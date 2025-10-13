Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam: Vững niềm tự hào, nhân lên khát vọng phồn vinh

Ngày 14/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam sẽ tổ chức trọng thể Lễ Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội , đón nhận danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước đối với Hội Nông dân giải phóng khu V và Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI; Lễ tôn vinh và trao Danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc; trao tặng Danh hiệu Nhà khoa học của nhà nông năm 2025.

Niềm tự hào, vinh dự của nông dân xuất sắc, nhà khoa học

Chuyến ra Hà Nội này với chị Châu Thị Nương - Giám đốc HTX Nông nghiệp Tà Đảnh ở xã Cô Tô, tỉnh An Giang thật đặc biệt. Chị Nương là 1 trong 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025 được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vinh danh.

Mô hình trồng nấm của chị Châu Thị Nương - Giám đốc HTX Nông nghiệp Tà Đảnh ở xã Cô Tô, tỉnh An Giang. Ảnh: Hồng Cẩm.

Không giấu được cảm xúc vui mừng, chị Nương phấn khởi nói: “Là một trong 63 nông dân xuất sắc trên cả nước, tôi vô cùng xúc động và tự hào. Đây không chỉ là niềm vinh dự cho riêng cá nhân tôi, mà còn là sự ghi nhận đối với những nỗ lực bền bỉ của bà con nông dân trên khắp mọi miền đất nước. Mỗi người nông dân chúng tôi, dù ở miền núi, đồng bằng hay ven biển, đều chung một khát vọng: làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương, góp sức xây dựng một nền nông nghiệp Việt Nam xanh – sạch – vững bền”.

Với mô hình trồng nấm dược liệu áp dụng công nghệ cao, HTX Nông nghiệp Tà Đảnh do chị Nương làm Giám đốc đang tạo việc làm ổn định cho 50 lao động, trong đó 80% lao động là phụ nữ Khmer địa phương, với mức lương từ 250.000 đến 300.000 đồng/ngày, tương đương 6-9 triệu đồng/tháng. Đây là một nguồn thu nhập đáng mơ ước ở vùng nông thôn.

Còn với ông Hồ Bá Phiêu – đại diện điển hình tiên tiến đến từ Cần Thơ dự Đại hội Thi đua yêu nước, ngày kỷ niệm Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2025) là ngày hội truyền thống của giai cấp nông dân Việt Nam. Đây là dịp để mỗi người nông dân Việt Nam ôn lại truyền thống vẻ vang, tự hào của tổ chức Hội Nông dân cũng như giai cấp nông dân Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử đồng hành cùng đất nước.

“Tôi rất tự hào khi được đại diện cho nông dân TPCần Thơ tham dự Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI, năm 2025. Trong thành quả sản xuất, kinh doanh của tôi hôm nay, có sự hỗ trợ, đồng hành rất lớn của các cấp chính quyền, ban ngành đoàn thể của TPCần Thơ, Hội Nông dân Việt Nam.

Cũng trong dịp này, tôi được gặp các nông dân xuất sắc, nhà khoa học của nhà nông. Tôi coi đây là cơ hội lớn để tăng cường học hỏi, liên kết cùng nhau phát triển kinh tế. Chúng tôi xin hứa sẽ tiếp tục không ngừng học hỏi, đổi mới, phát huy tinh thần sáng tạo và trách nhiệm, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh theo tinh thần Nghị quyết của Đảng”-ông Phiêu nói.

Với 47 đề tài nghiên cứu khoa học, nhiệm vụ đặc thù liên quan đến biến đổi khí hậu trong trồng trọt, phát thải khí nhà kính trong canh tác lúa, PGS.TS Mai Văn Trịnh 1 trong 32 Nhà khoa học của nhà nông được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vinh danh năm 2025 này.

TS. Nguyễn Xuân Thắng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ngô (Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam) được tôn vinh là 1 trong 32 Nhà Khoa học của nhà nông năm 2025. Ảnh: Nguyễn Chương.

PGS.TS Mai Văn Trịnh cho biết: “Bản thân bố mẹ tôi cũng là nông dân, ngày xưa vất vả sớm hôm nên giúp được nông dân cũng là cách để trả ơn thế hệ trước. Vinh danh nhà khoa học ở một cộng đồng chuyên làm khoa học khác biệt rất nhiều. Còn lần vinh danh này, tôi được hàng chục triệu nông dân cả nước công nhận, đây chính là phần thưởng ý nghĩa và sự động viên lớn lao trong cuộc đời nghiên cứu khoa học của tôi”.

Được vinh danh Nhà khoa học của nhà nông năm 2025, TS. Nguyễn Xuân Thắng Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ngô (Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam) xúc động cho biết: “Được nhận danh hiệu - Nhà khoa học của nhà nông năm 2025, đây không chỉ là niềm vinh dự tự hào của cá nhân tôi, mà đó là một sự đánh giá, ghi nhận về những đóng góp khoa học công nghệ của cả 1 tập thể cán bộ công nhân viên của Viện qua các thời kỳ. Qua đây tôi cũng nhận thấy đây cũng còn là trách nhiệm, thách thức lớn để làm sao Viện Ngô tiếp tục chủ động, sáng tạo hơn nữa trong nghiên cứu khoa học nhằm tạo ra những sản phẩm có tính đột phá”.

Phát huy truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam

Nhìn lại chặng được 95 năm lịch sử của Hội và giai cấp nông dân Việt Nam, đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhấn mạnh: “Quá trình hình thành và phát triển của Hội Nông dân Việt Nam luôn gắn liền với giai cấp nông dân trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước.

Trải qua 95 năm xây dựng và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng, tổ chức Hội Nông dân và giai cấp nông dân Việt Nam ngày càng lớn mạnh và có những đóng góp to lớn trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, phát triển và đổi mới đất nước. Hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam và phong trào nông dân đã góp phần quan trọng trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới, đóng góp vào sự ổn định, phát triển chung của đất nước.

Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam là dịp để cán bộ, hội viên, nông dân cả nước ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của tổ chức Hội và giai cấp nông dân Việt Nam; cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên, nông dân ra sức thi đua xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh; phát huy vai trò nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm, Trưởng Ban Tổ chức Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam cho biết: “95 nông dân Việt Nam xuất sắc, nhà khoa học của nhà nông năm 2025 tượng trưng cho chặng đường 95 năm hình thành, xây dựng và phát triển của Hội Nông dân Việt Nam (tiền thân là Nông hội đỏ). Suốt 95 năm qua, Hội và giai cấp Việt Nam luôn một lòng sắt son theo Đảng, tham gia vào các giai đoạn lịch sử của đất nước”.

Cũng theo bà Thơm: “Ban Tổ chức quyết định trao tặng danh hiệu cho cả nông dân xuất sắc và nhà nông của nhà nông thể hiện mối liên kết hữu cơ, chặt chẽ giữa “hai nhà” là nhà nông và nhà khoa học; giữa một bên là nghiên cứu, chuyển giao và một bên là ứng dụng, sản xuất. Đặc biệt, với việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, việc tôn vinh các nhà khoa học có đóng góp quan trọng cho nhà nông dịp này càng có thêm nhiều ý nghĩa”.

