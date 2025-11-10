Sáng 10/11, sau khi tiến hành quy trình nhân sự, Quốc hội thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV đối với ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII.



Tân Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến. Ảnh: Phạm Thắng

Với việc kiện toàn nhân sự lần này, lãnh đạo Quốc hội khóa XV gồm: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và 7 Phó Chủ tịch Quốc hội là các ông, bà: Đỗ Văn Chiến, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải, Trần Quang Phương, Nguyễn Thị Thanh, Vũ Hồng Thanh, Lê Minh Hoan.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng hoa chúc mừng các nhân sự mới. Ảnh: Phạm Thắng

Quá trình công tác của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến