Chi tiết thời gian, địa điểm diễn ra giao lưu Nhạc hội Cảnh sát thế giới tại Việt Nam

Ngày 7/8, Bộ Công an tổ chức họp báo cung cấp các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025) và ra mắt Giao diện mới của Cổng thông tin điện tử Bộ Công an; trang truyền thống thành tựu Công an nhân dân Việt Nam.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì buổi họp báo.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác Chính trị Bộ Công an, thời gian qua, đã diễn ra hàng loạt sự kiện lớn của của lực lượng Công an nhân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy thông tin về các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân.

“Tinh thần chung của tất cả các chương trình đều mang tính đổi mới, sáng tạo, thiết thực; thể hiện rõ sự hiện đại, chính quy, tinh nhuệ, lớn mạnh của lực lượng Công an nhân dân. Các chương trình đều được tổ chức theo hướng gần gũi, để người dân được tham gia giao lưu, trò chuyện trực tiếp, sát cánh cùng lực lượng Công an Nhân dân”, Thiếu tướng Bẩy thông tin.



Về các hoạt động đã được tổ chức, điển hình như chương trình Gala âm nhạc Vinh quang Công an Nhân dân Việt Nam và chuỗi các hoạt động tại khu vực hồ Gươm dịp kỷ niệm 77 năm CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy; tại phố đi bộ Nguyễn Huệ nhân kỷ niệm 77 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Đặc biệt, với 35.000 người tham gia, đêm gala âm nhạc “Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam” ngày 8/6/2025 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ được xác lập kỷ lục Việt Nam là sự kiện có số lượng người tham gia nghi thức chào cờ và hát Quốc ca đông nhất Việt Nam từ trước đến nay.

Nhân dịp 80 năm ngày truyền thống, lực lượng Công an đã tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, từ thiện, khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương. Trong đó, toàn lực lượng huy động quyên góp ủng hộ 362 tỷ đồng hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát tại Cao Bằng và Gia Lai; huy động các nguồn lực xã hội hóa triển khai xây dựng 3.344 căn nhà với kinh phí hơn 210 tỷ đồng tại các địa phương khác…

Toàn cảnh buổi họp báo, sáng 7/8.

Các tổ chức chính trị, xã hội trong lực lượng cũng tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị, an sinh xã hội, tri ân, thăm, tặng quà, khám chữa bệnh miễn phí và tặng nhà cho Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh trật tự cơ sở, gia đình chính sách, người có công với cách mạng và đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn…

Thời gian tới, Bộ Công an cho biết sẽ tổ chức triển lãm “CAND Việt Nam - 80 năm vì bình yên cuộc sống” nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (triển lãm từ 5/8 - 14/9, tại Bảo tàng Hà Nội); triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện PCCC, CNCH và thiết bị an ninh, an toàn, bảo vệ năm…

Quân nhạc Việt Nam - Lào cùng biểu diễn trong một sự kiện tại Sơn La. Ảnh minh họa.

Đáng chú ý là sự kiện Nhạc hội Cảnh sát thế giới diễn ra từ ngày 9/8-10/8 (8h sáng Thứ 7 và 20h tối Chủ nhật) tại bờ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) để người dân được trực tiếp tham gia. Ngoài 2 đoàn công an, quân đội của Việt Nam, có 5 nước cử đoàn tham dự nhạc hội gồm Lào, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Campuchia với 231 nhạc công và nghệ sĩ. Dự kiến còn có 2 quốc gia khác sẽ tham gia nhạc hội.