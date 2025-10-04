Chủ tịch UBND Đà Nẵng yêu cầu siết chặt kỷ luật, xử lý cán bộ né tránh, đùn đẩy, sợ sai

Ngày 4/10, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, Chủ tịch UBND TP Phạm Đức Ấn vừa ký Công văn giao Giám đốc các sở, ngành, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu nghiêm túc thực hiện đầy đủ các quy định về công tác phòng, chống tham nhũng.

Theo đó, Chủ tịch UBND Đà Nẵng yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiên quyết chấn chỉnh, xử lý tình trạng làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, sợ sai không dám làm trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng; phát huy vai trò của xã hội và người dân trong giám sát, đặc biệt là việc phát hiện và thu hồi tài sản tham nhũng.

Chủ tịch UBND Đà Nẵng yêu cầu siết kỷ luật, xử lý cán bộ né tránh, sợ sai. Ảnh: D.B

Chủ tịch UBND TP Phạm Đức Ấn cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị kiên trì xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Công tác thanh tra, kiểm tra cần được đẩy mạnh nhằm phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng; tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Công văn cũng nêu rõ, sẽ xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, Nhà nước đối với các vụ án, vụ việc tham nhũng; đồng thời xem xét trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng.