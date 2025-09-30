Chủ tịch TP.HCM: Không thực hiện số hoá thủ tục, người đứng đầu sẽ bị xem xét trách nhiệm

UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, UBND phường, xã, đặc khu khẩn trương triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết 214 và Đề án 06 về cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số.

Theo Chủ tịch TP.HCM, các cơ quan, đơn vị...không thực hiện số hoá thủ tục, người đứng đầu sẽ bị xem xét trách nhiệm. Ảnh: H.V

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải thực hiện nghiêm Luật Giao dịch điện tử năm 2023, không yêu cầu chứng thực trái quy định và không bắt buộc người dân, tổ chức nộp bản sao chứng thực trong các thủ tục pháp luật chỉ yêu cầu bản sao. Đồng thời, cần rà soát, tái cấu trúc quy trình nội bộ và quy trình điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, bảo đảm chia sẻ dữ liệu thông suốt, hạn chế tối đa yêu cầu hồ sơ giấy.

Đặc biệt, với các thủ tục hành chính phát sinh mới từ ngày 1/9/2025, các đơn vị phải số hoá, lưu trữ và tích hợp kết quả lên VNeID để phục vụ tái sử dụng, đơn giản hoá thủ tục. Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu đến ngày 1/10/2025, nếu cơ quan, đơn vị nào không thực hiện, Công an Thành phố phải tham mưu UBND TP gửi Bộ Công an báo cáo trình Thủ tướng xem xét trách nhiệm người đứng đầu.

Ngoài ra, UBND TP.HCM cũng giao nhiệm vụ triển khai đồng bộ mô hình thu phí không dừng tại các bến xe, bãi đỗ trên địa bàn, đảm bảo 100% hoàn thành trong năm 2025 theo quy định của Chính phủ.

Công an Thành phố được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đôn đốc, hướng dẫn triển khai, đồng thời lồng ghép kết quả vào báo cáo hàng tháng gửi Bộ Công an.