Phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam trong thực hiện dân chủ, nâng cao chất lượng cán bộ

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Trong phát biểu khai mạc hội thảo, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam nêu rõ: Thực tiễn hoạt động thời gian qua cho thấy, MTTQ các cấp luôn nỗ lực phấn đấu phát huy vai trò, trách nhiệm trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Qua đây, vai trò, vị trí của MTTQ ngày càng được nâng cao với những đóng góp tích cực trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Trong thực hiện dân chủ, MTTQ các cấp đã thể hiện vai trò nòng cốt để phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên nhiều lĩnh vực, tích cực thực hiện dân chủ ở cơ sở, chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Nhiệm vụ nắm bắt, tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân đến các cơ quan Nhà nước được MTTQ các cấp thực hiện nền nếp.

Quang cảnh Hội thảo.

Kết quả xử lý các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng của nhân dân được tập hợp, báo cáo và phản hồi lại với nhân dân qua các kênh thông tin của Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và các tổ chức thành viên.

Nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước của Mặt trận các cấp được thực hiện ngày càng thực chất, đã chủ động phối hợp và duy trì thực hiện quy định người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối thoại trực tiếp với nhân dân để kịp thời giải quyết các kiến nghị, phản ánh của nhân dân.

Để tăng cường đồng thuận trong xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã phối hợp chính quyền tích cực tuyên truyền, vận động thực hiện công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn...

Ông Vũ Văn Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã cùng phân tích, làm rõ thêm một số vấn đề lý luận về vai trò nòng cốt của MTTQ trong thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; đánh giá thực trạng việc phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ các cấp trong thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Chia sẻ mong muốn phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận tổ quốc trong thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, GS.TS Trần Ngọc Đường, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Dân chủ và Pháp luật cho rằng, MTTQ Việt Nam các cấp cần tiếp tục thu hút đông đảo các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý tham gia xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật; đồng thời tham gia kiểm soát quyền lực đối với chính sách, pháp luật trước và sau khi ban hành.

Cùng với đó, tham gia quy trình bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND theo các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp như: Chủ trì các hội nghị hiệp thương; giám sát việc thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; Lắng nghe, tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

GS.TS Trần Ngọc Đường, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Dân chủ và Pháp luật phát biểu tại Hội thảo.

“Với vai trò nòng cốt trong thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, MTTQ Việt Nam ngày càng trở thành ngôi nhà chung đại đoàn kết dân tộc và phát huy dân chủ - mục tiêu và động lực phát triển của đất nước ta”, GS.TS Trần Ngọc Đường nhấn mạnh.

Ông Ngô Sách Thực, nguyên Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng, để tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam trong thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, MTTQ các cấp phải xác định nhiệm vụ tham gia hoạch định và thực thi chính sách, hoàn thiện thể chế về phát huy quyền làm chủ, vai trò chủ thể của nhân dân là trọng tâm. Tăng cường các hình thức dân chủ trực tiếp; hoàn thiện dân chủ đại diện và phát huy vai trò của các thiết chế dân chủ trong xã hội.

Theo ông, cần quan tâm tổ chức hình thức giám sát thường xuyên của Mặt trận, các tổ chức các đoàn thể và người dân ở cơ sở. Đặc biệt cần giải quyết các việc liên quan đến nhu cầu của nhân dân của chính quyền cấp xã về hành chính, dân sự, tư pháp, giải quyết ý kiến, nguyện vọng của người dân, các vấn đề liên quan đến trình tự, thủ tục, thời gian và sự hài lòng của người dân với việc giải quyết việc cho dân của chính quyền.

Đồng thời giúp người dân tiếp cận và thụ hưởng qua bình dân học vụ số, thông qua việc giúp đó giúp cho Mặt trận, đoàn thể thấy rõ vướng mắc, bất cập để đề nghị kịp thời giải quyết các vướng mắc, tồn đọng. Đây cũng là đổi mới nhận thức về giám sát nhân dân, giám sát ngay trong quá trình tổ chức thực hiện, không phải đợi thực hiện xong mới giám sát.

Bà Đặng Thị Kim Chung, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại Hội thảo.

Từ góc độ cơ sở, bà Đặng Thị Kim Chung, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh kiến nghị thời gian tới MTTQ các cấp cần tăng cường việc tham gia xây dựng, hoàn thiện các chế độ, các chính sách pháp luật liên quan đến công tác dân chủ ở cơ sở để tăng cường sự đồng thuận trong nhân dân.

Theo bà, cần kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các văn bản quy phạm các luật về thực hiện dân chủ cơ sở, đây chính là căn cứ cho sự đồng thuận của xã hội trong kỷ nguyên mới; đồng thời cần nghiên cứu xây dựng luật giám sát của nhân dân. Từ việc sửa đổi sẽ thể chế hóa kịp thời và đầy đủ quyền, trách nhiệm của các bên liên quan trong thực hiện dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận xã hội...



Bà Chung cũng nhấn mạnh, cần nâng cao hơn nữa chất lượng của cán bộ MTTQ Việt Nam ở cấp cơ sở để đảm bảo đội ngũ cán bộ vừa có trình độ, vừa có kỹ năng, vừa có kiến thức thực tiễn để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu tham dự Hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga khẳng định, với những đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các chuyên gia, nhà khoa học và của các đại biểu, Hội thảo sẽ giúp cho Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có thêm cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn cũng như các giải pháp căn cơ, có tính khả thi cao, góp phần cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước thực hiện hiệu quả quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam.

Đồng thời, có thêm các căn cứ khoa học đóng góp cho việc xây dựng nội dung Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, nhiệm kỳ đầu thực hiện mô hình tổ chức mới, cũng là nhiệm kỳ cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh của dân tộc.