Chủ tịch Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng làm rõ thông tin vườn hoa Trần Quang Diệu hoang tàn, xuống cấp

Mới đây, báo chí đã phản ánh vườn hoa Trần Quang Diệu phường Đống Đa, hiện đang bị xuống cấp nghiêm trọng, hoang tàn và bị ô nhiễm do rác thải, gây mất mỹ quan đô thị.

Ngoài ra cũng theo bài viết các phường như: Hai Bà Trưng, Long Biên... cũng tồn tại các vườn hoa xuống cấp…

Vườn hoa Trần Quang Diệu (phường Đống Đa, thành phố Hà Nội) hiện đang bị xuống cấp nghiêm trọng, hoang tàn và bị ô nhiễm do rác thải, gây mất mỹ quan đô thị. Ảnh: Trần Hoàng

Về việc này, tại Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các địa phương khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin.

Đồng thời có biện pháp khắc phục không để tình trạng gây mất mỹ quan đô thị theo phản ánh; báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện trước ngày 19/9/2025.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng giao UBND các phường chủ động phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra, đánh giá công tác duy tu, duy trì các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn đảm bảo không để ảnh hưởng đến môi trường, đời sống nhân dân Thủ đô.

Vườn hoa Trần Quang Diệu có diện tích 12.953m2, mức đầu tư ban đầu khoảng 52 tỷ đồng.

Vận hành được hơn 10 năm (từ tháng 10/2014), vườn hoa Trần Quang Diệu (quận Đống Đa cũ) ban đầu trở thành điểm vui chơi lý tưởng của người dân địa phương với các thiết bị thể dục thể thao và khuôn viên cây xanh sạch sẽ.

Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, vườn hoa đã xuất hiện tình trạng xuống cấp, trở nên nhếch nhác, gây lãng phí vì không còn đáp ứng nhu cầu của nhân dân.