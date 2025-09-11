Ngày 11/9, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình triển khai, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Hội nghị kết nối từ Thành ủy Hà Nội tới 126 xã, phường sau sắp xếp, với sự tham dự của lãnh đạo thành phố, các sở ngành và đông đảo cán bộ cơ sở.

Đề xuất phân cấp, cho phép Chủ tịch UBND phường ủy quyền cho công chức cấp xã ký chứng thực

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, sau hơn 2 tháng vận hành, 126 xã, phường mới đã nhanh chóng thành lập, kiện toàn tổ chức Đảng, HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể. 100% đảng bộ cơ sở tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2025–2030.



Cùng đó, thành phố đã điều động 5.258 cán bộ, công chức, viên chức về xã, phường, đồng thời giải quyết chế độ chính sách cho hơn 4.200 trường hợp, với tổng kinh phí trên 4.000 tỷ đồng.



Các trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã, phường đi vào hoạt động ổn định, tiếp nhận hơn 523.000 hồ sơ chỉ trong 2 tháng, trong đó hơn 97% giải quyết đúng hạn. Kinh tế – xã hội Thủ đô giữ ổn định, thành phố quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng 8,3% trong nửa cuối năm 2025.



Hội nghị kết nối từ Thành ủy Hà Nội tới 126 xã, phường sau sắp xếp, với sự tham dự của lãnh đạo thành phố, các sở ngành và đông đảo cán bộ cơ sở.

Bên cạnh kết quả, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ghi nhận 109 nội dung khó khăn, vướng mắc. Phần lớn liên quan đến công tác cán bộ, phân cấp quản lý, chế độ chính sách và hạ tầng phục vụ nhiệm vụ mới.



Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định nhấn mạnh: “Cấp xã chịu trách nhiệm chính trong xây dựng chính quyền quản trị. Do đó, song song với việc chuyển đổi tư duy từ quản lý sang phục vụ, cần sớm tháo gỡ vướng mắc về phân cấp, ủy quyền để phường có thể chủ động hơn”.



Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đống Đa Nguyễn Ngọc Việt kiến nghị HĐND TP sớm ban hành nghị quyết phân cấp, cho phép Chủ tịch UBND phường ủy quyền cho công chức cấp xã ký chứng thực, giảm tải khối lượng công việc. Ông Việt cũng đề xuất nghiên cứu mô hình cán bộ bán chuyên trách tại địa bàn dân cư, vừa phát huy kinh nghiệm người cao tuổi, vừa tận dụng lực lượng trẻ trong chuyển đổi số.



Ở “xã đảo”, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Minh Châu Nguyễn Đức Tiến phản ánh xã thiếu cán bộ chuyên môn cao, nhiều vị trí trống, đồng thời thiếu 15–20 phòng làm việc. Ông kiến nghị thành phố sớm đầu tư xây dựng thêm nhà làm việc, nhà công vụ để bảo đảm điều kiện công tác cho cán bộ, công chức, cũng như công trình kè sông để bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Hà Minh Hải điều hành phần thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Viết Thành

Một nội dung được nhiều địa phương quan tâm là việc bố trí, sử dụng trụ sở sau sáp nhập. Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Xuân Lưu cho biết, Hà Nội đã rà soát 420 trụ sở dôi dư, ngày 5/9 đã trình Thường trực Thành ủy phương án phân bổ sử dụng. Sau khi phê duyệt, thành phố sẽ bố trí kinh phí cải tạo theo nhu cầu thực tiễn của từng xã, phường.



Cũng theo Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội tốc độ giải ngân vốn đầu tư công không chậm lại sau sắp xếp, chứng tỏ bộ máy cơ sở vận hành hiệu quả. Tại kỳ họp HĐND TP ngày 23/9 tới, nhiều nghị quyết liên quan đến phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, quản lý kinh tế - xã hội sẽ được trình để tạo hành lang pháp lý đầy đủ cho chính quyền 2 cấp.



Làm rõ thêm một số nội dung, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Đình Cảnh cho biết, hiện số lượng cán bộ thiếu, chất lượng cán bộ còn hạn chế. Thành phố đang khẩn trương sửa đổi các quy chế về phân cấp quản lý bộ máy, biên chế, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ. Trong tháng 9 này, sẽ ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ban xã, phường. Thành phố cũng kiến nghị Trung ương cho phép UBND cấp xã được quyết định số lượng biên chế theo thực tế.

Thông tin thêm, ông Cảnh cho biết, UBND TP đã chỉ đạo Sở Nội vụ sắp tới thuê tư vấn về làm việc trực tiếp với từng xã, phường nghiên cứu lại chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức, khối lượng công việc, đặc điểm để đề xuất biên chế từng xã, phường cụ thể.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Viết Thành

Thuê tư vấn về làm việc với từng xã, phường về định biên số lượng cán bộ

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá, mô hình mới “vừa làm vừa tháo gỡ”, vì nhiều việc chưa có tiền lệ. Các vướng mắc cơ sở nêu ra sẽ được HĐND TP bàn thảo và quyết định trong kỳ họp sắp tới.



Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh thì nhìn nhận, trong hơn 2 tháng qua, toàn bộ hệ thống chính trị đã rất cố gắng, nhưng vẫn còn nơi quá tải, chất lượng hoạt động chưa đồng đều giữa xã, phường...

Vì thế, bên cạnh việc chủ động tổ chức bộ máy biên chế, cần thuê bộ phận tư vấn để khách quan đánh giá tổ chức bộ máy và định biên biên chế thành phố; đẩy mạnh tập huấn cán bộ để giải quyết các khó khăn trong vấn đề chuyên môn cán bộ...

Ông Thanh cũng yêu cầu đẩy mạnh tập huấn theo hướng “cầm tay chỉ việc”, ban hành sổ tay nghiệp vụ bản giấy và điện tử, đồng thời ứng dụng chatbox chuyên môn hỗ trợ cán bộ cơ sở. “Các đồng chí ở xã, phường cần tiếp tục giữ vững tiến độ, quyết tâm phát triển kinh tế từ nay đến cuối năm để tạo đà cho các năm tiếp theo”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Viết Thành.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho rằng, sau 2 tháng, khó khăn lớn nhất vẫn là công tác cán bộ và hạ tầng số; ngoài ra còn một tồn tại khác là thông tin giữa Đảng và chính quyền ở cơ sở chưa thông suốt.



Ông Phong yêu cầu cơ quan của thành phố cần thường xuyên bám sát các cơ quan Trung ương để có trao đổi, cung cấp thông tin, để vừa tham gia vào các định hướng của Trung ương, vừa đề xuất phù hợp với điều kiện của Hà Nội



“Quan trọng nhất là cán bộ cơ sở phải tự đào tạo, tự bồi dưỡng, bám sát nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2025–2030 và định hướng lớn trong dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố để triển khai ngay vào thực tiễn”, ông Phong nhấn mạnh.



Cũng tại hội nghị, Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu kiện toàn mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố theo chỉ đạo trước đó của Ban Thường vụ Thành ủy; có kế hoạch cụ thể chuyển giao các Điểm Phục vụ hành chính công về Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố theo lộ trình, bắt đầu từ ngày 1/11/2025 để đảm bảo quản lý, vận hành thống nhất từ ngày 1/1/2026.