Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đảm nhiệm thêm trọng trách

Ngày 10/11, ngay sau khi Quốc hội bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành 3 Nghị quyết của Quốc hội về công tác nhân sự.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tại phiên họp sáng 10/11. Ảnh: Media Quốc hội

Cụ thể, tại Nghị quyết số 241/2025/QH15, Quốc hội quyết nghị: bầu ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Tại Nghị quyết số 242/2025/QH15, Quốc hội quyết nghị: bầu ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại Nghị quyết số 243/2025/QH15, Quốc hội quyết nghị: phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng bầu cử quốc gia kiêm Trưởng Tiểu ban nhân sự đối với ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội; phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đối với bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Các Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua, ngày 10/11/2025.



Quang cảnh phiên họp, sáng 10/11. Ảnh: Media Quốc hội

Hội đồng Bầu cử quốc gia là cơ quan do Quốc hội thành lập, có nhiệm vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và chỉ đạo, hướng dẫn bầu cử đại biểu HĐND các cấp. Hội đồng có bộ máy giúp việc, được bố trí làm việc tại Nhà Quốc hội, có con dấu, kinh phí hoạt động từ ngân sách nhà nước và quyền trưng tập cán bộ, công chức các cơ quan, tổ chức để phục vụ nhiệm vụ.

Hội đồng kết thúc nhiệm kỳ sau khi trình Quốc hội khóa mới báo cáo tổng kết cuộc bầu cử và kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội.

