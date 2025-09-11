Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang xin nghỉ hưu trước tuổi

Tham dự có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn; Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Thành, cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh uỷ An Giang Nguyễn Tiến Hải trao Quyết định nghỉ hưu trước tuổi cho ông Mai Văn Huỳnh. Ảnh: CTT tỉnh An Giang

Tại buổi lễ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang Phạm Hoàng Nam công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc nghỉ hưu trước tuổi để hưởng chính sách, chế độ theo quy định tại Nghị định 178 của Chính phủ kể từ ngày 1/9/2025 đối với ông Mai Văn Huỳnh, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang (trước khi hợp nhất, sáp nhập).

Đồng thời, công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang về việc nghỉ hưu trước tuổi để hưởng chính sách, chế độ theo quy định tại Nghị định 178 của Chính phủ, kể từ ngày 1/9/2025 đối với ông Võ Minh Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và ông Giang Thanh Khoa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.



Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh, đây là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh bày tỏ sự trân trọng, ghi nhận và tri ân đối với những cống hiến của các đồng chí trong suốt quá trình công tác.

Bí thư Tỉnh uỷ An Giang Nguyễn Tiến Hải trao Quyết định nghỉ hưu trước tuổi cho cho ông Võ Minh Hoàng (bên phải) và ông Giang Thanh Khoa (bên trái). Ảnh: CTT tỉnh An Giang

Bí thư Tỉnh ủy An Giang khẳng định, trên các cương vị công tác khác nhau, đồng chí Mai Văn Huỳnh, Võ Minh Hoàng và Giang Thanh Khoa đều để lại nhiều dấu ấn quan trọng, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống nhân dân.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng mong muốn, sau khi nghỉ hưu, các đồng chí tiếp tục dõi theo, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm cho sự phát triển của tỉnh. Trong đó, đồng chí Mai Văn Huỳnh sẽ tham gia quản lý Đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ và người có công của tỉnh, đồng thời làm cố vấn cho Quỹ Khuyến học tỉnh.