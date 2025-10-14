Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ VN Đỗ Văn Chiến: Với truyền thống vẻ vang 95 năm, Hội NDVN sẽ đạt nhiều thành công hơn nữa

Sáng nay 14/10, Lễ kỷ niệm 95 năm thành lập, Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI và đón nhận danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước đối với Hội Nông dân giải phóng miền Trung - Tây Nguyên đã được tổ chức trọng thể tại Khách sạn La Thành (Hà Nội).



Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Báo điện tử Dân Việt trân trọng giới thiệu đến độc giả toàn văn bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Đỗ Văn Chiến tại Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, Đại hội thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI.

Lễ Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập, Đại hội thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI vinh dự được đón đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHVN tới tham dự. Ảnh: Phạm Hưng

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

Thưa các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương,

Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam qua các thời kỳ,

Thưa các vị đại biểu và toàn thể các đồng chí.

Trong không khí cả nước đang hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần XI; hôm nay, tôi rất vui mừng được cùng với đồng chí đồng chí Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHVN và đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ tới dự Lễ Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam và Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi xin gửi tới các vị đại biểu khách quý, cùng toàn thể cán bộ, hội viên và nông dân cả nước lời chào trân trọng, tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Kính thưa các vị đại biểu và toàn thể các đồng chí,

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược rất quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đại hội lần thứ nhất Đảng Cộng sản Đông Dương đã xác định: "Cần phải củng cố và phát triển nông hội, lập ra các ban nông dân... tổ chức ngay công hội thợ nông nghiệp để giữ quyền lãnh đạo cho vô sản trong nông hội". Tháng 10/1930, Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thành lập Tổng Nông hội Đông Dương - Tên gọi đầu tiên của Hội Nông dân Việt Nam, đó là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử ghi nhận vị trí, vai trò và sứ mệnh của Hội Nông dân Việt Nam.

Từ khi được thành lập đến nay, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Hội Nông dân Việt Nam đã trở thành hạt nhân chính trị của giai cấp nông dân, đoàn kết, tập hợp nông dân, tạo nên lực lượng hùng hậu, đóng góp xứng đáng công sức của mình, cùng với giai cấp công nhân và các tầng lớp xã hội làm nên những thành tựu to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, Hội Nông dân Việt Nam đã chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, đường lối, chính sách phát triển nông nghiệp, xây dựng giai cấp nông dân và xây dựng nông thôn mới; nhiều phong trào thi đua yêu nước của nông dân, nhất là Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã thu hút đông đảo nông dân tham gia. Trên 6,5 triệu hộ nông dân cả nước giữ vai trò chủ thể, đã thúc đẩy nông nghiệp từng bước phát triển theo hướng sinh thái xanh, tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng, hiệu quả, tiếp tục phát huy vai trò "trụ đỡ" trong nền kinh tế, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia; xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả nổi bật, làm thay đổi căn bản diện mạo nông thôn và nâng cao đời sống người dân.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Thi đua yêu nước Hội NDVN lần thứ VI. Ảnh: Phạm Hưng.

Trải qua 95 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Nông dân Việt Nam luôn là lực lượng chính trị to lớn, trung thành với Đảng, gắn bó với Nhân dân, là điểm tựa vững chắc của giai cấp nông dân và của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, người nông dân Việt Nam đã phát huy truyền thống yêu nước, cần cù, sáng tạo, làm ra nhiều của cải vật chất, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ở trong nước và phục vụ xuất khẩu.

Ghi nhận những thành tích to lớn đã đạt được, giai cấp nông dân Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Trong Đại hội Thi đua yêu nước của Hội Nông dân hôm nay, Đảng và Nhà nước đã trao tặng phần thưởng cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân cho Hội Nông dân Giải phóng miền Trung – Tây Nguyên và tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho 10 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc; trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 26 nông dân tiêu biểu vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”… Mồ hôi công sức của nông dân và Hội Nông dân Việt Nam trên mọi miền đất nước đã góp phần để đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực kinh tế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay. Người nông dân cần cù, sáng tạo, một nắng hai sương đã làm nên những mùa vàng bội thu, đưa đất nước ta từ một nước thiếu đói thành nước xuất khẩu gạo đứng thứ nhất trên thế giới; làm rạng danh thêm truyền thống nông dân nông dân Việt Nam anh hùng, cần cù, sáng tạo và giàu lòng nhân ái.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam, tôi nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cống hiến của giai cấp nông dân và hoạt động của các cấp Hội Nông dân trong cả nước 95 năm qua.

Kính thưa các vị đại biểu và toàn thể các đồng chí,

Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới xây dựng đất nước thịnh vượng, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Trong bối cảnh đó, tôi trân trọng đề nghị các cấp Hội Nông dân Việt Nam và giai cấp nông dân trong cả nước cùng nhau đoàn kết thi đua, thực hiện thật tốt một số nội dung sau đây:

Một là, tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện, đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, là trung tâm tập hợp đoàn kết, hỗ trợ nông dân với phương châm: “Ở đâu nông dân khó, nông dân cần thì ở đó có Hội Nông dân”. Khuyến khích, động viên giai cấp nông dân Việt Nam phát huy truyền thống vẻ vang thi đua sáng tạo, đóng góp nhiều hơn nữa công sức của mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Hai là, thật sự đổi mới các phong trào thi đua yêu nước của Hội, theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị của Hội; xây dựng chương trình hành động cụ thể thực hiện thật tốt các nhiệm vụ đã được đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất: “Sinh kế nông thôn xanh – nông nghiệp số - chuỗi giá trị”, “gắn hợp tác xã, cụm liên kết với chế biến, thị trường”. Trên cơ sở đó, tiếp tục nâng cao hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, phong trào “Cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp”. Nhân rộng mô hình “Mái ấm nông dân”; các hoạt động tôn vinh “Nông dân Việt Nam xuất sắc”, “Nhà khoa học của nhà nông”; “Hợp tác xã nông nghiệp tiêu biểu toàn quốc”… Làm cho phong trào thi đua yêu nước thật sự trở thành động lực to lớn, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn hiện đại, nông nghiệp sinh thái, nông dân văn minh. Ba trụ cột của phát triển nông nghiệp bền vững, góp phần hiện thực hóa khát vọng Việt Nam giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam nhấn mạnh 5 nội dung các cấp Hội Nông dân Việt Nam và giai cấp nông dân trong cả nước cần cùng nhau đoàn kết thi đua, thực hiện thật tốt trong bối cảnh mới. Ảnh: Phạm Hưng.

Ba là, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực cho cán bộ, hội viên, nông dân về kinh tế tập thể, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn, kết nối thị trường, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế; nâng cao hiệu quả tư vấn hỗ trợ, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ vốn cho hội viên nông dân nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết có tính chiến lược của Bộ Chính trị vừa ban hành.

Đặc biệt, Hội phải tiếp tục tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 20/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030”.

Bốn là, tăng cường vai trò của Hội tham gia giám sát, phản biện xã hội, mở rộng dân chủ, quan tâm, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nông dân, kịp thời phản ánh đề xuất với Đảng, Nhà nước, làm tốt vai trò cầu nối, tổ chức đối thoại thực chất giữa nông dân với lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền địa phương theo tinh thần Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội…

Năm là, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phải nắm vững tình hình, kết quả sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và hoạt động của Hội Nông dân các cấp, nhất là ở cấp xã; chủ động đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có), tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng để cán bộ Hội các cấp thích ứng với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thực sự gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân. Quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm: “Mô hình tổ chức mới phải có tư duy mới, cách làm mới, hiệu quả mới”; kết quả hoạt động của Hội phải lượng hóa, cân đo đong đếm được.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN, Chủ tịch BCH TƯ Hội Nông dân Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu nông dân tại Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI. Ảnh: Phạm Hưng.

Kính thưa các vị đại biểu và toàn thể các đồng chí,

Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang của Hội Nông dân 95 năm qua, với quyết tâm đổi mới và khát vọng vươn lên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với sự chủ trì hiệp thương của MTTQ Việt Nam, sự phối hợp của các cấp, các ngành, Hội Nông dân Việt Nam và giai cấp nông dân sẽ tiếp tục đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, gặt hái nhiều thành công hơn nữa; đồng lòng, chung sức cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân xây dựng một nước Việt Nam: Hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Xin chúc Hội Nông dân Việt Nam và phong trào thi đua yêu nước của giai cấp nông dân ngày càng phát triển. Chúc các vị đại biểu và toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn!