Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Giá vàng biến động mạnh
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Shark Bình bị bắt
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Tin tức
Thứ năm, ngày 16/10/2025 15:48 GMT+7

Chính phủ đề xuất mở rộng đối tượng miễn giấy phép xây dựng

+ aA -
Quỳnh Nguyễn Thứ năm, ngày 16/10/2025 15:48 GMT+7
Chiều 16/10, tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự án Luật Xây dựng (sửa đổi) đã được đưa ra cho ý kiến với nhiều đề xuất đột phá nhằm cắt giảm thủ tục, đơn giản hóa quy trình, trong đó nổi bật là việc mở rộng đối tượng miễn giấy phép xây dựng và chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Cắt giảm, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng. Ảnh: Media Quốc hội

Trình bày tờ trình, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cho biết, dự thảo luật đã được sắp xếp, bố cục lại bao gồm 8 chương và 97 điều trên tinh thần đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, chỉ quy định những vấn đề khung mang tính nguyên tắc và những nội dung thuộc thẩm quyền Quốc hội.

Một trong những điểm thu hút sự quan tâm nhất trong dự thảo là việc cắt giảm, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đáng chú ý, dự thảo đã mở rộng đối tượng được miễn giấy phép xây dựng.

Sửa Luật Xây dựng: Cắt giảm 50% công đoạn, áp dụng cơ chế "một cửa, một bộ hồ sơ"

Nguyên tắc thực hiện là từ giai đoạn chuẩn bị đến thời điểm khởi công, cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng chỉ kiểm soát một lần đối với mỗi dự án, công trình (mỗi dự án chỉ thực hiện 1 thủ tục hành chính).

Theo đó, những công trình thuộc đối tượng thẩm định tại cơ quan chuyên môn về xây dựng, như dự án đầu tư công, PPP, dự án quy mô lớn hoặc có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng, thì không phải cấp giấy phép xây dựng.

Với các công trình còn lại, thủ tục cấp phép sẽ được đơn giản hóa tối đa, dự kiến giảm thời gian cấp phép xuống còn tối đa 7 ngày, đồng thời có thể thực hiện trực tuyến toàn trình.

Nhiều băn khoăn về cơ chế hậu kiểm

Báo cáo thẩm tra, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Văn Khải cho biết, Thường trực Ủy ban cơ bản đồng tình với đề xuất của Chính phủ.

Tuy nhiên, một số ý kiến trong Ủy ban cho rằng, giấy phép không phải rào cản mà là công cụ bảo vệ quyền lợi và trật tự xã hội, vấn đề nằm ở chất lượng và quy trình cấp phép. Do đó, cần đơn giản hóa quy trình nhưng vẫn phải đảm bảo giám sát chặt chẽ.

Chủ nhiệm Uỷ ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: Media Quốc hội

Tham gia thảo luận, Chủ nhiệm Uỷ ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải ghi nhận những đổi mới tích cực của dự thảo, đặc biệt là việc giảm thời gian cấp phép từ 20-30 ngày xuống còn 10-15 ngày. Tuy nhiên, bà bày tỏ nhiều trăn trở về việc chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

"Đây là một bước tiến tích cực hướng tới quản lý hiện đại, nhưng cần xem xét kỹ lưỡng tính đồng bộ và khả thi", bà Hải nhấn mạnh.

Bà lo ngại nếu không đồng bộ với các luật khác như Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Bảo vệ môi trường, chủ đầu tư có thể phải đối mặt với nhiều cơ quan kiểm tra song song, gây chồng chéo.

Bà Hải cũng chỉ ra sự thiếu rõ ràng giữa "giấy phép xây dựng" và "giấy phép sử dụng công trình".

"Giấy phép xây dựng là cho phép thi công, còn giấy phép sử dụng công trình là cho phép khai thác vận hành. Việc này liên quan trực tiếp đến an toàn, như các vụ cháy nổ ở những tòa nhà chưa đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy nhưng đã đi vào hoạt động", bà Hải dẫn chứng.

Cho rằng đây là một thay đổi rất lớn, bà Nguyễn Thanh Hải đề nghị cần đánh giá thận trọng, thậm chí có thể thí điểm ở những thành phố lớn trước khi áp dụng trên toàn quốc để tránh những rủi ro không đáng có.

Tham khảo thêm

Bà Hà Thị Nga: Báo chí trực thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội

Bà Hà Thị Nga: Báo chí trực thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: “Tiêm mũi ADN mới” vào dự án Luật để Việt Nam tự chủ, tự cường về khoa học, công nghệ

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: “Tiêm mũi ADN mới” vào dự án Luật để Việt Nam tự chủ, tự cường về khoa học, công nghệ

GS.TS Tạ Ngọc Tấn: Dự thảo văn kiện Đại hội XIV có nhiều điểm mới đột phá về tư duy và cấu trúc

GS.TS Tạ Ngọc Tấn: Dự thảo văn kiện Đại hội XIV có nhiều điểm mới đột phá về tư duy và cấu trúc

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nói về giảm nhiều đầu mối trong các tổ chức Đảng, đơn vị hành chính khi tinh gọn

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nói về giảm nhiều đầu mối trong các tổ chức Đảng, đơn vị hành chính khi tinh gọn

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Shark Bình và sự hoan hỉ tàn nhẫn
29

Tháng 3/2023, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn của H – một người em thân thiết: “Tới gặp em đi, em không chịu đựng được nữa!”.

Tìm thấy thi thể 3 bố con: Cuộc gọi cuối cùng và tiếng khóc xé lòng bên dòng sông Lam

Tin tức
Tìm thấy thi thể 3 bố con: Cuộc gọi cuối cùng và tiếng khóc xé lòng bên dòng sông Lam

Tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhận thêm nhiệm vụ

Tin tức
Tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhận thêm nhiệm vụ

Vụ 3 bố con mất tích trên sông Lam: Tìm thấy thi thể 2 cháu bé
6

Tin tức
Vụ 3 bố con mất tích trên sông Lam: Tìm thấy thi thể 2 cháu bé

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, chỉ định Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn

Tin tức
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, chỉ định Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn

Đọc thêm

Thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII
Tin tức

Thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII

Tin tức

Với sự nhất trí cao, 100% đại biểu đã biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 75 đồng chí.

Gợi mở về một nhà máy phân bón Việt Nam trên đất Cuba
Nhà nông

Gợi mở về một nhà máy phân bón Việt Nam trên đất Cuba

Nhà nông

Tại buổi gặp 95 Nông dân xuất sắc và Nhà khoa học của nhà nông, Tổng Bí thư Tô Lâm gợi mở ý tưởng xây dựng nhà máy phân bón Việt Nam tại Cuba, nhằm tăng hiệu quả hợp tác nông nghiệp, nâng vị thế Việt Nam và thắt chặt tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Ông Trần Tiến Dũng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ mới
Tin tức

Ông Trần Tiến Dũng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ mới

Tin tức

Chiều 16/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2025-2030 đã chính thức ra mắt Đại hội. Ông Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2025-2030.

Friso Pro mới nhập khẩu từ Hà Lan: Công thức đột phá hỗ trợ hệ tiêu hóa và đường ruột cho trẻ
Gia đình

Friso Pro mới nhập khẩu từ Hà Lan: Công thức đột phá hỗ trợ hệ tiêu hóa và đường ruột cho trẻ

Gia đình

Trong bối cảnh tiêu hóa và sức khỏe đường ruột là mối quan tâm hàng đầu của cha mẹ Việt Nam khi lựa chọn sản phẩm dinh dưỡng cho con, vừa qua vào ngày 10/10/2025, thương hiệu sữa Friso chính thức ra mắt Friso Pro – 100% nhập khẩu từ Hà Lan.

