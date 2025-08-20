Chiều nay (20/8) công bố điểm chuẩn đại học năm 2025: Bật mí từ các trường

Công bố điểm chuẩn các trường đại học năm 2025 khi nào

Theo kế hoạch công bố trước đó của Bộ GDĐT, sau khi kết thúc 6 vòng lọc ảo, đến 17h chiều nay 20/8, các cơ sở đào tạo nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống, rà soát và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 theo lịch chung.

Các trường đại học có thể công bố điểm chuẩn từ 17h ngày 20/8 đến 17h ngày 22/8.

Thí sinh mong ngóng điểm chuẩn đại học năm 2025. Ảnh minh họa: Tào Nga

Trao đổi với PV báo Dân Việt, ThS Nguyễn Thị Xuân Dung, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Trường Đại học Công nghệ TP.HCM, cho biết: "Năm 2025, trường có hơn 30.000 thí sinh đăng ký trên hệ thống của Bộ GDĐT với tổng số nguyện vọng đăng ký là hơn 41.500 nguyện vọng.

Trong đó, những ngành học có số lượng nguyện vọng nhiều nhất thuộc về các ngành thế mạnh của trường và phù hợp với xu thế lựa chọn ngành nghề của thí sinh hiện nay như: Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Công nghệ ô tô điện, Truyền thông đa phương tiện, Quan hệ công chúng, Thiết kế đồ hoạ, Digital Marketing, Marketing, Quản trị kinh doanh, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Ngôn ngữ Anh,…

Với xu hướng điểm thi THPT năm nay giảm, dự kiến điểm chuẩn của trường có thể bằng sàn hoặc chênh lệch không nhiều".

Sáng 20/8, trường đại học đầu tiên cũng đã bố điểm chuẩn. Theo đó, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Thái Bình Dương đã thông qua điểm trúng tuyển đối với ba phương thức xét tuyển của năm 2025. Đây là trường đầu tiên công bố điểm chuẩn chính thức mùa tuyển sinh năm nay.

Theo đó, với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi THPT, điểm trúng tuyển theo các tổ hợp 3 môn là 15 điểm. Phương thức xét tuyển học bạ THPT theo tổ hợp 3 môn là 18. Điểm xét tốt nghiệp THPT là 5,5 điểm.

Riêng với ngành luật, điểm trúng tuyển theo kết quả thi THPT tổ hợp 3 môn là 18 điểm, điểm xét tốt nghiệp THPT là 6 điểm và xét tuyển học bạ THPT theo tổ hợp 3 môn là 18 điểm.

Thông tin ban đầu từ Trường Đại học Hùng Vương, TP.HCM, điểm chuẩn dự kiến của nhiều ngành đào tạo tại trường năm nay tương đương với năm ngoái như các ngành ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung Quốc, ngôn ngữ Nhật, ngôn ngữ Hàn, kinh tế quốc tế, thương mại điện tử… Tuy nhiên, có một số ngành vào trường có điểm chuẩn tăng mạnh từ 3 đến mức cao nhất là 5 điểm so với năm 2024 như tâm lý học, luật, luật kinh tế.

Đại diện Học viện Hàng không Việt Nam cũng tiết lộ, năm nay điểm chuẩn dự kiến vào trường tăng so với năm 2024. Trong đó nhiều ngành có mức điểm chuẩn tăng từ 3 đến 4 điểm, đặc biệt mức điểm chuẩn tăng cao nhất lên 6 điểm.

TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng đào tạo Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM thông tin sau những lần lọc ảo nhóm phía Nam và lọc ảo toàn quốc của Bộ, điểm chuẩn năm 2025 của trường có nhiều biến động bất ngờ với khoảng 50% số ngành có điểm chuẩn tăng so với năm 2024.

Một số ngành ghi nhận mức tăng đáng kể như ngành Marketing dự kiến tăng 1,5 điểm; các ngành thuộc nhóm Công nghệ - kỹ thuật như cơ điện tử, Điện - điện tử, Tự động hóa dự kiến tăng đến 2 điểm, ngành Dược học tăng nhẹ 0,5 điểm…

Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn các ngành chương trình đại trà của trường năm nay dao động từ 24 đến 25 điểm, có ngành lên đến 26 điểm.



Thí sinh cần làm gì sau khi biết điểm chuẩn đại học năm 2025?

Theo quy định của Bộ GDĐT, trước 17h ngày 30/8, thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống. Nếu không thực hiện đúng thời hạn, thí sinh sẽ bị coi là từ chối nhập học.

Sau khi xác nhận nhập học trên hệ thống chung, thí sinh sẽ nhận được giấy báo nhập học từ trường đại học. Thí sinh cần làm thủ tục nhập học theo giấy báo này của nhà trường. Việc xác nhận này khác với xác nhận trên hệ thống chung của Bộ GDĐT.



Đối với thí sinh không trúng tuyển đợt 1, thí sinh sẽ còn cơ hội ở đợt xét tuyển bổ sung.

Đại diện Trường Đại học Thương mại cho biết: "Tước 17h ngày 22/8, trường sẽ công bố danh sách trúng tuyển chính thức. Trước 17h ngày 30/8, thí sinh xác nhận nhập học trên cổng thông tin của Bộ GDĐT. Trước 17h ngày 3/9, thí sinh hoàn tất nhập học trực tuyến trên hệ thống nhập học của trường.

Ngày 5/9, trường sẽ tổ chức Lễ Khai giảng và Gala Chào tân sinh viên, sau đó sẽ có tuần sinh hoạt công dân đầu khóa từ 8-14/9. Từ ngày 15/9, sinh viên sẽ chính thức bước vào học kỳ đầu tiên.

