Tin tức
Thứ năm, ngày 11/09/2025 06:48 GMT+7

Bộ Công an đề xuất chi tối đa 5 triệu đồng/1 vụ việc hỗ trợ cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin vi phạm giao thông

Thứ năm, ngày 11/09/2025 06:48 GMT+7
Bộ Công an đang dự thảo Thông tư quy định chi hỗ trợ cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin phản ánh hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông để lấy ý kiến đóng góp của cơ quan tổ chức, cá nhân.
Theo đó, dự thảo Thông tư nêu rõ thông tin phản ánh hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông được xem xét, chi hỗ trợ, gồm:

- Thông tin phản ánh hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ.

- Thông tin phản ánh hành vi vi phạm như trên được người có thẩm quyền xác minh, xử lý theo các hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông quy định tại các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa và các nghị định có liên quan.

Lực lượng CSGT lập biên bản xử lý người vi phạm giao thông. Ảnh D.V

Dự thảo Thông tư đề xuất thông tin do cá nhân, tổ chức cung cấp phải bảo đảm các yêu cầu sau:

- Thông tin phản ánh được thể hiện dưới định dạng truyền tải hình ảnh động (video), kèm theo hoặc không kèm theo âm thanh, do chính cá nhân, tổ chức trực tiếp ghi nhận được bằng thiết bị điện tử cầm tay hoặc gắn trên phương tiện giao thông (trừ thiết bị ghi nhận hình ảnh lắp trên phương tiện giao thông theo quy định của pháp luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, giao thông đường thuỷ) và được gửi đến cơ quan Cảnh sát giao thông thông qua các hình thức quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư này;

- Việc ghi nhận thông tin phải bảo đảm không xâm phạm quyền tự do, danh dự, nhân phẩm, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, các quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân và tổ chức theo quy định của pháp luật;

- Thông tin phản ánh được ghi nhận tại các khu vực công cộng chưa được lắp đặt hệ thống camera giám sát bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông hoặc không có lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông;

- Thông tin phản ánh không trùng với hành vi vi phạm hành chính mà lực lượng chức năng đã phát hiện, không trùng với thông tin phản ánh mà phương tiện thông tin truyền thông, mạng xã hội hoặc cá nhân, tổ chức khác đã cung cấp, đưa tin trước đó;

- Thông tin phản ánh phải là thông tin gốc, không được chỉnh sửa, bảo đảm tính khách quan, chính xác, trung thực về hành vi vi phạm; xác định được rõ loại phương tiện, biển số phương tiện (số đăng ký đối với phương tiện giao thông đường sắt, đường thuỷ) vi phạm (đối với phương tiện đã có biển số, số đăng ký), thời gian, địa điểm xảy ra hành vi vi phạm;

- Đáp ứng các yêu cầu khác theo quy định tại khoản 1 Điều 17 của Nghị định số 135/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính (sau đây viết gọn là Nghị định số 135/2021/NĐ-CP).

Hình ảnh xe đầu kéo vi phạm được người dân quay video phản ánh đến Trưởng Phòng CSGT- Công an TP Hà Nội hồi đầu tháng 8/2025.

Thông tin phản ánh do cá nhân, tổ chức cung cấp được người có thẩm quyền xác minh và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Cá nhân, tổ chức khi cung cấp thông tin phản ánh bảo đảm tuân thủ đúng quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 16 Nghị định số 135/2021/NĐ-CP và cung cấp thông tin về số tài khoản của mình mở tại tổ chức tín dụng để phục vụ công tác chi, nhận hỗ trợ hoặc cá nhân, tổ chức trực tiếp đến trụ sở cơ quan Cảnh sát giao thông để nhận hỗ trợ.

Nguyên tắc, hình thức cung cấp thông tin phản ánh hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông

Mỗi thông tin phản ánh hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông mà cá nhân, tổ chức ghi nhận được chỉ được cung cấp một lần và đến một đơn vị Cảnh sát giao thông.

