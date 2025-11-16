Chồng có phải ký văn bản từ chối khi bố mẹ cho tặng vợ đất đai làm tài sản riêng?

Câu hỏi: Bạn đọc Hồng Linh (xã Vĩnh An, Vĩnh Phúc) hỏi: Tôi đã kết hôn và bố mẹ tôi dự định tặng cho tôi một mảnh đất cùng căn nhà trên đó. Tôi muốn đảm bảo tài sản này là tài sản riêng của tôi chứ không phải tài sản chung của hai vợ chồng.

Xin hỏi, trong trường hợp bố mẹ tặng sổ đỏ và nhà đất cho tôi (con gái) sau khi đã kết hôn, thì tài sản đó có đương nhiên được coi là tài sản riêng của tôi hay không? Và chồng tôi (con rể) có cần phải ký văn bản từ chối hay cam kết gì để xác nhận đây là tài sản riêng của vợ không?

Trả lời:

Luật sư Cao Thanh Tâm - Giám đốc Công ty luật TNHH CTT Piper Việt Nam (Đoàn luật sư TP Hà Nội) chia sẻ về các nội dung trên cụ thể như sau:

Căn cứ Điều 43 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 có quy định về tài sản riêng của vợ, chồng như sau: Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

Con rể có cần từ chối bằng văn bản khi bố mẹ vợ tặng con gái đất làm tài sản riêng? Ảnh minh họa: Minh Quân.

Tài sản riêng là tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân.

Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này.

Theo quy định trên thì tài sản riêng là tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân.

Như vậy, trường hợp bố mẹ tặng sổ đỏ cho con gái đã có chồng thì vẫn được xem là tài sản riêng.

Luật sư Cao Thanh Tâm - Giám đốc Công ty luật TNHH CTT Piper Việt Nam, Đoàn luật sư Hà Nội. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Luật sư Tâm cho biết, Điều 44 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 có quy định về chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng như sau: Vợ, chồng có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của mình; nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào tài sản chung.

Trong trường hợp vợ hoặc chồng không thể tự mình quản lý tài sản riêng và cũng không ủy quyền cho người khác quản lý thì bên kia có quyền quản lý tài sản đó. Việc quản lý tài sản phải bảo đảm lợi ích của người có tài sản. Nghĩa vụ riêng về tài sản của mỗi người được thanh toán từ tài sản riêng của người đó.

Trong trường hợp vợ, chồng có tài sản riêng mà hoa lợi, lợi tức từ tài sản riêng đó là nguồn sống duy nhất của gia đình thì việc định đoạt tài sản này phải có sự đồng ý của chồng, vợ.

"Như vậy, trường hợp bố mẹ tặng nhà đất cho con gái sau khi lấy chồng, thì con rể chỉ được đứng tên trong giấy tờ nhà đất khi người vợ đồng ý nhập tài sản riêng vào tài sản chung. Người chồng không phải ký giấy cam kết tài sản riêng hay từ chối tài sản trong trường hợp bố mẹ tặng riêng người vợ", luật sư Tâm phân tích.