Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Đại đoàn kết dân tộc
Thứ sáu, ngày 10/10/2025 16:45 GMT+7

Phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam trong thực hiện dân chủ, nâng cao chất lượng cán bộ

+ aA -
Quỳnh Nguyễn Thứ sáu, ngày 10/10/2025 16:45 GMT+7
Ngày 10/10, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam trong thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0
Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Trong phát biểu khai mạc hội thảo, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam nêu rõ: Thực tiễn hoạt động thời gian qua cho thấy, MTTQ các cấp luôn nỗ lực phấn đấu phát huy vai trò, trách nhiệm trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Qua đây, vai trò, vị trí của MTTQ ngày càng được nâng cao với những đóng góp tích cực trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Trong thực hiện dân chủ, MTTQ các cấp đã thể hiện vai trò nòng cốt để phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên nhiều lĩnh vực, tích cực thực hiện dân chủ ở cơ sở, chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Nhiệm vụ nắm bắt, tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân đến các cơ quan Nhà nước được MTTQ các cấp thực hiện nền nếp.

Quang cảnh Hội thảo.

Kết quả xử lý các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng của nhân dân được tập hợp, báo cáo và phản hồi lại với nhân dân qua các kênh thông tin của Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và các tổ chức thành viên.

Nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước của Mặt trận các cấp được thực hiện ngày càng thực chất, đã chủ động phối hợp và duy trì thực hiện quy định người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối thoại trực tiếp với nhân dân để kịp thời giải quyết các kiến nghị, phản ánh của nhân dân.

Để tăng cường đồng thuận trong xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã phối hợp chính quyền tích cực tuyên truyền, vận động thực hiện công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn...

Ông Vũ Văn Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã cùng phân tích, làm rõ thêm một số vấn đề lý luận về vai trò nòng cốt của MTTQ trong thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; đánh giá thực trạng việc phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ các cấp trong thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Chia sẻ mong muốn phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận tổ quốc trong thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, GS.TS Trần Ngọc Đường, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Dân chủ và Pháp luật cho rằng, MTTQ Việt Nam các cấp cần tiếp tục thu hút đông đảo các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý tham gia xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật; đồng thời tham gia kiểm soát quyền lực đối với chính sách, pháp luật trước và sau khi ban hành.

Cùng với đó, tham gia quy trình bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND theo các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp như: Chủ trì các hội nghị hiệp thương; giám sát việc thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; Lắng nghe, tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

GS.TS Trần Ngọc Đường, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Dân chủ và Pháp luật phát biểu tại Hội thảo.

“Với vai trò nòng cốt trong thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, MTTQ Việt Nam ngày càng trở thành ngôi nhà chung đại đoàn kết dân tộc và phát huy dân chủ - mục tiêu và động lực phát triển của đất nước ta”, GS.TS Trần Ngọc Đường nhấn mạnh.

Ông Ngô Sách Thực, nguyên Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng, để tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam trong thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, MTTQ các cấp phải xác định nhiệm vụ tham gia hoạch định và thực thi chính sách, hoàn thiện thể chế về phát huy quyền làm chủ, vai trò chủ thể của nhân dân là trọng tâm. Tăng cường các hình thức dân chủ trực tiếp; hoàn thiện dân chủ đại diện và phát huy vai trò của các thiết chế dân chủ trong xã hội.

Theo ông, cần quan tâm tổ chức hình thức giám sát thường xuyên của Mặt trận, các tổ chức các đoàn thể và người dân ở cơ sở. Đặc biệt cần giải quyết các việc liên quan đến nhu cầu của nhân dân của chính quyền cấp xã về hành chính, dân sự, tư pháp, giải quyết ý kiến, nguyện vọng của người dân, các vấn đề liên quan đến trình tự, thủ tục, thời gian và sự hài lòng của người dân với việc giải quyết việc cho dân của chính quyền.

Đồng thời giúp người dân tiếp cận và thụ hưởng qua bình dân học vụ số, thông qua việc giúp đó giúp cho Mặt trận, đoàn thể thấy rõ vướng mắc, bất cập để đề nghị kịp thời giải quyết các vướng mắc, tồn đọng. Đây cũng là đổi mới nhận thức về giám sát nhân dân, giám sát ngay trong quá trình tổ chức thực hiện, không phải đợi thực hiện xong mới giám sát.

Bà Đặng Thị Kim Chung, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại Hội thảo.

Từ góc độ cơ sở, bà Đặng Thị Kim Chung, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh kiến nghị thời gian tới MTTQ các cấp cần tăng cường việc tham gia xây dựng, hoàn thiện các chế độ, các chính sách pháp luật liên quan đến công tác dân chủ ở cơ sở để tăng cường sự đồng thuận trong nhân dân.

Theo bà, cần kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các văn bản quy phạm các luật về thực hiện dân chủ cơ sở, đây chính là căn cứ cho sự đồng thuận của xã hội trong kỷ nguyên mới; đồng thời cần nghiên cứu xây dựng luật giám sát của nhân dân. Từ việc sửa đổi sẽ thể chế hóa kịp thời và đầy đủ quyền, trách nhiệm của các bên liên quan trong thực hiện dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận xã hội...

Bà Chung cũng nhấn mạnh, cần nâng cao hơn nữa chất lượng của cán bộ MTTQ Việt Nam ở cấp cơ sở để đảm bảo đội ngũ cán bộ vừa có trình độ, vừa có kỹ năng, vừa có kiến thức thực tiễn để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu tham dự Hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga khẳng định, với những đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các chuyên gia, nhà khoa học và của các đại biểu, Hội thảo sẽ giúp cho Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có thêm cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn cũng như các giải pháp căn cơ, có tính khả thi cao, góp phần cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước thực hiện hiệu quả quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam.

Đồng thời, có thêm các căn cứ khoa học đóng góp cho việc xây dựng nội dung Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, nhiệm kỳ đầu thực hiện mô hình tổ chức mới, cũng là nhiệm kỳ cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh của dân tộc.

Tham khảo thêm

Quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương 13 để sửa Luật, chấm dứt tình trạng 'nghiên cứu để trong tủ'

Quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương 13 để sửa Luật, chấm dứt tình trạng 'nghiên cứu để trong tủ'

Tai nạn giao thông năm 2025 giảm đáng kể trên 3 tiêu chí khi triển khai Nghị định 168 và các quy định mới

Tai nạn giao thông năm 2025 giảm đáng kể trên 3 tiêu chí khi triển khai Nghị định 168 và các quy định mới

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Nhà nước đặc biệt quan tâm đến chế độ, chính sách với nhà giáo

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Nhà nước đặc biệt quan tâm đến chế độ, chính sách với nhà giáo

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình chia sẻ câu chuyện xúc động về món quà 100.000 đồng cho người dân dịp 2/9

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình chia sẻ câu chuyện xúc động về món quà 100.000 đồng cho người dân dịp 2/9

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

TP.HCM tiếp nhận hơn 6 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ

Trong đợt vận động lần này, Ủy ban MTTQ TP.HCM tiếp nhận hơn 6 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do bão lũ. Trong những ngày tới, Thành phố sẽ cử đoàn cứu trợ đến Thái Nguyên, Bắc Ninh.

Đọc thêm

Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long được cấp nhãn thế giới
Thể thao

Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long được cấp nhãn thế giới

Thể thao

Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long chính thức được Liên đoàn Điền kinh thế giới cấp Nhãn Giải chạy bộ thuộc hệ thống của Liên đoàn.

ĐT Việt Nam mất Bùi Tiến Dũng, đáp án nào cho bài toán hàng thủ?
Thể thao

ĐT Việt Nam mất Bùi Tiến Dũng, đáp án nào cho bài toán hàng thủ?

Thể thao

ĐT Việt Nam mất Bùi Tiến Dũng vì chấn thương lưng, HLV Kim Sang-sik lo sốt vó đi tìm bài toán để "vá" lỗ hổng hàng thủ trước ĐT Nepal.

Tổng thống Madagascar lên máy bay rời khỏi đất nước sau biểu tình bạo động của Gen Z
Thế giới

Tổng thống Madagascar lên máy bay rời khỏi đất nước sau biểu tình bạo động của Gen Z

Thế giới

Tổng thống Madagascar đã rời khỏi đất nước, lãnh đạo phe đối lập và một số quan chức cho biết hôm thứ Hai 13/10, đánh dấu lần thứ hai trong vài tuần qua mà những người biểu tình trẻ tuổi lật đổ một chính phủ trong làn sóng bất ổn toàn cầu do thế hệ Gen Z dẫn đầu.

Sao trẻ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Cao 1m77, là thành viên U23 Việt Nam
Thể thao

Sao trẻ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Cao 1m77, là thành viên U23 Việt Nam

Thể thao

Trung vệ Nguyễn Mạnh Hưng là cầu thủ thuộc biên chế CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, bắt đầu khoác áo U23 Việt Nam từ năm 2023.

Trung Quốc tuyên bố 'nóng' về xung đột Pakistan-Afganistan, ông Trump cũng muốn ra tay dàn xếp
Thế giới

Trung Quốc tuyên bố "nóng" về xung đột Pakistan-Afganistan, ông Trump cũng muốn ra tay dàn xếp

Thế giới

Trung Quốc hôm 13/10 lên tiếng kêu gọi Pakistan và Afghanistan kiềm chế và đối thoại, sau khi hai quốc gia láng giềng nổ ra các vụ đụng độ biên giới nghiêm trọng nhất trong nhiều năm, khiến hàng chục người thiệt mạng. Trong khi đó, Tổng thống Trump cũng tuyên bố muốn “giải quyết cuộc chiến này”.

Mỹ Uyên, Kim Tuyến bất ngờ với dàn casting phim về hậu trường thi nhan sắc
Chuyển động Sài Gòn

Mỹ Uyên, Kim Tuyến bất ngờ với dàn casting phim về hậu trường thi nhan sắc

Chuyển động Sài Gòn

Các giám khảo khách mời buổi casting phim “Vương miện máu” gồm NSND Mỹ Uyên và NSƯT Kim Tuyến, hoa hậu Kỳ Hân không khỏi bất ngờ trước nhiều yếu tố sáng giá xuất hiện tại buổi tuyển chọn.

Không có chỗ đổ bùn, Hà Nội 'tắc' nạo vét sông hồ
Tin tức

Không có chỗ đổ bùn, Hà Nội "tắc" nạo vét sông hồ

Tin tức

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, nguyên nhân khiến nhiều năm qua sông hồ Thủ đô chưa được nạo vét không phải vì “thiếu tiền” hay “thiếu cách làm”, mà vì vướng khâu xử lý bùn thải theo quy định môi trường.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý phương án nghỉ Tết Bính Ngọ 9 ngày liên tục
Xã hội

Thủ tướng Chính phủ đồng ý phương án nghỉ Tết Bính Ngọ 9 ngày liên tục

Xã hội

Tết Nguyên đán Bính Ngọ, cán bộ, công chức, viên chức người lao động sẽ được nghỉ 9 ngày liên tục. Kỳ nghỉ bắt đầu từ thứ Bảy ngày 14/2/2026 (tức 27 tháng Chạp, năm Ất Tỵ) đến hết Chủ nhật ngày 22/2/2026 (tức mùng 6 tháng Giêng, năm Bính Ngọ).

An Giang tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng để phát triển doanh nghiệp
Kinh tế

An Giang tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng để phát triển doanh nghiệp

Kinh tế

Chiều 13/10, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang tổ chức họp mặt doanh nghiệp năm 2025 nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10). Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đã tham dự buổi họp mặt.

Tin tối (13/10): HLV ĐT Malaysia bị sa thải sau trận đấu với ĐT Lào?
Thể thao

Tin tối (13/10): HLV ĐT Malaysia bị sa thải sau trận đấu với ĐT Lào?

Thể thao

HLV ĐT Malaysia bị sa thải sau trận đấu với ĐT Lào?; Yamal đi du lịch cùng bạn gái bằng trực thăng; Ronaldo hé lộ yếu tố giúp bản thân tự tin; Rashford gặp ác mộng khi xây biệt thự.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Đức tiết lộ mối đe dọa trực tiếp với châu Âu
Thế giới

Giám đốc Cơ quan Tình báo Đức tiết lộ mối đe dọa trực tiếp với châu Âu

Thế giới

Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Đức (BND), ông Martin Jaeger, tuyên bố Nga đang trở thành mối đe dọa trực tiếp với châu Âu và sẽ không ngần ngại đối đầu quân sự với NATO nếu cần thiết để mở rộng tầm ảnh hưởng về phía Tây.

Vinh danh doanh nhân truyền lửa, doanh nhân vì cộng đồng... tại TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Vinh danh doanh nhân truyền lửa, doanh nhân vì cộng đồng... tại TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Hội Doanh nhân Sài Gòn tổ chức vinh danh những doanh nhân truyền lửa, doanh nhân với sứ mệnh cộng đồng, doanh nhân gây dựng thương hiệu mạnh… dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 và truyền thống 20 năm thành lập hội.

Bộ trưởng Tài chính nêu giải pháp cần làm để đưa Việt Nam lọt top 5 châu Á về năng lực công nghệ
Kinh tế

Bộ trưởng Tài chính nêu giải pháp cần làm để đưa Việt Nam lọt top 5 châu Á về năng lực công nghệ

Kinh tế

Tiếp nối giai đoạn 2021-2025 công tác quản lý tài sản ngân sách nhà nước đạt nhiều kết quả vượt bậc, ngành tài chính đặt ra hàng loạt mục tiêu phấn đấu nâng vị thế kinh tế Việt Nam trong giai đoạn đến 2030.

Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ
Tin tức

Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ

Tin tức

Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng ủng hộ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục trao đổi, tiếp xúc với các cơ quan, đơn vị tại Việt Nam để giới thiệu sản phẩm cũng như tìm hiểu lĩnh vực hợp tác phù hợp.

Tây Ninh: Thanh niên mua phế liệu bị điện giật nguy kịch
Xã hội

Tây Ninh: Thanh niên mua phế liệu bị điện giật nguy kịch

Xã hội

Tai nạn lao động thương tâm làm người đàn ông là trụ cột gia đình bị thương nặng, phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: Hào hứng, hân hoan khi “siêu nông dân” mọi miền quy tụ
Nhà nông

Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: Hào hứng, hân hoan khi “siêu nông dân” mọi miền quy tụ

Nhà nông

Trong bầu không khí hân hoan trước thềm sự kiện Lễ tôn vinh Tự hào Nông dân Việt Nam 2025, những cái bắt tay nồng ấm, những cái choàng vai thân thiện đã mở ra những câu chuyện đầy cảm hứng, về đam mê, nỗ lực và thành công trên hành trình làm nông nghiệp Việt.

TP.HCM tiếp nhận hơn 6 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ
Đại đoàn kết dân tộc

TP.HCM tiếp nhận hơn 6 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ

Đại đoàn kết dân tộc

Trong đợt vận động lần này, Ủy ban MTTQ TP.HCM tiếp nhận hơn 6 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do bão lũ. Trong những ngày tới, Thành phố sẽ cử đoàn cứu trợ đến Thái Nguyên, Bắc Ninh.

Việt Nam lần đầu tổ chức triển lãm quốc tế về khoa học công nghệ thủy sản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản... tham gia
Nhà nông

Việt Nam lần đầu tổ chức triển lãm quốc tế về khoa học công nghệ thủy sản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản... tham gia

Nhà nông

Việt Nam lần đầu tổ chức triển lãm quốc tế về khoa học công nghệ thủy sản, trong đó, sẽ giới thiệu thành tựu nuôi biển, công nghệ chế biển, nuôi trồng, khai thác, giống, thức ăn, chế phẩm sinh học, logistics và thương mại. Sự kiện thu hút sự tham gia của nhiều quốc gia nước như: Philippines, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc...

Tử vi ngày mai: 4 con giáp tự tin, có tầm nhìn, việc kiếm tiền thuận buồm xuôi gió từ tháng 11, năm 2025 về đích dư dả
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp tự tin, có tầm nhìn, việc kiếm tiền thuận buồm xuôi gió từ tháng 11, năm 2025 về đích dư dả

Gia đình

Tử vi ngày mai nhấn mạnh, khi vận may tài chính của 4 con giáp được cải thiện, việc kiếm tiền dễ hơn, cuối năm, kho hàng của họ sẽ tràn ngập của cải.

Gia Lai ra quân xử lý 'điểm nóng' lấn chiếm vỉa hè trước cổng Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh
Tin tức

Gia Lai ra quân xử lý "điểm nóng" lấn chiếm vỉa hè trước cổng Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh

Tin tức

Ngày 13/10, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) cho biết, địa phương đang triển khai đợt cao điểm ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trước cổng Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) trung tâm tỉnh, khu vực được xem là “điểm nóng” kéo dài nhiều năm qua.

Công an Hải Phòng khởi tố đối tượng cho vay nặng hơn 2000%/1 năm
Pháp luật

Công an Hải Phòng khởi tố đối tượng cho vay nặng hơn 2000%/1 năm

Pháp luật

Công an phường Gia Viên (Hải Phòng) đang điều tra, làm rõ đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi xuất lên tới 2.190%/1 năm.

Bà Phạm Thị Thanh Hương được bổ nhiệm làm Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Hà Nội
Tin tức

Bà Phạm Thị Thanh Hương được bổ nhiệm làm Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Hà Nội

Tin tức

Bà Phạm Thị Thanh Hương vừa được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội

HLV Matthew Ross: ĐT Nepal sẽ dùng 'bài tủ' để kết liễu ĐT Việt Nam
Thể thao

HLV Matthew Ross: ĐT Nepal sẽ dùng "bài tủ" để kết liễu ĐT Việt Nam

Thể thao

HLV Matthew Ross của ĐT Nepal cho biết đội bóng của ông sẽ áp dụng triệt để "bài tủ" với những pha bóng bổng và cố định để kết liễu ĐT Việt Nam tối 14/10.

Nga cảnh báo tai họa sau 'tối hậu thư' Tomahawk của ông Trump
Thế giới

Nga cảnh báo tai họa sau 'tối hậu thư' Tomahawk của ông Trump

Thế giới

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết việc cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine có thể gây bất lợi cho tất cả mọi người, đặc biệt là Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về 3-4 tỷ USD ngân sách mỗi năm và nhóm công nghệ chiến lược
Kinh tế

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về 3-4 tỷ USD ngân sách mỗi năm và nhóm công nghệ chiến lược

Kinh tế

Việt Nam sẽ chi từ 3–4% ngân sách quốc gia, tương đương khoảng 3–4 tỷ USD mỗi năm, cho khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Mục tiêu là kích hoạt tổng đầu tư toàn xã hội lên tới 15 tỷ USD, qua đó giúp ba trụ cột này đóng góp ít nhất 5% vào tăng trưởng GDP quốc gia, bước chuyển mạnh mẽ từ “đặt nền móng” sang “bứt phá bằng tri thức”.

Đà Nẵng: Nhiều vụ án tham nhũng thu hồi tài sản vượt mức thiệt hại
Tin tức

Đà Nẵng: Nhiều vụ án tham nhũng thu hồi tài sản vượt mức thiệt hại

Tin tức

Tại phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP Đà Nẵng chiều 13/10, Bí thư Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, nhiều vụ án tham nhũng trên địa bàn đã thu hồi tài sản vượt mức thiệt hại, cho thấy nỗ lực mạnh mẽ của thành phố trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Nhập tịch cầu thủ nhìn từ Indonesia và Malaysia: Tính hiếu thắng và lòng tự tôn dân tộc
Thể thao

Nhập tịch cầu thủ nhìn từ Indonesia và Malaysia: Tính hiếu thắng và lòng tự tôn dân tộc

Thể thao

Không có đường tắt để phát triển bóng đá, và người hâm mộ bóng đá quốc gia đó có đáng để cảm thấy tự hào không, khi ĐTQG chiến thắng toàn nhờ người khác.

Cách đất liền Cửa Đại (Quảng Nam trước sáp nhập) 15km, 8 hòn đảo này đẹp mê ly, 3.000 dân sinh sống vẫn hoang sơ thế này
Nhà nông

Cách đất liền Cửa Đại (Quảng Nam trước sáp nhập) 15km, 8 hòn đảo này đẹp mê ly, 3.000 dân sinh sống vẫn hoang sơ thế này

Nhà nông

Cù Lao Chàm là cụm gồm 8 hòn đảo với tổng diện tích khoảng 15km², hiện thuộc xã Tân Hiệp, thành phố Đà Nẵng mới (trước sáp nhập, xã Tân Hiệp thuộc TP Hội An, tỉnh Quảng Nam).

Trường Đại học Điện lực chung tay khắc phục hậu quả thiên tai
Xã hội

Trường Đại học Điện lực chung tay khắc phục hậu quả thiên tai

Xã hội

Cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Điện lực không quản khó khăn, tích cực hỗ trợ người dân tỉnh Thái Nguyên bị ảnh hưởng bão lũ.

Bắt đầu tháo dỡ nhà rông 'bê tông cốt thép' hơn 9,4 tỷ đồng xây chưa xong…sau chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh Gia Lai
Kinh tế

Bắt đầu tháo dỡ nhà rông "bê tông cốt thép" hơn 9,4 tỷ đồng xây chưa xong…sau chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh Gia Lai

Kinh tế

Dự án xây dựng nhà rông bằng "bê tông cốt thép" tại làng Ia Gri, xã Biển Hồ (Gia Lai) có tổng mức đầu tư hơn 9,4 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân hơn 4,6 tỷ đồng, nhưng chưa hoàn thành thi công. Tuy nhiên, công trình đã bị "tuýt còi" và đang bắt đầu tháo dỡ, sau chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

Tin đọc nhiều

1

Người xưa dặn: "Không chặt 2 cây, rủi ro không vào, đói nghèo không đến", đó là cây gì?

Người xưa dặn: 'Không chặt 2 cây, rủi ro không vào, đói nghèo không đến', đó là cây gì?

2

Đoàn Văn Hậu tái xuất, CLB CAHN thảm bại 1-6 trước Hà Nội FC

Đoàn Văn Hậu tái xuất, CLB CAHN thảm bại 1-6 trước Hà Nội FC

3

Việt Nam sẽ tăng lương công chức năm 2026?

Việt Nam sẽ tăng lương công chức năm 2026?

4

Cựu Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn Thái Hồng Công nhận tiền, quà của người thân tử tù án ma túy

Cựu Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn Thái Hồng Công nhận tiền, quà của người thân tử tù án ma túy

5

Nguyễn Xuân Son tái xuất sân cỏ, đá 5 phút ở trận thắng của Thép xanh Nam Định

Nguyễn Xuân Son tái xuất sân cỏ, đá 5 phút ở trận thắng của Thép xanh Nam Định