Cá nhân, tổ chức đã cung cấp thông tin có trách nhiệm làm chứng, hợp tác với cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết vụ việc khi được yêu cầu.

Cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin phản ánh hành vi vi phạm hành chính cho Cơ quan Cảnh sát giao thông bằng một trong các hình thức sau:

- Các hình thức cung cấp theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Nghị định số 135/2021/NĐ-CP;

- Thông qua Ứng dụng giao thông trên thiết bị di động dành cho công dân do lực lượng Cảnh sát giao thông quản lý, vận hành (sau đây gọi chung là Ứng dụng VNeTraffic).

Mức chi hỗ trợ cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin phản ánh hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông

Mức chi hỗ trợ cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin phản ánh hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định số 176/2024/NĐ-CP và quy định cụ thể sau đây:

- Đối với hành vi vi phạm hành chính mà người có thẩm quyền đã ra quyết định xử phạt được số tiền đến dưới 30.000.000 đồng đối với cá nhân hoặc đến dưới 60.000.000 đồng đối với tổ chức: Mức chi hỗ trợ cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin phản ánh hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông của một vụ, việc là 5% số tiền xử phạt vi phạm hành chính và tối đa 2.500.000 đồng/01 vụ, việc;

- Đối với hành vi vi phạm hành chính mà người có thẩm quyền đã ra quyết định xử phạt được số tiền từ 30.000.000 đồng trở lên đối với cá nhân hoặc từ 60.000.000 đồng trở lên đối với tổ chức: Mức chi hỗ trợ cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin phản ánh hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông của một vụ, việc là 10% số tiền xử phạt vi phạm hành chính và tối đa 5.000.000 đồng/01 vụ, việc;

- Số tiền xử phạt vi phạm hành chính làm căn cứ xác định mức chi hỗ trợ cho cá nhân, tổ chức là số tiền xử phạt được đối với hành vi vi phạm hành chính mà cá nhân, tổ chức đã cung cấp thông tin phản ánh.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, người có thẩm quyền quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 8 quyết định và tổ chức thực hiện việc chi hỗ trợ cho cá nhân, tổ chức đã cung cấp thông tin phản ánh.

Tiếp tục tinh gọn bộ máy, không lập phòng trong vụ trực thuộc bộ, ngành; sắp xếp trường học, cơ sở giáo dục, y tế

Ban Chỉ đạo Trung ương vừa ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu các cấp ủy, cơ quan trong toàn hệ thống chính trị khẩn trương rà soát, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và các đầu mối bên trong các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị.

Tiếp tục thực hiện giới thiệu nhân sự Đoàn đại biểu Đảng bộ Quốc hội dự Đại hội XIV

Tin tức
Tiếp tục thực hiện giới thiệu nhân sự Đoàn đại biểu Đảng bộ Quốc hội dự Đại hội XIV

Từ ngày mai 15/9, hành khách thực hiện thu nhận sinh trắc học tại quầy làm thủ tục để qua cửa an ninh sân bay

Tin tức
Từ ngày mai 15/9, hành khách thực hiện thu nhận sinh trắc học tại quầy làm thủ tục để qua cửa an ninh sân bay

Tuyến metro số 5 vừa được phê duyệt ở Hà Nội có gì đặc biệt, đi qua những địa bàn nào?

Tin tức
Tuyến metro số 5 vừa được phê duyệt ở Hà Nội có gì đặc biệt, đi qua những địa bàn nào?

Nữ Ủy viên Trung ương được chỉ định chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ mới, nhiều cán bộ xin nghỉ hưu trước tuổi tuần qua

Tin tức
Nữ Ủy viên Trung ương được chỉ định chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ mới, nhiều cán bộ xin nghỉ hưu trước tuổi tuần qua

Xứ Đông có bao nhiêu đại diện trong Tao Đàn nhị thập bát tú?
Đông Tây - Kim Cổ

Xứ Đông có bao nhiêu đại diện trong Tao Đàn nhị thập bát tú?

Đông Tây - Kim Cổ

Hội thơ Tao Đàn do vua Lê Thánh Tông làm chủ soái, nơi vua tôi cùng xướng họa, bình thơ. Riêng xứ Đông đã có 9 vị đại khoa góp mặt.

2 Ủy viên Bộ Chính trị và 2 Ủy viên Trung ương Đảng chủ trì Hội thảo khoa học quốc gia về trí tuệ nhân tạo
Tin tức

2 Ủy viên Bộ Chính trị và 2 Ủy viên Trung ương Đảng chủ trì Hội thảo khoa học quốc gia về trí tuệ nhân tạo

Tin tức

Sáng 15/9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Công An, Bộ Quốc phòng, Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Sức mạnh không giới hạn và những thách thức khó dự báo của trí tuệ nhân tạo (AI) – Tác động và ứng phó chính sách”.

Vietnam Airlines thông tin về đoàn công tác Bộ Y tế Nga hỗ trợ cấp cứu hành khách trên máy bay
Giao thông - Xây dựng

Vietnam Airlines thông tin về đoàn công tác Bộ Y tế Nga hỗ trợ cấp cứu hành khách trên máy bay

Giao thông - Xây dựng

Đại diện Vietnam Airlines cho biết, trên chuyến bay VN62 ngày 11/9 khởi hành từ Moscow (Nga) đi Hà Nội có sự hiện diện của bốn bác sĩ thuộc đoàn công tác cấp cao của Bộ Y tế Nga sang Việt Nam làm việc đã hỗ trợ cấp cứu một hành khách gặp vấn đề về sức khỏe.

CLB Phú Thọ chia tay HLV Flavio Cruz, bổ nhiệm HLV Lê Quốc Vượng?
Thể thao

CLB Phú Thọ chia tay HLV Flavio Cruz, bổ nhiệm HLV Lê Quốc Vượng?

Thể thao

HLV Lê Quốc Vượng nhiều khả năng sẽ dẫn dắt CLB Phú Thọ ở giải hạng Nhất Quốc gia 2025/2026.

Tạm giữ hình sự 3 thiếu niên 'giật cô hồn' lấy bàn inox
Chuyển động Sài Gòn

Tạm giữ hình sự 3 thiếu niên "giật cô hồn" lấy bàn inox

Chuyển động Sài Gòn

Ngày 15/9, Công an TP.HCM đã tạm giữ hình sự 3 thiếu niên, trong đó có hai người mới 17 tuổi, để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Khu Bảo tồn Thiên nhiên-Văn hóa Đồng Nai là Công viên di sản ASEAN, có các động vật hoang dã, cây quý hiếm này đây
Nhà nông

Khu Bảo tồn Thiên nhiên-Văn hóa Đồng Nai là Công viên di sản ASEAN, có các động vật hoang dã, cây quý hiếm này đây

Nhà nông

Tại Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN lần thứ 18 (AMME-18), diễn ra tại Malaysia vào đầu tháng 9-2025, Khu Bảo tồn TNVH Đồng Nai được công nhận là Công viên di sản ASEAN. Khu Bảo tồn TNVH Đồng Nai quản lý trên 100 ngàn hécta, có gần 1.900 loài động vật và hơn 600 loài thực vật đang sinh sống và phát triển...

Giá thuê nhà ở xã hội tại Đà Nẵng có thể tăng mạnh, một số khu dự kiến gấp 6 lần vào năm 2030
Nhà đất

Giá thuê nhà ở xã hội tại Đà Nẵng có thể tăng mạnh, một số khu dự kiến gấp 6 lần vào năm 2030

Nhà đất

Sở Xây dựng Đà Nẵng vừa công bố dự thảo điều chỉnh giá thuê nhà ở xã hội thuộc tài sản công, với lộ trình 2026 - 2030 mức giá sẽ tăng trung bình 3 - 4 lần, trong đó một số khu dự kiến tăng gần 6 lần so với hiện nay để bảo đảm chi phí bảo trì, duy tu công trình.

