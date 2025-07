Ngày 23/7, Đồn Biên phòng Ba Tầng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, xác nhận đang hỗ trợ gia đình bị cháy nhà sớm ổn định cuộc sống.

Vụ cháy nhà xảy ra vào đêm tối, gió Tây Nam thổi mạnh khiến nỗ lực dập lửa gặp nhiều khó khăn. Ảnh: P.V

Trước đó, vào khoảng 2 giờ cùng ngày, Đồn Biên phòng Ba Tầng nhận được tin báo có vụ cháy xảy ra tại nhà ở của anh Hồ Văn K Roi (26 tuổi, trú thôn Trùm, xã A Dơi, tỉnh Quảng Trị).

Lập tức, lực lượng của Đồn Biên phòng Ba Tầng đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với công an xã A Dơi và lực lượng tại chỗ sử dụng công cụ chữa cháy của đơn vị kết hợp chở nước ở suối để khống chế ngọn lửa, di dời một số tài sản đến nơi an toàn. Tuy nhiên do gió Tây Nam thổi mạnh, ngọn lửa đã bùng phát rất nhanh.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, trong nhà có chị Hồ Thị Thum (27 tuổi, vợ của Hồ Văn K Roi) cùng 3 con nhỏ đang nằm ngủ. Rất may, cả 4 người đã kịp thoát thân khỏi vụ cháy.

Ngôi nhà của anh Hồ Văn K Roi bị cháy, chỉ còn phần khung bê tông. Ảnh: P.V

Theo thông tin chị Thum cung cấp, ngọn lửa xuất phát từ khu vực để tủ ti vi trên nhà sàn của gia đình. Khi chị Thum phát hiện vụ cháy, lửa đã bao trùm một góc nhà. Sau đó, ngọn lửa còn cháy lan sang nhà anh Hồ Văn Thương (25 tuổi, trú cùng thôn, là em trai của Hồ Văn K Roi).

Hậu quả vụ cháy đã thiêu rụi nhà sàn của anh Hồ Văn Thương (trị giá khoảng 20 triệu đồng); nhà bếp, toàn bộ phần gỗ và đồ đạc nhà anh Hồ Văn K Roi cũng bị cháy, chỉ còn phần khung bê tông (thiệt hại ước tính khoảng 200 triệu đồng).

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Tầng giúp 2 gia đình dọn dẹp đồ đạc sau vụ cháy nhà. Ảnh: P.V

Bước đầu, qua tìm hiểu từ phía gia đình và hiện trường, cơ quan chức năng nhận định vụ cháy do chập điện.

Với tinh thần tương thân tương ái, Đồn Biên phòng Ba Tầng đã có những hỗ trợ bước đầu, tuy nhiên 2 gia đình vẫn còn nhiều khó khăn phải đối mặt.

Được biết, 2 gia đình bị cháy nhà là người dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa tỉnh Quảng Trị, hoàn cảnh khó khăn.