Kỹ sư 9X và hành trình đưa gia công CNC đến gần giới trẻ Việt đam mê cơ khí chế tạo
Doanh nghiệp

Kỹ sư 9X và hành trình đưa gia công CNC đến gần giới trẻ Việt đam mê cơ khí chế tạo

Doanh nghiệp

Ở tuổi 31, Vũ Văn Đạo - Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí SJ, không chỉ là một doanh nhân trẻ thành đạt mà còn là người truyền lửa đam mê công nghệ cho thế hệ kỹ sư trẻ Việt Nam. Từ một chàng sinh viên cơ khí chế tạo máy, anh đã biến niềm yêu thích máy móc thành một sự nghiệp đầy cảm hứng, khẳng định giá trị của công nghệ cao ngay tại Việt Nam.

Ban hành Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của khuyến nông cấp tỉnh và khuyến nông xã
Nhà nông

Ban hành Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của khuyến nông cấp tỉnh và khuyến nông xã

Nhà nông

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện công tác khuyến nông cấp tỉnh, cấp xã.

Bộ Công an đề xuất thu thập sinh trắc giọng nói của công dân từ 6 tuổi trở lên
Tin tức

Bộ Công an đề xuất thu thập sinh trắc giọng nói của công dân từ 6 tuổi trở lên

Tin tức

Bộ Công an đang lấy ý kiến cho 2 dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sinh trắc học giọng nói và mống mắt. Đây bước chuẩn bị cho việc có thể tích hợp thêm 2 đặc điểm nhận dạng này vào dữ liệu căn cước công dân.

Nha Trang: Vùng đất tinh hoa hội tụ của du lịch Việt
Du lịch

Nha Trang: Vùng đất tinh hoa hội tụ của du lịch Việt

Du lịch

Giữa bản đồ du lịch Việt Nam rực rỡ sắc màu, Nha Trang luôn giữ cho mình một sắc xanh riêng biệt, vừa nồng nàn hương vị biển, vừa đậm dấu ấn văn hóa. Điểm đến này không chỉ sở hữu một trong 29 vịnh đẹp nhất hành tinh, mà còn là nơi hiếm hoi hội tụ đủ biển - sông - núi - đảo – đô thị - di sản văn hóa trong một tổng thể hài hòa hiếm gặp.

Blanca 6, 7: Lý do bộ đôi tháp căn hộ Sun Group ven biển Vũng Tàu gây sốt thị trường
Nhà đất

Blanca 6, 7: Lý do bộ đôi tháp căn hộ Sun Group ven biển Vũng Tàu gây sốt thị trường

Nhà đất

Uy tín chủ đầu tư, pháp lý minh bạch, thiết kế tinh tế cùng tiêu chuẩn bàn giao, vận hành bởi đơn vị quốc tế giúp dòng căn hộ thuộc Blanca City trở thành tâm điểm đầu tư Vũng Tàu thời gian qua.

Vietcombank chung tay cùng đồng bào khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra
Kinh tế

Vietcombank chung tay cùng đồng bào khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra

Kinh tế

Những ngày vừa qua, miền Bắc và miền Trung liên tiếp chịu ảnh hưởng của bão lũ, hàng nghìn ngôi nhà bị ngập úng, đồng ruộng hoa màu bị thiệt hại, cuộc sống người dân bị ảnh hưởng nặng nề. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn Vietcombank đã phát động toàn thể cán bộ, người lao động Vietcombank ủng hộ tối thiểu một ngày lương để chung tay khắc phục thiệt hại do bão, lũ gây ra. Kết quả, chương trình đã quyên góp được hơn 15 tỷ đồng, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và tinh thần “tương thân tương ái” của hơn hai vạn cán bộ Vietcombank trên toàn hệ thống.

VinFast trao giải cuộc thi sáng tác ca khúc “VinFast - Khát vọng Vì Việt Nam Xanh và Hùng cường”
Tin tức

VinFast trao giải cuộc thi sáng tác ca khúc “VinFast - Khát vọng Vì Việt Nam Xanh và Hùng cường”

Tin tức

Sau 4 tháng phát động và nhận được gần 400 bài dự thi, Cuộc thi sáng tác ca khúc “VinFast - Khát vọng Vì Việt Nam Xanh và Hùng cường” đã tìm ra 8 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải Nhất - Nhì - Ba. Ngoài ra, các tác giả tham gia dự thi và những thành viên cộng đồng bình chọn chính xác nhất tác phẩm đạt Giải Nhất cũng đã được Ban tổ chức vinh danh và trao tặng những phần quà giá trị và ý nghĩa.

Vingroup ra mắt “cộng đồng hưu trí” đẳng cấp quốc tế đầu tiên tại Việt Nam
Kinh tế

Vingroup ra mắt “cộng đồng hưu trí” đẳng cấp quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

Kinh tế

Tập đoàn Vingroup vừa công bố ra mắt Vin New Horizon – chuỗi dịch vụ và đô thị hưu trí, dưỡng lão cao cấp theo tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam. Đây là trụ cột chiến lược mới trong hệ sinh thái Vingroup, tiên phong kiến tạo “Chân trời hạnh phúc” cho thế hệ tuổi vàng toàn cầu, nơi người cao tuổi được truyền cảm hứng để sống khỏe - vui – có ích, tiếp tục hành trình đáng giá và trọn vẹn trong từng phút giây.

Tình báo Mỹ thất bại thế nào trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968?
Đông Tây - Kim Cổ

Tình báo Mỹ thất bại thế nào trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968?

Đông Tây - Kim Cổ

57 năm đã trôi qua, nhưng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, phía Mỹ gọi là “cuộc tiến công Tết” (Tet Offensive) vẫn là chủ đề thu hút sự quan tâm và tốn không ít giấy mực của giới lãnh đạo chính trị, tướng lĩnh, sĩ quan, các nhà sử học, các nhà báo nước ngoài, nhất là Mỹ. Họ đã, đang và sẽ đi tìm câu trả lời cho câu hỏi vì sao một cường quốc quân sự với bộ máy tình báo hiện đại khổng lồ như Mỹ mà bị bất ngờ trước cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân.

Tom Cruise chia tay Ana de Armas sau 9 tháng hẹn hò kín tiếng
Văn hóa - Giải trí

Tom Cruise chia tay Ana de Armas sau 9 tháng hẹn hò kín tiếng

Văn hóa - Giải trí

Tom Cruise và Ana de Armas đã chính thức chia tay sau thời gian hẹn hò âm thầm kéo dài gần một năm.

Các nhà khoa học cảnh báo về một thảm họa sắp xảy ra trên Trái Đất
Điểm nóng

Các nhà khoa học cảnh báo về một thảm họa sắp xảy ra trên Trái Đất

Điểm nóng

Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học từ Đại học McGill, Canada, mực nước biển dâng cao do khí thải nhà kính tiếp tục tăng có thể phá hủy các thành phố ven biển trên khắp thế giới.

Từ vụ cha ôm hai con nhảy cầu: “Đừng biến con cái là tài sản sở hữu để tự quyết định tước đoạt sinh mệnh!”
Xã hội

Từ vụ cha ôm hai con nhảy cầu: “Đừng biến con cái là tài sản sở hữu để tự quyết định tước đoạt sinh mệnh!”

Xã hội

Theo chuyên gia, từ vụ việc đau lòng cha ôm hai con nhảy cầu tự tử ở Nghệ An, nhiều bộ phận cha/mẹ vẫn nghĩ con cái tài sản sở hữu của mình và sẵn sàng tước đoạt mạng sống của con để "trừng phạt" đối phương sau mâu thuẫn.

Bộ Chính trị chỉ định ông Lương Nguyễn Minh Triết làm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk
Tin tức

Bộ Chính trị chỉ định ông Lương Nguyễn Minh Triết làm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Tin tức

Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sao trẻ Việt kiều 18 tuổi được Transfermark định giá 250.000 euro
Thể thao

Sao trẻ Việt kiều 18 tuổi được Transfermark định giá 250.000 euro

Thể thao

Nhờ thi đấu tiền bộ trong màu áo CLB MVV Maastricht ở giải hạng hai Hà Lan (Keuken Kampioen Divisie) nên hậu vệ cánh phải Lenn-Minh Quang Trần đã được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá.