Trung tướng Mai Hoàng: Công an TP.HCM nhận diện năm loại tội phạm phức tạp
Chuyển động Sài Gòn

Trung tướng Mai Hoàng: Công an TP.HCM nhận diện năm loại tội phạm phức tạp

Chuyển động Sài Gòn

Theo Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM, về tình hình trật tự an toàn xã hội, Công an Thành phố xác định năm loại tội phạm phức tạp, trong đó có tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, tội phạm tín dụng đen và tội phạm có yếu tố nước ngoài.

Bắt nhóm thanh niên giả danh công an để cướp tài sản ở TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Bắt nhóm thanh niên giả danh công an để cướp tài sản ở TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Ba thanh niên đã bị bắt giữ vì giả danh công an, hành hung và cướp tài sản của hai người đang ngồi trong công viên ở TP.HCM.

Lộ diện 3 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025 tại TP.HCM, toàn nông dân 4.0, kiếm tiền tỷ mỗi năm, cả vùng ngưỡng mộ
Chuyển động Sài Gòn

Lộ diện 3 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025 tại TP.HCM, toàn nông dân 4.0, kiếm tiền tỷ mỗi năm, cả vùng ngưỡng mộ

Chuyển động Sài Gòn

3 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025 tại TP.HCM đều là những nông giỏi, nông dân thế hệ mới, kiếm tiền tỷ mỗi năm nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật, cách làm mới lạ vào trồng bưởi, sản xuất bánh tráng. Họ được cả vùng ngưỡng mộ vì sản xuất giỏi, hỗ trợ nông dân địa phương.

Loại rau toàn xơ là xơ, ít calo, giúp tăng cường hệ miễn dịch, đem muối chua nấu món gì cũng ngon
Gia đình

Loại rau toàn xơ là xơ, ít calo, giúp tăng cường hệ miễn dịch, đem muối chua nấu món gì cũng ngon

Gia đình

Loại rau giàu chất xơ này có thể giúp hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân, tăng cường miễn dịch và có thể có tác dụng chống ung thư.

Điều gì khiến Lệnh Hồ Xung từ kẻ tầm thường trở thành kiếm khách vô địch?
Đông Tây - Kim Cổ

Điều gì khiến Lệnh Hồ Xung từ kẻ tầm thường trở thành kiếm khách vô địch?

Đông Tây - Kim Cổ

Hành trình từ người có võ bình thường đến kiếm khách vô địch của Lệnh Hồ Xung là một câu chuyện đầy hấp dẫn.

Vietjet đón tàu bay thân rộng mới, nâng đội bay lên 121 chiếc – Sẵn sàng cho cao điểm cuối năm và đường bay dài quốc tế
Kinh tế

Vietjet đón tàu bay thân rộng mới, nâng đội bay lên 121 chiếc – Sẵn sàng cho cao điểm cuối năm và đường bay dài quốc tế

Kinh tế

Ngày 14/9, Vietjet chính thức đón thêm tàu bay A330 thân rộng mang số hiệu VN-A820, nâng tổng đội bay của hãng, bao gồm Vietjet Thái Lan và Vietjet Kazakhstan, lên 121 chiếc.  

Lãnh đạo TP.HCM chúc mừng lễ Sen Dolta của đồng bào Khmer
Chuyển động Sài Gòn

Lãnh đạo TP.HCM chúc mừng lễ Sen Dolta của đồng bào Khmer

Chuyển động Sài Gòn

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Phạm Minh Tuấn đã đến thăm, tặng quà và gửi lời chúc mừng đến các chức sắc Phật giáo Nam tông Khmer cùng đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn Thành phố nhân dịp lễ Sen Dolta 2025.

Nhiều tuyến đường Đà Nẵng xuống cấp, công nhân làm ngày đêm để kịp tiến độ
Kinh tế

Nhiều tuyến đường Đà Nẵng xuống cấp, công nhân làm ngày đêm để kịp tiến độ

Kinh tế

Nhiều tuyến đường trọng yếu ở Đà Nẵng xuất hiện bong tróc, lún sụt sau thời gian dài khai thác; các đơn vị bảo trì đang huy động tối đa nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ sửa chữa để bảo đảm giao thông thông suốt.

Xe limousine lật ngang, biến dạng sau va chạm trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Tin tức

Xe limousine lật ngang, biến dạng sau va chạm trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Tin tức

Vụ tai nạn liên hoàn giữa xe limousine, ôtô bán tải và xe khách trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, khiến 8 người bị thương, phương tiện hư hỏng nặng, giao thông qua khu vực ùn tắc.

Hiện thực hóa giấc mơ an cư tại T&T Millennia City với gói tài chính linh hoạt
Kinh tế

Hiện thực hóa giấc mơ an cư tại T&T Millennia City với gói tài chính linh hoạt

Kinh tế

Với nhiều gói tài chính linh hoạt hỗ trợ, khách hàng muốn sở hữu các sản phẩm của Dự án T&T Millennia City (Tây Ninh) nói riêng và các bất động sản tầm trung và cao cấp tại các dự án của chủ đầu tư T&T Group có thể giảm áp lực tài chính để hiện thực hóa mong ước “an cư lạc nghiệp”.

91 tác phẩm vào chung khảo Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V
Đại đoàn kết dân tộc

91 tác phẩm vào chung khảo Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V

Đại đoàn kết dân tộc

Hội đồng Sơ khảo Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V đã chọn được 91 tác phẩm thuộc 4 thể loại: trong đó báo in 30 tác phẩm, báo điện tử 35 tác phẩm, truyền hình 16 tác phẩm, phát thanh 10 tác phẩm vào chung khảo.

Trấn Thành: 'Tôi là một nhà làm phim có tự trọng, món nào dở thì không đãi khách'
Văn hóa - Giải trí

Trấn Thành: "Tôi là một nhà làm phim có tự trọng, món nào dở thì không đãi khách"

Văn hóa - Giải trí

Trấn Thành khẳng định vai trò nhà làm phim, "đầu bếp" kỹ tính, chỉn chu. Anh tự tin "món" phim dở sẽ không bao giờ ra mắt khán giả.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tổng cục Công nghiệp quốc phòng
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

Tin tức

Sáng 15-9, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (15-9-1945 / 15-9-2025) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và chỉ đạo buổi lễ.

Hà Nội: Điều tra tiền lương của người lao động tại 700 doanh nghiệp
Xã hội

Hà Nội: Điều tra tiền lương của người lao động tại 700 doanh nghiệp

Xã hội

Nhằm thu nhập thông tin, dữ liệu có kế hoạch báo cáo tiền lương, các khoản phụ cấp, mới đây Sở Nội vụ Hà Nội vừa có công văn gửi các đơn vị về việc điều tra chuyên đề về sản xuất kinh doanh, lao động, tiền lương trong doanh nghiệp và đời sống người lao động năm 2025.

Ông Trump ra tối hậu thư trừng phạt Nga cho EU
Điểm nóng

Ông Trump ra tối hậu thư trừng phạt Nga cho EU

Điểm nóng

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo rằng Washington sẽ chỉ tăng cường trừng phạt Moscow nếu các nước EU và NATO thực hiện các biện pháp tương tự với Mỹ và ngừng mua dầu thô của Nga.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Bộ Nội vụ sớm hướng dẫn cách tính đơn vị bầu cử sau khi bỏ cấp huyện
Tin tức

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Bộ Nội vụ sớm hướng dẫn cách tính đơn vị bầu cử sau khi bỏ cấp huyện

Tin tức

Chủ tịch Quốc hội lưu ý Bộ Nội vụ cần sớm triển khai để các địa phương nắm rõ, tính toán đơn vị bầu cử hợp lý trong bối cảnh đã kết thúc hoạt động cấp huyện.

