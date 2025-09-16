Chủ đề nóng

Thứ ba, ngày 16/09/2025 08:00 GMT+7

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng làm rõ thông tin vườn hoa Trần Quang Diệu hoang tàn, xuống cấp

Thành An Thứ ba, ngày 16/09/2025 08:00 GMT+7
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu Sở Xây dựng làm rõ thông tin vườn hoa Trần Quang Diệu (phường Đống Đa) hiện đang bị xuống cấp nghiêm trọng, hoang tàn và bị ô nhiễm do rác thải, gây mất mỹ quan đô thị.
Mới đây, báo chí đã phản ánh vườn hoa Trần Quang Diệu phường Đống Đa, hiện đang bị xuống cấp nghiêm trọng, hoang tàn và bị ô nhiễm do rác thải, gây mất mỹ quan đô thị.

Ngoài ra cũng theo bài viết các phường như: Hai Bà Trưng, Long Biên... cũng tồn tại các vườn hoa xuống cấp…

Vườn hoa Trần Quang Diệu (phường Đống Đa, thành phố Hà Nội) hiện đang bị xuống cấp nghiêm trọng, hoang tàn và bị ô nhiễm do rác thải, gây mất mỹ quan đô thị. Ảnh: Trần Hoàng

Về việc này, tại Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các địa phương khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin.

Đồng thời có biện pháp khắc phục không để tình trạng gây mất mỹ quan đô thị theo phản ánh; báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện trước ngày 19/9/2025.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng giao UBND các phường chủ động phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra, đánh giá công tác duy tu, duy trì các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn đảm bảo không để ảnh hưởng đến môi trường, đời sống nhân dân Thủ đô.

Vườn hoa Trần Quang Diệu có diện tích 12.953m2, mức đầu tư ban đầu khoảng 52 tỷ đồng.

Vận hành được hơn 10 năm (từ tháng 10/2014), vườn hoa Trần Quang Diệu (quận Đống Đa cũ) ban đầu trở thành điểm vui chơi lý tưởng của người dân địa phương với các thiết bị thể dục thể thao và khuôn viên cây xanh sạch sẽ.

Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, vườn hoa đã xuất hiện tình trạng xuống cấp, trở nên nhếch nhác, gây lãng phí vì không còn đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

Nam sinh lớp 7 túm tóc, xô ngã giáo viên ở Hà Nội

Trong giờ chuyển tiết tại Trường THCS Đại Kim, phường Định Công, một nam sinh lớp 7 đã túm tóc, xô ngã giáo viên khi bị thu đồ chơi sắc nhọn, sự việc được camera lớp ghi lại.

Ông Lê Minh Ngân được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ mới

Tin tức
Ông Lê Minh Ngân được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ mới

Tiêu chuẩn chức danh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội theo quy định mới của Bộ Chính trị

Tin tức
Tiêu chuẩn chức danh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội theo quy định mới của Bộ Chính trị

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phân công thêm nhiệm vụ mới cho 2 Phó Chủ tịch tỉnh

Tin tức
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phân công thêm nhiệm vụ mới cho 2 Phó Chủ tịch tỉnh

Bộ Chính trị, Ban Bí thư có kết luận mới nhất về phân cấp, phân quyền khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Tin tức
Bộ Chính trị, Ban Bí thư có kết luận mới nhất về phân cấp, phân quyền khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Văn Khang lập công, Thể Công Viettel thoát thua trước Hà Nội FC
Thể thao

Văn Khang lập công, Thể Công Viettel thoát thua trước Hà Nội FC

Thể thao

Ở trận derby Thủ đô tại vòng 4 V.League 2025/26, tiền vệ Khuất Văn Khang toả sáng với pha làm bàn ở đầu hiệp 2 giúp Thể Công Viettel cầm hoà Hà Nội FC 1-1.

Ông Zelensky phải đối mặt với 'những quyết định khó khăn', người dân Ukraine nên chuẩn bị
Thế giới

Ông Zelensky phải đối mặt với "những quyết định khó khăn", người dân Ukraine nên chuẩn bị

Thế giới

Zelensky khẳng định không nhượng bộ Nga dù ngân sách thiếu hụt, trong khi Trump chuyển từ đe dọa Moscow sang gây áp lực buộc Kiev phải ký thỏa thuận. Trong tình thế đó ông Zelensky sẽ phải đưa ra những quyết định khó khăn.

Thủ tướng: 'Không thể chậm trễ hơn' trong tháo gỡ các điểm nghẽn pháp luật, chuyển trạng thái sang kiến tạo và phục vụ
Tin tức

Thủ tướng: "Không thể chậm trễ hơn" trong tháo gỡ các điểm nghẽn pháp luật, chuyển trạng thái sang kiến tạo và phục vụ

Tin tức

Chiều 20/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chủ trì phiên họp thứ sáu của Ban Chỉ đạo.

'Chúng ta phải hành động': Quốc gia NATO tuyên bố táo bạo về khả năng bắn hạ chiến đấu cơ Nga
Thế giới

'Chúng ta phải hành động': Quốc gia NATO tuyên bố táo bạo về khả năng bắn hạ chiến đấu cơ Nga

Thế giới

Ngày 20/9, Bộ trưởng Quốc phòng Litva Dovile Šakalienė đã có phát biểu gây chú ý trên mạng xã hội X, ám chỉ đến khả năng NATO có thể tiêu diệt máy bay chiến đấu Nga, sau vụ việc ba tiêm kích Nga bị cáo buộc xâm nhập không phận Estonia.

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, nhiều người hoảng loạn bế con tháo chạy
Chuyển động Sài Gòn

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, nhiều người hoảng loạn bế con tháo chạy

Chuyển động Sài Gòn

Một vụ cháy xảy ra tại căn hộ ở tầng 11 của chung cư Golden Mansion trên đường Phổ Quang (phường Đức Nhuận), khiến hàng trăm cư dân hoảng loạn tháo chạy theo lối thang thoát hiểm. Đám cháy đã được lực lượng chức năng dập tắt sau khoảng 10 phút.

Tin bão mới nhất: Bão RAGASA giật cấp 16, gây sóng biển cao đến 10m
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão RAGASA giật cấp 16, gây sóng biển cao đến 10m

Nhà nông

Tin bão mới nhất: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 19h ngày 20/9, tâm bão RAGASA ở khoảng 17,3°N; 128,5°E, cách đảo Lu-Dông (Philippin) khoảng 650 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 13 (134–149 km/h), giật cấp 16.

Tin tối (20/9): 8 cầu thủ nhập tịch khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia?
Thể thao

Tin tối (20/9): 8 cầu thủ nhập tịch khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia?

Thể thao

8 cầu thủ nhập tịch khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia?; Giggs muốn trở lại cầm quân; hé lộ số tiền Messi kiếm được ở Inter Miami; Sir Alex chia sẻ về cuộc chiến chống lại chứng mất trí nhớ; HLV Amorim quyết không thay đổi chiến thuật.

Nuôi cá chình ví như 'con sâm nước' ở một nơi của Bình Định, bắt toàn con to dài, bán đắt hơn tôm tươi, bán hết cả ao
Nhà nông

Nuôi cá chình ví như "con sâm nước" ở một nơi của Bình Định, bắt toàn con to dài, bán đắt hơn tôm tươi, bán hết cả ao

Nhà nông

Trong những năm gần đây, việc phát triển nghề nuôi cá chình thương phẩm trên địa bàn huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định (trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Bình Định, Gia Lai) ngày càng phát triển mạnh, đem lại thu nhập cao cho người nuôi, góp phần bảo vệ nguồn lợi và đáp ứng nhu cầu cá chình thương phẩm ngày càng cao của thị trường.

Đưa khách về “check in” trên lúa, hướng đi thoát nghèo bền vững ở Thái Nguyên
Giảm nghèo đa chiều

Đưa khách về “check in” trên lúa, hướng đi thoát nghèo bền vững ở Thái Nguyên

Giảm nghèo đa chiều

Từ những thửa ruộng bậc thang vàng óng, người dân Đồng Phúc (Thái Nguyên) đã khéo léo biến quê hương thành điểm đến hút khách. Không chỉ làm nông, họ làm du lịch, mở homestay và từng bước thoát nghèo. Hành trình đổi đời bắt đầu từ chính hạt lúa và nếp sống vùng cao.

Top những quán ăn lâu đời vừa ngon vừa rẻ được giới trẻ yêu thích
Xã hội

Top những quán ăn lâu đời vừa ngon vừa rẻ được giới trẻ yêu thích

Xã hội

Nổi tiếng với những món quà sáng vừa ngon vừa rẻ lại mang hương vị đặc trưng riêng, không những thế Hà Nội cũng là nơi hội tụ ẩm thực của ba miền, tạo nên sự phong phú và đa dạng khiến du khách dễ dàng lựa chọn, khám phá, trải nghiệm.

Nga tấn công dữ dội, thủ đô Kiev và Ukraine chìm trong 'biển lửa', NATO khẩn cấp điều máy bay xuất kích
Thế giới

Nga tấn công dữ dội, thủ đô Kiev và Ukraine chìm trong 'biển lửa', NATO khẩn cấp điều máy bay xuất kích

Thế giới

Ba Lan và nhiều nước NATO rạng sáng 20/9 đã điều tiêm kích khẩn cấp sau khi Nga tung ra một đợt tập kích đường không khổng lồ bằng UAV và tên lửa nhằm vào thủ đô Kiev và nhiều khu vực Ukraine.

Chuyện lạ ở 'lá chắn cát' ven biển Gia Lai, hàng loạt cây chết khô bất thường
Bạn đọc

Chuyện lạ ở "lá chắn cát" ven biển Gia Lai, hàng loạt cây chết khô bất thường

Bạn đọc

Hàng loạt cây dương 5 - 10 năm tuổi tại rừng ven biển xã An Lương (tỉnh Gia Lai) bất ngờ chết khô, nhiều cây bị cưa hạ và vận chuyển ra ngoài. Người dân lo mất “lá chắn xanh” bảo vệ làng xóm khỏi gió bão và cát bay.

Tử vi ngày mai: 4 con giáp khôn ngoan, lạc quan, biến lui để tiến, kiếm được bộn tiền trong 6 tháng tới
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp khôn ngoan, lạc quan, biến lui để tiến, kiếm được bộn tiền trong 6 tháng tới

Gia đình

Tử vi ngày mai cho biết, thái độ lạc quan giúp 4 con giáp này có sức mạnh vượt qua nghịch cảnh, phá vỡ khuôn mẫu, có tầm nhìn xa, thành công tất yếu.

HLV Kim Sang-sik nhận 2 “tin dữ” từ CLB CAHN
Thể thao

HLV Kim Sang-sik nhận 2 “tin dữ” từ CLB CAHN

Thể thao

Theo thông tin mới nhất, chấn thương mà Bùi Hoàng Việt Anh mới gặp phải nặng hơn dự kiến rất nhiều, có thể khiến anh phải rời xa sân cỏ khoảng 1 tháng. Trong khi đó, Quang Hải nhiều khả năng cũng cần khoảng thời gian tương tự để tái xuất.

Khoảng cách thế hệ Trung Quốc lộ rõ qua... bát canh
Xã hội

Khoảng cách thế hệ Trung Quốc lộ rõ qua... bát canh

Xã hội

Đoạn video ngắn ghi lại cuộc đối thoại giữa mẹ và con trai về món canh mướp hương đã nhanh chóng trở thành biểu tượng mới trên mạng xã hội Trung Quốc.

Các trường ở Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm dạy, học và sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai
Xã hội

Các trường ở Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm dạy, học và sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai

Xã hội

Theo chia sẻ của các trường, tiếng Anh hiện đã xuất hiện trong mọi hoạt động của giáo viên, học sinh, trong kiểm tra đánh giá, trò chơi, sản phẩm của học sinh...

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025 đến từ Đà Nẵng (Quảng Nam trước đây) là bà chủ họ Nguyễn mát tay nuôi lợn, kinh doanh
Nhà nông

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025 đến từ Đà Nẵng (Quảng Nam trước đây) là bà chủ họ Nguyễn mát tay nuôi lợn, kinh doanh

Nhà nông

Với nguồn vốn ít ỏi ban đầu chỉ có 30 triệu đồng từ việc vay của ngân hàng, chị Nguyễn Thị Đông, xã Tiên Phước, thành phố Đà Nẵng, trước đây là thôn 3, xã Tiên Thọ (huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) mát tay nuôi lợn (nuôi heo), kinh doanh thức ăn chăn nuôi. Chị Nguyễn Thị Đông còn được bình chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025.

Hà Nội thí điểm hỗ trợ lưu động thủ tục mua nhà ở xã hội tại xã Đông Anh
Nhà đất

Hà Nội thí điểm hỗ trợ lưu động thủ tục mua nhà ở xã hội tại xã Đông Anh

Nhà đất

Hà Nội triển khai thí điểm hỗ trợ lưu động tại Đông Anh, giúp người dân hoàn thiện hồ sơ mua nhà ở xã hội, ưu tiên nhóm yếu thế và thúc đẩy chuyển đổi số trong nộp hồ sơ.

Địa ốc Hoàng Quân sắp có dự án nhà ở xã hội gần 670 tỷ đồng tại Cà Mau
Địa ốc

Địa ốc Hoàng Quân sắp có dự án nhà ở xã hội gần 670 tỷ đồng tại Cà Mau

Địa ốc

Địa ốc Hoàng Quân đã nhận quyết định phê duyệt kết quả mời quan tâm và tổ chức thủ tục chấp thuận nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội xã Khánh An, tỉnh Cà Mau.

Đồng Nai đặt mục tiêu thu ngân sách trên 100.000 tỷ đồng năm 2025 và những năm tiếp theo
Kinh tế

Đồng Nai đặt mục tiêu thu ngân sách trên 100.000 tỷ đồng năm 2025 và những năm tiếp theo

Kinh tế

Có nguồn thu mới có nguồn lực để phát triển, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nêu rõ mục tiêu thu ngân sách của tỉnh trên 100.000 tỷ đồng trong năm 2025 và những năm tiếp theo là nhiệm vụ phải thực hiện bằng được.

Hành trình tìm thuốc trường sinh của Tần Thủy Hoàng diễn ra như thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Hành trình tìm thuốc trường sinh của Tần Thủy Hoàng diễn ra như thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Một tấm bia đá khắc chữ được phát hiện trên cao nguyên Tây Tạng, đã hé lộ chuyến đi chưa từng được biết đến của đoàn thám hiểm do Tần Thủy Hoàng – hoàng đế đầu tiên của Trung Hoa – cử đi vào năm 210 trước Công nguyên.

Tướng Mỹ: Ukraine cần chấp nhận thực tế mất lãnh thổ hiện tại, nhưng về lâu dài vẫn có thể giành lại
Thế giới

Tướng Mỹ: Ukraine cần chấp nhận thực tế mất lãnh thổ hiện tại, nhưng về lâu dài vẫn có thể giành lại

Thế giới

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Keith Kellogg cho rằng ông Trump không mặc cả về việc nhượng lãnh thổ Ukraine mà chính Tổng thống Ukraine là người có quyền quyết định. Nhưng ông lưu ý Ukraine nên chấp nhận thực tế và về lâu dài họ vẫn có thể lấy lại đất.

Quốc lộ 14B qua Đà Nẵng: Công trường ngổn ngang, hố sâu nguy hiểm, thi công chậm chễ kéo dài
Media

Quốc lộ 14B qua Đà Nẵng: Công trường ngổn ngang, hố sâu nguy hiểm, thi công chậm chễ kéo dài

Media

Gần 3 năm khởi công nhưng dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B qua TP Đà Nẵng vẫn thi công ì ạch, nhiều hạng mục bỏ dở ngổn ngang, hố sâu lộ thiên, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và gây bức xúc cho người dân địa phương.

CLB từng 2 lần vô địch V.League chiêu mộ tiền đạo người Nga cao 1m90
Thể thao

CLB từng 2 lần vô địch V.League chiêu mộ tiền đạo người Nga cao 1m90

Thể thao

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Long An - CLB từng 2 lần vô địch V.League, đã quyết định không ký hợp đồng với trung vệ người Ukraine Yevhen Martynenko, thay vào đó, họ đặt niềm tin vào tiền đạo người Nga cao 1m90 Ivan Khleborodov.

Nhà Khoa học của nhà nông năm 2025 là người đầu tiên đề xuất trồng rau sạch, mở hướng cho rau trái vụ, tạo 17 giống mới
Nhà nông

Nhà Khoa học của nhà nông năm 2025 là người đầu tiên đề xuất trồng rau sạch, mở hướng cho rau trái vụ, tạo 17 giống mới

Nhà nông

Hiện nay, nhiều mô hình trồng rau an toàn, nông nghiệp công nghệ cao tại Hà Nội vẫn mang đậm dấu ấn từ những nghiên cứu tiên phong của GS.TS Trần Khắc Thi - Ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội. Ông là 1 trong 32 nhà khoa học được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam công nhận là Nhà khoa học của nhà nông năm 2025.

Ngắm cầu vượt sông Hồng gần 1.000 tỷ đồng, nối hai tỉnh Hưng Yên và Ninh Bình
Media

Ngắm cầu vượt sông Hồng gần 1.000 tỷ đồng, nối hai tỉnh Hưng Yên và Ninh Bình
5

Media

Cầu vượt sông Hồng có tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỉ đồng, nối hai tỉnh Hưng Yên và Ninh Bình, dự kiến thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2025. Đây là một công trình trọng điểm, được đánh giá có ý nghĩa đột phá trong việc phát triển kinh tế - xã hội và du lịch của khu vực.

TP.HCM siết sử dụng nhà đất dôi dư, không bán trụ sở làm việc
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM siết sử dụng nhà đất dôi dư, không bán trụ sở làm việc

Chuyển động Sài Gòn

Chính quyền TP.HCM đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, xây dựng kế hoạch xử lý tài sản, tránh thất thoát, lãng phí. Đặc biệt, các cơ quan không được đề xuất bán trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp…

Khai mạc Hội thao chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ: Đoàn Đảng bộ Hội Nông dân Việt Nam có HCV đầu tiên
Ảnh

Khai mạc Hội thao chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ: Đoàn Đảng bộ Hội Nông dân Việt Nam có HCV đầu tiên

Ảnh

Ngày 20/9, tại Trung tâm Thể thao Ba Đình, Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức lễ khai mạc Hội thao chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ tịch Đà Nẵng: Không để “đóng băng” nguồn lực, thành phố sẵn sàng làm cả ngày nghỉ hỗ trợ doanh nghiệp
Kinh tế

Chủ tịch Đà Nẵng: Không để “đóng băng” nguồn lực, thành phố sẵn sàng làm cả ngày nghỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Kinh tế

Kiểm tra loạt dự án của THACO tại Chu Lai ngày 20/9, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn nhấn mạnh nếu nguồn lực bị “đóng băng” sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển chung, đồng thời khẳng định thành phố sẵn sàng làm cả ngày nghỉ để kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp.

Bộ Công Thương cụ thể hoá hàng loạt Nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị cho lĩnh vực nông nghiệp
Kinh tế

Bộ Công Thương cụ thể hoá hàng loạt Nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị cho lĩnh vực nông nghiệp

Kinh tế

Ngay sau khi các Nghị quyết của Bộ Chính trị về kinh tế và ngành nông nghiệp nói riêng được ban hành, với tư các bộ chủ quản kinh tế vĩ mô, Bộ Công Thương đã nhanh chóng đưa ra các kế hoạch, kịch bản, chương trình hành động để các chính sách đi vào cuộc sống từ sớm, thấm vào mọi lĩnh vực, đối tượng.

