Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang xin nghỉ hưu trước tuổi

Cháy tầng 5 ngôi nhà ở phường An Nhơn, cả hẻm nhỏ náo loạn
Lửa bùng lên từ ngôi nhà 5 tầng ở hẻm 110 đường số 30, phường An Nhơn, 2 xe chữa cháy cùng nhiều chiến sĩ đến hiện trường kịp dập tắt, cả hẻm nhỏ náo loạn
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tham dự có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn; Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Thành, cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Tại buổi lễ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang Phạm Hoàng Nam công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc nghỉ hưu trước tuổi để hưởng chính sách, chế độ theo quy định tại Nghị định 178 của Chính phủ kể từ ngày 1/9/2025 đối với ông Mai Văn Huỳnh, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang (trước khi hợp nhất, sáp nhập).
Đồng thời, công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang về việc nghỉ hưu trước tuổi để hưởng chính sách, chế độ theo quy định tại Nghị định 178 của Chính phủ, kể từ ngày 1/9/2025 đối với ông Võ Minh Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và ông Giang Thanh Khoa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh, đây là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh bày tỏ sự trân trọng, ghi nhận và tri ân đối với những cống hiến của các đồng chí trong suốt quá trình công tác.
Bí thư Tỉnh ủy An Giang khẳng định, trên các cương vị công tác khác nhau, đồng chí Mai Văn Huỳnh, Võ Minh Hoàng và Giang Thanh Khoa đều để lại nhiều dấu ấn quan trọng, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống nhân dân.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng mong muốn, sau khi nghỉ hưu, các đồng chí tiếp tục dõi theo, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm cho sự phát triển của tỉnh. Trong đó, đồng chí Mai Văn Huỳnh sẽ tham gia quản lý Đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ và người có công của tỉnh, đồng thời làm cố vấn cho Quỹ Khuyến học tỉnh.
Ban Chỉ đạo Trung ương vừa ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu các cấp ủy, cơ quan trong toàn hệ thống chính trị khẩn trương rà soát, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và các đầu mối bên trong các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị.