Chi tiết bất ngờ về thủ phạm xả súng hàng loạt trong trường học ở Minneapolis





Một tay súng đã sát hại ít nhất hai học sinh và làm bị thương 17 người khác trong một vụ tấn công sáng thứ Tư, ngay trong giờ lễ buổi sáng tại một trường Công giáo Annunciation ở miền nam thành phố Minneapolis, theo cảnh sát cho biết.

Nghi phạm được xác định là Robin Westman, 23 tuổi, sống ở ngoại ô Minneapolis. Cảnh sát cho biết kẻ tấn công đã chặn cửa nhà thờ trong lúc xả súng, rồi tự sát bằng súng. Theo giới chức, hắn mặc đồ đen, mang theo súng trường, súng ngắn và súng săn.

Hai học sinh thiệt mạng mới chỉ 8 và 10 tuổi. Ít nhất bốn em nhỏ khác đang trong tình trạng nguy kịch, theo trưởng khoa cấp cứu của một trong ba bệnh viện đang điều trị các nạn nhân. Cảnh sát trưởng Minneapolis, Brian O’Hara, nói rằng những nạn nhân còn lại nhiều khả năng sẽ qua khỏi.

Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey nghẹn ngào tại buổi họp báo: “Đừng chỉ nói về lời cầu nguyện lúc này, bởi vì chính các em đã cầu nguyện ngay khi bị bắn. Đây mới là tuần học đầu tiên, và các em đang ở trong nhà thờ.”

Nạp đạn nhiều lần

Một số nhân chứng cho biết họ nghe từ 30–50 phát súng kéo dài vài phút. “Âm thanh liên hồi như súng trường bán tự động, chắc chắn hắn đã nạp đạn nhiều lần,” một người dân sống gần trường kể lại.

Cảnh sát cho rằng động cơ vụ án vẫn “khó hiểu đến mức không thể chấp nhận”. Nghi phạm không có tiền án. Hồ sơ tòa án cho thấy kẻ tấn công sinh ra là nam, tên Robert, sau đó đổi tên thành Robin khi 17 tuổi để phù hợp với bản dạng giới nữ.

Kẻ nổ súng đã tự sát phía sau nhà thờ và không có tiền án tiền sự , cảnh sát cho biết. Cảnh sát tin rằng Westman hành động một mình trong vụ tấn công. Theo kỷ yếu, Robin tốt nghiệp trường Annunciation năm 2017, và các bài đăng trên mạng xã hội cho thấy mẹ của Robin đã từng làm việc tại trường từ năm 2016 đến năm 2021.

Các nhà điều tra đang nỗ lực tìm hiểu động cơ của kẻ xả súng. Cảnh sát trưởng Brian O'Hara cho biết Robin đã đăng một "bản tuyên ngôn" trên YouTube, trong đó có hình ảnh băng đạn với dòng chữ kích động như “Giết Donald Trump”. Tuyên ngôn đã bị gỡ xuống và đang được điều tra để tìm ra động cơ vụ việc.

Cảnh sát đang thực hiện lệnh khám xét tại trường học và ba nơi cư trú liên quan đến nghi phạm.

Giám đốc FBI Kash Patel cho biết cơ quan này đang điều tra vụ tấn công như một "hành động khủng bố trong nước và tội ác thù hận nhắm vào người Công giáo".

Cảnh sát trưởng Minneapolis Brian O'Hara cho biết ba khẩu súng thu được từ hiện trường vụ xả súng ở Minneapolis đã được tay súng mua hợp pháp, người này gần đây đã được cấp giấy phép mua súng.

Liên tiếp các vụ nổ súng ở Minneapolis

Vụ thảm sát này xảy ra chỉ chưa đầy 24 giờ sau một vụ xả súng khác ở Minneapolis chiều thứ Ba, gần trường trung học Cristo Rey Jesuit. Một người chết và sáu người bị thương khi một kẻ nổ súng bằng súng trường bắn hàng chục phát vào nhóm người đứng trên vỉa hè.

Chỉ trong ngày hôm đó, thêm hai vụ nổ súng riêng biệt nữa cũng khiến hai người thiệt mạng. Cảnh sát hiện chưa xác định liệu các vụ việc có liên quan đến nhau hay không.

Trước đó vài tháng, cựu Chủ tịch Hạ viện bang Minnesota Melissa Hortman và chồng bà cũng bị sát hại trong một vụ xả súng tại thành phố.