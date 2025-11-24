Châu Âu sẽ mạnh tay vì Trung Quốc

Cờ có biểu tượng EU tại tòa nhà Ủy ban Châu Âu ở Brussels. Ảnh RIA

Theo ấn phẩm này, các quy định sửa đổi, hiện vẫn đang được thảo luận, là một phần trong loạt đề xuất mà Ủy ban Châu Âu sẽ trình bày vào tháng 12 nhằm củng cố nền tảng công nghiệp đang gặp khó khăn và kích thích tăng trưởng kinh tế trì trệ.

Làn sóng các dự án công nghiệp của Trung Quốc tại châu Âu cũng làm dấy lên lo ngại rằng Bắc Kinh đang cố tình khiến châu Âu phụ thuộc vào năng lực sản xuất tiên tiến của mình để gia tăng ảnh hưởng địa chính trị.

Ủy viên Công nghiệp Châu Âu Stéphane Séjourné phát biểu với tờ Financial Times rằng các tiêu chí mới nhằm mục đích "đảm bảo rằng đầu tư nước ngoài không chỉ hướng vào các linh kiện được lắp ráp ở nước ngoài" mà sẽ góp phần vào "hoạt động của toàn bộ chuỗi giá trị Châu Âu".

Ông nói thêm rằng các quy định sửa đổi có thể sẽ yêu cầu các nhà đầu tư nước ngoài phải thuê lao động địa phương và chuyển giao bí quyết công nghệ trong "các lĩnh vực như pin".

Một quan chức châu Âu khác xác nhận rằng Trung Quốc sẽ không bị nêu tên trong luật. Tuy nhiên, xét đến quy mô đầu tư của Trung Quốc vào EU, rõ ràng quy định mới sẽ nhắm đến đối tượng nào, ấn phẩm này khẳng định.