyến đi du lịch. Ảnh: NVCC



Hành trình gần sáu năm khoác màu áo xanh đã khép lại, trở về nơi mình sinh ra công tác. Anh đã thực hiện trọn vẹn lời cam kết của mình là cống hiến cho quê hương, mang theo nhiệt huyết và ước mơ về một tương lai xanh, bền vững cho mảnh đất mình sinh ra và lớn lên.

Ông Đào Duy Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang khẳng định: "Lý Tà Nái rất năng động, nhiệt tình, đã khắc phục mọi khó khăn để rèn luyện, trưởng thành".