Thua thảm, HLV Nguyễn Anh Đức tố trọng tài... thiên vị
Thể thao

Thua thảm, HLV Nguyễn Anh Đức tố trọng tài... thiên vị

Thể thao

Trước báo giới truyền thông, HLV Nguyễn Anh Đức đã bày tỏ sự thất vọng về các quyết định của trọng tài trong thất bại 1-3 của Becamex TP.HCM trước Đồng Nai ở vòng loại Cúp quốc gia 2025/2026.

Nam thanh niên chặn xe, hành hung tài xế giữa đường Hồ Tùng Mậu, Hà Nội
Pháp luật

Nam thanh niên chặn xe, hành hung tài xế giữa đường Hồ Tùng Mậu, Hà Nội

Pháp luật

Nam thanh niên có biểu hiện bất thường, lao ra chặn ôtô, xe máy và hành hung một tài xế trên đường Hồ Tùng Mậu, tối 14/9, trước khi bị khống chế.

Tác phẩm phát thanh về nạn tảo hôn của VOV giành giải xuất sắc tại Giải báo chí quốc tế ABU 2025
Văn hóa - Giải trí

Tác phẩm phát thanh về nạn tảo hôn của VOV giành giải xuất sắc tại Giải báo chí quốc tế ABU 2025

Văn hóa - Giải trí

Tác phẩm phát thanh "Sự hối hận muộn màng" của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) vừa giành giải xuất sắc tại Giải báo chí quốc tế ABU 2025.

Trí tuệ nhân tạo (AI) bùng nổ: Việt Nam cần ứng phó chính sách ra sao?
Kinh tế

Trí tuệ nhân tạo (AI) bùng nổ: Việt Nam cần ứng phó chính sách ra sao?

Kinh tế

Câu hỏi lớn đặt ra là Việt Nam sẽ lựa chọn con đường nào trong cuộc đua Trí tuệ nhân tạo (AI) để vừa phát triển nhanh, vừa đảm bảo an toàn và bền vững?

Chàng trai qua đời để lại toàn bộ tiền tiết kiệm và bức thư đẫm nước mắt cho người yêu cũ
Xã hội

Chàng trai qua đời để lại toàn bộ tiền tiết kiệm và bức thư đẫm nước mắt cho người yêu cũ

Xã hội

Câu chuyện cảm động đang gây bão mạng xã hội Trung Quốc, một chàng trai trẻ qua đời vì bệnh nặng đã để lại toàn bộ tiền tiết kiệm cho người yêu cũ - cô gái đang chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo - cùng một bức thư tuyệt mệnh chứa chan tình yêu và sự hy sinh.

Máy phun thuốc của nhà khoa học của nhà nông 2025 ở Đồng Nai phun cao tới 35m, một giờ bao trọn 3-4ha
Nhà nông

Máy phun thuốc của nhà khoa học của nhà nông 2025 ở Đồng Nai phun cao tới 35m, một giờ bao trọn 3-4ha

Nhà nông

Anh Nguyễn Văn Lĩnh sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông ở vùng đất đỏ Bình Phước cũ, nay là phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai. Năm 2025, anh được vinh danh là 1 trong 32 Nhà khoa học của nhà nông. Đây là lần thứ 2 liên tiếp anh nhận danh hiệu cao quý này của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

HLV Popov tiến cử cầu thủ Việt kiều Mỹ cao 1m88 cho ĐT Việt Nam
Thể thao

HLV Popov tiến cử cầu thủ Việt kiều Mỹ cao 1m88 cho ĐT Việt Nam

Thể thao

Phát biểu trước truyền thông, HLV Popov đánh giá cao màn thể hiện của ngôi sao Việt kiều Kyle Colonna, đồng thời tiến cử trung vệ Việt kiều Mỹ cao 1m88 này cho ĐT Việt Nam.

