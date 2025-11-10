Cặp "bài tẩy" mới của HLV Kim Sang-sik tại ĐT Việt Nam gồm những ai?
ĐT Việt Nam vừa chào đón 2 tân binh sinh năm 2000, là Khổng Minh Gia Bảo và Nguyễn Trần Việt Cường
Sáng 10/11, sau khi tiến hành quy trình nhân sự, Quốc hội thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV đối với ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII.
Với việc kiện toàn nhân sự lần này, lãnh đạo Quốc hội khóa XV gồm: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và 7 Phó Chủ tịch Quốc hội là các ông, bà: Đỗ Văn Chiến, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải, Trần Quang Phương, Nguyễn Thị Thanh, Vũ Hồng Thanh, Lê Minh Hoan.
Ngày 10/11, Trường THPT Tô Hiến Thành (tỉnh Ninh Bình) đã có báo cáo nhanh về clip đang gây xôn xao dư luận trên mạng xã hội, trong đó một người đàn ông có hành động "thân mật" quá mức với nhiều phụ nữ tại phòng làm việc.