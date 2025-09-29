Chính sách mới nhất cho công chức nghỉ việc do tinh giản biên chế

Ngoài Nghị định số 178/2024 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025) đã hết hạn triển khai thì công chức, viên chức khi nghỉ việc do tinh giản biên chế sẽ được hỗ trợ chính sách trợ cấp mới.

Trước đó, từ giữa tháng 8, Bộ Nội vụ đã có văn bản về việc dừng chi trả chính sách, chế độ theo Nghị định số 178/2024 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025). Cụ thể, Bộ Nội vụ cho biết, Văn bản số 322 của Đảng ủy Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các cơ quan, địa phương chỉ đạo, hướng dẫn chính sách, chế độ đối với các đối tượng cán bộ, công chức chịu tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy trước ngày 31/8/2025 và muộn nhất là ngày 1/9/2025, sau thời điểm này sẽ kết thúc.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc khi tinh giản biên chế hưởng chính sách theo Nghị định 154/2025 của Chính phủ. Nghị định có hiệu lực từ ngày 16/6/2025.

Nghị định này nêu rõ 5 nhóm được thụ hưởng chính sách:

Một là, cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động được áp dụng chế độ, chính sách như công chức theo quy định của Chính phủ.

Lao động làm việc hợp đồng tại các đơn vị sự nghiệp công lập dôi dư do sắp xếp bộ máy được hưởng chính sách theo Nghị định 154. Ảnh: CP

Hai là, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn thực hiện các công việc chuyên môn, nghiệp vụ thuộc danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung trong đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Chính phủ dôi dư do cơ cấu lại nhân lực của đơn vị theo quyết định của cấp có thẩm quyền hoặc dôi dư do sắp xếp lại tổ chức bộ máy.

Ba là, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn thực hiện các công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy.

Bốn là, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã nghỉ ngay kể từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Năm là, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp thôn, tổ dân phố nghỉ ngay kể từ khi có quyết định sắp xếp của cấp có thẩm quyền.

Nghị định cũng đưa ra từng chính sách cụ thể đối với các nhóm đối tượng như: Chính sách nghỉ hưu trước tuổi, chính sách chuyển sang làm việc tại các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách nhà nước, chính sách thôi việc, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố nghỉ việc.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia đánh giá mức hỗ trợ tại Nghị định 154 không cao và đa dạng như tại Nghị định 178 (sửa đổi tại Nghị định 68). Tuy nhiên, mức hỗ trợ có thể đạt 60-70% tùy thâm niên, vị trí công tác, mức đóng BHXH.

Cán bộ, công chức, viên chức thôi việc ngay sẽ được hưởng các chế độ sau:

- Được trợ cấp 3 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm;

- Được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc;

- Được bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc hoặc hưởng BHXH một lần theo quy định của pháp luật về BHXH.

Về chính sách thôi việc sau khi công chức, viên chức đi học nghề, Nghị định số 154 quy định:

Đối tượng có tuổi đời dưới 45 tuổi, có sức khỏe, tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật nhưng đang đảm nhận các công việc không phù hợp về trình độ đào tạo, chuyên ngành đào tạo, có nguyện vọng thôi việc được cơ quan, tổ chức, đơn vị tạo điều kiện cho đi học nghề trước khi giải quyết thôi việc, tự tìm việc làm mới, được hưởng các chế độ sau:

- Được hưởng nguyên tiền lương hiện hưởng và được cơ quan, đơn vị đóng BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (nếu thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp) trong thời gian đi học nghề, nhưng thời gian hưởng tối đa là 6 tháng;

- Được trợ cấp một khoản kinh phí học nghề bằng chi phí cho khóa học nghề tối đa là 6 tháng mức lương hiện hưởng để đóng cho cơ sở dạy nghề;

- Sau khi kết thúc học nghề được trợ cấp 3 tháng tiền lương hiện hưởng tại thời điểm đi học để tìm việc làm;

- Được trợ cấp 0,5 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm công tác có đóng BHXH;

- Trong thời gian đi học nghề được tính thời gian công tác liên tục nhưng không được tính thâm niên công tác để nâng bậc lương thường xuyên hàng năm.

- Được bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc hoặc hưởng BHXH một lần theo quy định của pháp luật về BHXH.