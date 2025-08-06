Để kịp thời chấn chỉnh nề nếp, nâng cao tinh thần trách nhiệm và tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, địa phương tăng cường đoàn kết nội bộ; xử lý công việc minh bạch, công bằng, khách quan, không thiên vị, bè phái. Rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế, quy trình. Phân công cụ thể nhiệm vụ cho lãnh đạo cơ quan, địa phương, đơn vị; cắt giảm, đơn giản hóa những quy trình, thủ tục không cần thiết. Cá thể hóa quyền hạn, trách nhiệm, tuyệt đối không để xảy ra việc đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, bảo đảm xử lý công việc nhanh chóng, kịp thời.

Chủ động nghiên cứu, nắm chắc các quy định pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý để chủ động xử lý công việc; đồng thời, chủ động rà soát các quy định để kịp thời tham mưu, đề xuất điều chỉnh, bổ sung hoặc bãi bỏ những quy định bất cập, không còn phù hợp

Rà soát, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động phù hợp với chuyên môn được đào tạo; thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức chưa đúng chuyên môn, năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc.

Định kỳ rà soát, đánh giá, đưa ra khỏi quy hoạch hoặc điều chuyển, giáng chức, nghỉ công tác trước thời hạn đối với những cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo yếu kém, thiếu năng lực, làm việc không hiệu quả, không có sản phẩm công việc cụ thể.

Thực hiện nghiêm các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, trách nhiệm nêu gương. Không uống rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ hành chính, tại nơi làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc và ngày trực.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rà soát loại bỏ các quy trình, thủ tục hành chính chồng chéo, phức tạp, không còn giá trị thực tiễn, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả, thời gian và chất lượng giải quyết công việc tại các cơ quan nhà nước.

Tập trung nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ (cầm tay chỉ việc…) nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục thực hiện tốt quy định về văn hóa công sở, kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của tổ chức, công dân làm thước đo kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Chấp hành nghiêm quy định về thời gian làm việc; không đến muộn, về sớm hoặc giải quyết việc riêng trong giờ làm việc; sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng trong từng nhiệm vụ được giao; không uống rượu, bia và các loại đồ uống có cồn khác vào buổi sáng (trước giờ hành chính), trong giờ hành chính, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc và ngày trực, không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu, bia hoặc các loại đồ uống có cồn khác.

Theo: Theo Cổng TTĐT UBND tỉnh Bắc Ninh