ĐT Nepal thắng kiện ĐT Malaysia, ĐT Việt Nam hưởng lợi ra sao?
Thể thao

ĐT Nepal thắng kiện ĐT Malaysia, ĐT Việt Nam hưởng lợi ra sao?

Thể thao

Nếu FIFA chấp nhận đơn kiện của ĐT Nepal, ĐT Malaysia có thể bị xử thua, mở ra cơ hội lớn cho ĐT Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027.

Hà Tĩnh: Tuyến đường bị xói mòn nghiêm trọng sau bão số 10, tiềm ẩn tai nạn khi xe trọng tải lớn đi qua
Media

Hà Tĩnh: Tuyến đường bị xói mòn nghiêm trọng sau bão số 10, tiềm ẩn tai nạn khi xe trọng tải lớn đi qua

Media

Sau bão số 10, tuyến đường giao thông huyết mạch tại phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) bị xói mòn nghiêm trọng với độ sâu từ 0,5 - 1,5m, khiến mặt đường chênh vênh, dễ sụt lún. Nguy cơ đổ sập trở nên cấp bách khi xe trọng tải lớn lưu thông qua đây, đe dọa an toàn cho hàng trăm phương tiện mỗi ngày.

Đà Nẵng: Cứu bệnh nhân 68 tuổi bị xương cá đâm thủng ruột non
Xã hội

Đà Nẵng: Cứu bệnh nhân 68 tuổi bị xương cá đâm thủng ruột non
6

Xã hội

Các y, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị thủng ruột non do bị xương cá đâm.

Chuyện lạ ở Hà Nội: Cán bộ xã thành “thầy giáo số”, nông dân thành “học viên 4.0”
Nhà nông

Chuyện lạ ở Hà Nội: Cán bộ xã thành “thầy giáo số”, nông dân thành “học viên 4.0”

Nhà nông

Từ những thao tác hành chính đơn giản đến cách bán hàng trên mạng xã hội, người dân xã Hồng Vân (TP. Hà Nội) đang từng ngày thay đổi thói quen, tiếp cận công nghệ số. Câu chuyện chuyển đổi số nơi vùng quê ven đô không chỉ là cuộc cách mạng về tư duy, mà còn là bước chuyển quan trọng trong hành trình xây dựng nông thôn mới hiện đại, văn minh.

Nhận biết thịt bò giả dễ dàng với mẹo đơn giản và hiệu quả
Gia đình

Nhận biết thịt bò giả dễ dàng với mẹo đơn giản và hiệu quả

Gia đình

Hãy bảo vệ sức khỏe gia đình bạn bằng cách nhận biết thịt bò thật và giả. Đọc ngay để biết cách phân biệt, tránh mua phải thực phẩm kém chất lượng và bảo vệ sức khỏe.

Làng cổ đẹp mê ly bên dòng sông Cầu đoạn qua Bắc Ninh, tại sao xem gốm vỡ làm tường rào biết chuyện xóm làng?
Nhà nông

Làng cổ đẹp mê ly bên dòng sông Cầu đoạn qua Bắc Ninh, tại sao xem gốm vỡ làm tường rào biết chuyện xóm làng?

Nhà nông

Đi dọc theo những con ngõ nhỏ ở làng cổ Thổ Hà, phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh mới (trước sáp nhập, làng cổ Thổ Hà thuộc xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) du khách sẽ bị cuốn hút bởi những bức tường gạch cũ kỹ, mang một nét đẹp hoài cổ và độc đáo. Đặc biệt, có những bức tường được xây xen lẫn với những mảnh gốm vỡ...

Tây Ninh: Đường vành đai đầu tư hơn 3.100 tỷ đồng, đưa vào sử dụng chưa được 2 năm đã hư hỏng
Giao thông - Xây dựng

Tây Ninh: Đường vành đai đầu tư hơn 3.100 tỷ đồng, đưa vào sử dụng chưa được 2 năm đã hư hỏng

Giao thông - Xây dựng

Đường Vành đai TP. Tân An, Long An (cũ) nay là tỉnh Tây Ninh dài gần 23km đầu tư hơn 3.100 tỉ đồng, thuộc công trình trọng điểm của nhiệm kỳ 2020 -2025, mới đưa vào sử dụng cuối năm 2023 đến nay đã hư hỏng 

Công an thu giữ 80 sổ đỏ, nhiều sổ tiết kiệm khi mở két sắt của Ngân 98
Video

Công an thu giữ 80 sổ đỏ, nhiều sổ tiết kiệm khi mở két sắt của Ngân 98

Video

Khám xét căn penthouse 300m2 của Võ Thị Ngọc Ngân (tức DJ Ngân 98) theo thủ tục tố tụng, cảnh sát thu giữ két sắt có hơn 80 sổ đỏ, nhiều ngoại tệ, tạm giữ 2 ô tô.

Tận thấy cảnh cửa hàng vàng ở Hà Nội đồng loạt treo biển 'tạm hết hàng', người dân đổ xô sang mua bạc
Ảnh

Tận thấy cảnh cửa hàng vàng ở Hà Nội đồng loạt treo biển "tạm hết hàng", người dân đổ xô sang mua bạc

Ảnh

Sáng nay (16/10), làn sóng người dân đổ xô đi mua vàng tái diễn, hàng loạt tiệm vàng lớn ở Hà Nội phải treo biển "tạm hết hàng", dòng người trong tâm lý hoang mang đã chuyển hướng, xếp hàng dài để mua bạc.

Bà Hà Thị Nga: Báo chí trực thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội
Tin tức

Bà Hà Thị Nga: Báo chí trực thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội

Tin tức

Phó Phủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga cho biết, báo chí đã góp phần quan trọng trong việc giữ vững ổn định chính trị - xã hội, định hướng dư luận và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Giá xăng dầu hôm nay 16/10: Chốt chiều nay xăng áp sát 20.000 đồng/lít, dầu giảm mạnh đồng loạt
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 16/10: Chốt chiều nay xăng áp sát 20.000 đồng/lít, dầu giảm mạnh đồng loạt

Kinh tế

Đúng như dự đoán, mặt hàng xăng trong nước được điều chỉnh tăng hàng loạt, trong đó RON 95 gần chạm ngưỡng 20.000 đồng/lít, trong khi đó dầu các loại giảm đồng loạt.

Đời sống nông dân Thủ đô được nâng cao, khởi đầu hành trình “hạnh phúc” (Bài 5)
Tin tức

Đời sống nông dân Thủ đô được nâng cao, khởi đầu hành trình “hạnh phúc” (Bài 5)

Tin tức

Nhờ Chương trình 04 của Thành ủy Hà Nội, vùng ngoại thành đang chuyển mình mạnh mẽ, nơi người nông dân không chỉ đủ đầy vật chất, mà còn tìm thấy hạnh phúc trong chính cuộc sống hàng ngày.

Tin đọc nhiều

1

Doanh nhân Đào Minh Phú bị bắt cùng Shark Bình: “Đam mê” Poker, từng thắng giải 1,67 triệu USD

Doanh nhân Đào Minh Phú bị bắt cùng Shark Bình: “Đam mê” Poker, từng thắng giải 1,67 triệu USD

2

Cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng đánh bạc hơn 7 triệu USD tại khách sạn Pullman và 140 người sắp hầu tòa

Cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng đánh bạc hơn 7 triệu USD tại khách sạn Pullman và 140 người sắp hầu tòa

3

“ĐT Việt Nam vẫn nắm quyền tự quyết trong tay"

“ĐT Việt Nam vẫn nắm quyền tự quyết trong tay'

4

Giá vàng SJC tăng kỷ lục: Nhà vàng đồng loạt "đóng cửa", giá chợ đen vọt lên hơn 160 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC tăng kỷ lục: Nhà vàng đồng loạt 'đóng cửa', giá chợ đen vọt lên hơn 160 triệu đồng/lượng

5

Nuôi bò ở Nga, trồng lúa ở Cuba, doanh nhân Việt xuất hiện trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm trước nông dân

Nuôi bò ở Nga, trồng lúa ở Cuba, doanh nhân Việt xuất hiện trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm trước nông dân