Chính phủ đề xuất mở rộng đối tượng miễn giấy phép xây dựng

Cắt giảm, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng. Ảnh: Media Quốc hội

Trình bày tờ trình, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cho biết, dự thảo luật đã được sắp xếp, bố cục lại bao gồm 8 chương và 97 điều trên tinh thần đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, chỉ quy định những vấn đề khung mang tính nguyên tắc và những nội dung thuộc thẩm quyền Quốc hội.

Một trong những điểm thu hút sự quan tâm nhất trong dự thảo là việc cắt giảm, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đáng chú ý, dự thảo đã mở rộng đối tượng được miễn giấy phép xây dựng.

Nguyên tắc thực hiện là từ giai đoạn chuẩn bị đến thời điểm khởi công, cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng chỉ kiểm soát một lần đối với mỗi dự án, công trình (mỗi dự án chỉ thực hiện 1 thủ tục hành chính).

Theo đó, những công trình thuộc đối tượng thẩm định tại cơ quan chuyên môn về xây dựng, như dự án đầu tư công, PPP, dự án quy mô lớn hoặc có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng, thì không phải cấp giấy phép xây dựng.

Với các công trình còn lại, thủ tục cấp phép sẽ được đơn giản hóa tối đa, dự kiến giảm thời gian cấp phép xuống còn tối đa 7 ngày, đồng thời có thể thực hiện trực tuyến toàn trình.

Nhiều băn khoăn về cơ chế hậu kiểm

Báo cáo thẩm tra, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Văn Khải cho biết, Thường trực Ủy ban cơ bản đồng tình với đề xuất của Chính phủ.

Tuy nhiên, một số ý kiến trong Ủy ban cho rằng, giấy phép không phải rào cản mà là công cụ bảo vệ quyền lợi và trật tự xã hội, vấn đề nằm ở chất lượng và quy trình cấp phép. Do đó, cần đơn giản hóa quy trình nhưng vẫn phải đảm bảo giám sát chặt chẽ.

Chủ nhiệm Uỷ ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: Media Quốc hội

Tham gia thảo luận, Chủ nhiệm Uỷ ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải ghi nhận những đổi mới tích cực của dự thảo, đặc biệt là việc giảm thời gian cấp phép từ 20-30 ngày xuống còn 10-15 ngày. Tuy nhiên, bà bày tỏ nhiều trăn trở về việc chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

"Đây là một bước tiến tích cực hướng tới quản lý hiện đại, nhưng cần xem xét kỹ lưỡng tính đồng bộ và khả thi", bà Hải nhấn mạnh.

Bà lo ngại nếu không đồng bộ với các luật khác như Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Bảo vệ môi trường, chủ đầu tư có thể phải đối mặt với nhiều cơ quan kiểm tra song song, gây chồng chéo.

Bà Hải cũng chỉ ra sự thiếu rõ ràng giữa "giấy phép xây dựng" và "giấy phép sử dụng công trình".

"Giấy phép xây dựng là cho phép thi công, còn giấy phép sử dụng công trình là cho phép khai thác vận hành. Việc này liên quan trực tiếp đến an toàn, như các vụ cháy nổ ở những tòa nhà chưa đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy nhưng đã đi vào hoạt động", bà Hải dẫn chứng.

Cho rằng đây là một thay đổi rất lớn, bà Nguyễn Thanh Hải đề nghị cần đánh giá thận trọng, thậm chí có thể thí điểm ở những thành phố lớn trước khi áp dụng trên toàn quốc để tránh những rủi ro không đáng có.