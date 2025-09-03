Chia sẻ của Mẹ Việt Nam Anh hùng ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm trong lễ diễu binh mừng Quốc khánh 2/9

Trong không khí hào hùng của lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), hình ảnh Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Huyến (86 tuổi, trú tại phường Trần Phú, Hà Tĩnh) ngồi trang trọng bên cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm đã trở thành khoảnh khắc lay động hàng triệu trái tim người Việt.

Hình ảnh Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Huyến ngồi bên Tổng Bí thư Tô Lâm trong lễ diễu binh mừng 80 năm Quốc khánh tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) đã lay động hàng triệu trái tim. Ảnh chụp màn hình.

Mẹ Huyến, với mái tóc bạc trắng gọn gàng dưới chiếc khăn vấn đen và bộ áo dài đỏ thắm, không chỉ đại diện cho thế hệ hy sinh thầm lặng mà còn chia sẻ những cảm xúc chân thành về niềm tự hào dân tộc và nỗi nhớ da diết về người thân đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Sinh năm 1939 trong một gia đình cách mạng tại Hà Tĩnh, mẹ Trần Thị Huyến đã sớm chịu cảnh mồ côi cha khi còn trong bụng mẹ. Cha là liệt sĩ Trần Hậu Trưởng (cán bộ tiền khởi nghĩa) hy sinh năm 1938 trong phong trào chống thực dân Pháp. Lớn lên, mẹ Huyến lập gia đình và sinh 8 người con (3 gái, 5 trai).

Ngày 3/9, tại ngôi nhà nhỏ ở tổ dân phố Liên Công, phường Trần Phú, nhiều người đến thăm, chúc mừng Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Huyến. Ảnh: PV

Thế nhưng, chiến tranh lại cướp đi hai người con trai yêu quý: liệt sĩ Nguyễn Văn Cát (hy sinh năm 1977 tại Campuchia) và liệt sĩ Nguyễn Văn Đường (hy sinh năm 1980 tại Hà Tiên). Không chỉ mất con, bà còn chịu nỗi đau mất chồng sớm, phải một mình nuôi 6 người con còn lại và mẹ già, trong đó có người con gái thứ 7 bị tật bẩm sinh nằm liệt giường.

Nhắc về những ngày tháng gian khổ, mẹ Huyến nghẹn ngào: “Ngày nhận giấy báo tử của con, tôi tưởng như không còn đứng vững. Một lần đau đã khó, nhưng hai lần chịu đựng thì không lời nào tả nổi. Thế nhưng, tôi luôn tự nhủ, con ngã xuống là vì Tổ quốc, tôi phải gượng dậy để tiếp tục sống, để hương khói cho cha và các con”.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Huyến xúc động, rưng rưng nước mắt vì hai con trai không thể chứng kiến hình ảnh đất nước độc lập, tự do, phát triển giàu đẹp. Ảnh: PV

Mẹ Huyến kể, thời điểm đó, mẹ phải nhặt rau mang ra chợ bán để mưu sinh, ngay cả sau khi nhận tin dữ vẫn phải ra chợ để kiếm tiền nuôi gia đình. “Ở thời điểm đó không ai khổ bằng mẹ, nhưng hiện nay không ai được sướng như mẹ. Mẹ được Đảng, Nhà nước quan tâm hỗ trợ, chăm sóc, được chính quyền địa phương, đoàn viên thanh niên coi như mẹ ruột. Vào các ngày lễ tết, mẹ được mọi người đến động viên, hỏi thăm sức khỏe. Được nhận hỗ trợ từ nhà nước với tổng số tiền khoảng 10 triệu đồng/tháng”, bà chia sẻ với giọng xúc động.

Dù sức khỏe yếu ở tuổi 86, khi nhận giấy mời dự lễ diễu binh, mẹ Huyến đã cố gắng cùng con dâu út và đoàn đại biểu tỉnh Hà Tĩnh vượt chặng đường dài ra Hà Nội. Mẹ thức dậy từ 2 giờ sáng ngày 2/9 để làm thủ tục vào khán đài, gạt qua mệt mỏi để hòa mình vào không khí trọng đại.

Ba bằng Tổ quốc ghi công của cha và hai con trai được Mẹ Huyến đặt ở vị trí trang trọng nhất trong nhà. Hàng ngày, mẹ thắp hương cho các liệt sĩ, như thể họ vẫn luôn hiện diện. Ảnh: PV

“Được mời ra Hà Nội dự đại lễ quan trọng của đất nước khiến tôi hạnh phúc không nói lên lời. Khi tôi ra, được mọi người đón tiếp nhiệt tình, chu đáo, dù mẹ vẫn đi được nhưng được các chú bộ đội cõng đi. Ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm, Tổng Bí thư luôn quan tâm, hỏi thăm về tình hình sức khỏe, thường xuyên rót nước và nói chuyện với tôi. Tôi rất vui khi được tổ quốc tri ân, mọi người xem mẹ như mẹ ruột hết mình quan tâm đến mẹ”, mẹ Huyến kể lại với đôi mắt rưng rưng.

Khoảnh khắc ngồi trên khán đài, chứng kiến đoàn quân hùng dũng diễu hành, mẹ Huyến không kìm được nước mắt. “Tôi cảm nhận được sự lớn mạnh của đất nước hôm nay là thành quả từ biết bao hy sinh. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy như có cha tôi và hai đứa con trai yêu quý cũng hiện diện, đang cùng tôi chứng kiến giờ phút vinh quang này. Mẹ tiếc vì 2 con trai của mẹ không thể chứng kiến được giây phút, hình ảnh đẹp của đất nước độc lập, tự do. Một đất nước phát triển giàu đẹp”, mẹ Huyến chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Thắm, con dâu út đưa Mẹ Huyến ra Hà Nội, xúc động chia sẻ: “Thấy mẹ trên khán đài, tôi vừa thương vừa tự hào. Cả đời mẹ chịu nhiều mất mát để góp phần vào độc lập, hòa bình cho đất nước. Giây phút tại Quảng trường Ba Đình là phần thưởng tinh thần vô giá với mẹ". Ảnh: PV

Mẹ còn nhớ rõ về hai con trai: “Con trai đầu Nguyễn Văn Cát rất thông minh, học giỏi, hay viết văn, viết thơ từng nhiều lần gửi thơ văn đăng ở sách báo được nhận nhuận bút. Còn Nguyễn Văn Đường thì to cao, đẹp trai, rất ngoan ngoãn với bố mẹ, ông bà”.

Chị Nguyễn Thị Thắm, con dâu út và là người trực tiếp đưa mẹ Huyến ra Hà Nội, bày tỏ: “Nhìn mẹ ngồi trên khán đài, tôi vừa thương vừa tự hào. Cả cuộc đời mẹ đã trải qua biết bao mất mát, hy sinh để đất nước có được độc lập, hòa bình như hôm nay. Giây phút được ngồi ở Quảng trường Ba Đình thiêng liêng này, đối với mẹ chính là một phần thưởng tinh thần vô giá. Khoảnh khắc ấy không chỉ là niềm vinh dự của riêng mẹ mà còn là niềm tự hào của cả gia đình tôi.

Mẹ Huyến hạnh phúc khi chứng kiến hình ảnh đẹp của đất nước độc lập, tự do. Một đất nước phát triển giàu đẹp. Ảnh: PV

Chúng tôi đến Hà Nội vào ngày 1/9, lúc đó thời tiết xấu, chuyển mưa, bình thường thì mẹ đã mệt do thời tiết. Nhưng tối hỏi mẹ có mệt không, mẹ nói mẹ rất khỏe, vui sướng khi được dự lễ quốc khánh nhân dịp trọng đại này, dù không ăn gì mẹ vẫn sướng, vẫn khỏe. Không khí hoành tráng, ấm cúng tại Hà Nội đã cổ vũ tinh thần khiến mẹ tôi rất hạnh phúc”.

“Ngày nào mẹ cũng thắp hương cho ông ngoại và hai anh, như thể họ vẫn còn đâu đây. Mẹ hay nói với con cháu rằng, sự hy sinh của ông và các anh là nền tảng để gia đình có ngày hôm nay, nên chúng tôi phải biết thương yêu nhau, giữ nếp nhà, và phải sống sao cho xứng đáng với người đã nằm xuống” - chị Thắm chia sẻ.

Vào các ngày lễ lớn của đất nước, chính quyền địa phương luôn quan tâm, đến nhà để thăm hỏi, tặng quà mẹ Huyến và thắp hương cho các liệt sĩ. Ảnh: PV

Khoảnh khắc mẹ Huyến ngồi lặng lẽ dưới nắng thu Quảng trường Ba Đình, với niềm vui xen lẫn giọt lệ, không chỉ là món quà lớn nhất của tuổi già mà còn là lời nhắc nhở thế hệ sau về những hy sinh thầm lặng. Hình ảnh ấy như nối liền quá khứ và hiện tại, lan tỏa niềm tự hào và lòng biết ơn trong trái tim triệu người dân đất Việt, khắc sâu bài học về lòng trung hiếu và tình yêu Tổ quốc.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Phi Khanh-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Trần Phú, cho biết: “Hình ảnh Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Huyến ngồi cạnh Tổng Bí thư tại Quảng trường Ba Đình trong lễ diễu binh mừng Quốc khánh 2/9 là một khoảnh khắc đặc biệt thiêng liêng. Đó không chỉ là vinh dự của riêng gia đình mẹ, mà còn là sự ghi nhận xứng đáng đối với những cống hiến, hy sinh của các thế hệ người dân Hà Tĩnh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Với phường Trần Phú, đây còn là niềm tự hào chung, là biểu tượng về truyền thống cách mạng kiên cường, bất khuất của quê hương. Hình ảnh ấy nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân hôm nay, đặc biệt là thế hệ trẻ, phải luôn biết tri ân, sống trách nhiệm, phát huy truyền thống để tiếp tục xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh, văn minh”.