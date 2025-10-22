Chỉ định bà H’ Ziệp Buôn Krông làm Chủ tịch Hội Nông dân xã Đắk Liêng, tỉnh Đắk Lắk

Chiều 22/10, Hội Nông dân xã Đắk Liêng, tỉnh Đắk Lắk, (thuộc huyện Lắk cũ) tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Đắk Liêng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội diễn ra trong không khí phấn khởi, dân chủ, đoàn kết và đổi mới. Đồng thời thống nhất cao phương hướng, mục tiêu, nhân sự lãnh đạo chủ chốt, khẳng định quyết tâm xây dựng tổ chức Hội Nông dân xã Đắk Liêng vững mạnh, phát huy vai trò trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp và nông thôn mới.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Đắk Liêng lần thứ I được tổ chức trong bối cảnh cả nước đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, hướng đến nền nông nghiệp hiện đại, nông dân thông minh, nông thôn văn minh.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Đắk Liêng, (tỉnh Đắk Lắk) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tham dự Đại hội có 120 đại biểu chính thức, đại diện cho 2.240 hội viên, nông dân trong toàn xã, là sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt sau khi 3 xã Đắk Liêng, Buôn Triết và Buôn Tría hợp nhất thành xã Đắk Liêng mới, với diện tích đất tự nhiên 135,55 km², có 38 thôn, buôn, quy mô dân số 22.881 người.

Đồng thời, xã Đắk Liêng được xem là trung tâm sản xuất lương thực lớn nhất nhì của tỉnh Đắk Lắk với tổng diện tích gieo trồng hàng năm gần 11.400ha, với tổng sản lượng lương thực cây có hạt ước đạt hơn 67.500 tấn.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Đắk Liêng (Đắk Lắk) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân xã Đắk Liêng đã tín chấp hơn 62,5 tỷ đồng cho gần 1.000 lượt hộ vay vốn, tổ chức 12 lớp tập huấn kỹ thuật, cung ứng hơn 100 tấn phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho hội viên. Phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi lan tỏa mạnh với hơn 1.300 hộ đạt danh hiệu các cấp.

Đáng chú ý, toàn xã có 6 hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả, nhiều mô hình sản xuất cà phê, tiêu, sầu riêng xen canh cho doanh thu cao, tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, bà Phạm Thị Thêm - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk, Phó Trưởng Ban Công tác nông dân, ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật của Hội Nông dân xã trong thời gian qua.

Các phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, xây dựng nông thôn mới đã mang lại hiệu quả thiết thực; nhiều mô hình kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả, đời sống nông dân ngày càng được cải thiện.

Bà Phạm Thị Thêm - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk, Phó Trưởng Ban Công tác nông dân, phát biểu chỉ đạo Đại hội.

“Trước yêu cầu của thời kỳ mới, Hội Nông dân cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao năng lực cán bộ; thúc đẩy chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp.

Chủ động giám sát, phản biện xã hội; phát huy vai trò nòng cốt trong liên kết sản xuất, xây dựng chuỗi giá trị và các sản phẩm OCOP.

Đồng thời, yêu cầu Hội Nông dân xã phải là cầu nối giữa nông dân với cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp - tạo nguồn lực, mở rộng cơ hội cho hội viên phát triển bền vững”, bà Thêm nhấn mạnh.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Đào Quang Lâm - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đắk Liêng, tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh: Đảng ủy luôn xác định công tác Hội và phong trào nông dân là nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn với phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới.

“Hội Nông dân xã cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”; phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt trong khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng xã Đắk Liêng ngày càng phát triển”, ông Lâm đề nghị.

Ông Đào Quang Lâm - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đắk Liêng, tỉnh Đắk Lắk, phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Hợp tác - Phát triển”, Đại hội Hội Nông dân xã Đắk Liêng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đặt ra nhiều chỉ tiêu trọng tâm, như: 100% hội viên được học tập, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước;

100% chi, tổ hội đạt khá và vững mạnh; Quỹ Hội bình quân đạt 600.000 đồng/hội viên, Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn xã đạt 600 triệu đồng; Mỗi chi hội giúp 3-4 hộ nghèo thoát nghèo bền vững mỗi năm; 100% hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới.

Ngoài ra, xã tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông nghiệp, phát triển nông nghiệp sinh thái, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, xây dựng vùng chuyên canh gắn chuỗi giá trị và sản phẩm OCOP đặc trưng của vùng hồ Lắk.

Các Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết của Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Đắk Liêng (Đắk Lắk) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Đại hội Hội Nông dân xã Đắk Liêng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk đã công bố quyết định chỉ định 31 đại biểu tham gia Ban Chấp hành, chỉ định 7 đại biểu tham gia Ban Thường vụ.

Đồng thời, chỉ định bà H’ Ziệp Buôn Krông tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân xã Đắk Liêng.



Bà Phạm Thị Thêm đại diện Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà H’ Ziệp Buôn Krông, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đắk Liêng, (Đắk Lắk), khẳng định Đại hội lần thứ I thành công tốt đẹp là kết quả của tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy xã và Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk, cùng sự đồng lòng của toàn thể hội viên.

“Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành sẽ tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết đến từng hội viên; cụ thể hóa bằng các chương trình hành động thiết thực; đẩy mạnh các phong trào thi đua, đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác Hội và phong trào nông dân.

Hội Nông dân xã Đắk Liêng quyết tâm phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, nông dân số, nông nghiệp sạch, môi trường xanh - vì hạnh phúc của nhân dân”, bà H’ Ziệp khẳng định.

Bà H’ Ziệp Buôn Krông, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đắk Liêng, (Đắk Lắk), phát biểu nhận nhiệm vụ.

Theo bà H’ Ziệp thành công của Đại hội Hội Nông dân xã Đắk Liêng là bước khởi đầu quan trọng, tạo động lực mới để Hội Nông dân xã Đắk Liêng tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Với sự đồng hành, quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk, tin rằng tổ chức Hội Nông dân xã Đắk Liêng sẽ ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.