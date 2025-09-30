Chủ đề nóng

Thứ ba, ngày 30/09/2025 09:40 GMT+7

Chưa đến 4 tiếng nữa thủy điện lớn nhất miền Nam sẽ xả lũ, cảnh báo ngập vùng hạ du Đồng Nai, TP.HCM

Quang Dương Thứ ba, ngày 30/09/2025 09:40 GMT+7
Thủy điện Trị An - công trình thủy điện lớn nhất miền Nam sẽ xả lũ do lượng nước từ thượng nguồn đổ về ngày một tăng. Việc này gây nguy cơ ngập lụt tại vùng hạ du sông Đồng Nai.
Trước tình hình mưa lớn kéo dài và lượng nước từ thượng nguồn đổ về ngày một tăng, Công ty Thủy điện Trị An vừa phát đi thông báo sẽ tiến hành xả lũ điều tiết từ 13 giờ ngày 30/9 nhằm đảm bảo an toàn công trình và giảm áp lực cho vùng hạ du.

Theo kế hoạch, giai đoạn đầu đơn vị sẽ mở một cửa đập tràn với lưu lượng khoảng 160 m³/s, kết hợp cùng lượng nước qua tua-bin từ 750 - 820m³/s, đưa tổng lưu lượng xuống hạ du đạt khoảng 910 đến 980 m³/s.

Đến 16 giờ, công ty sẽ mở thêm một cửa tràn, nâng lưu lượng tràn lên 320 m³/s, tổng xả đạt 1.070 - 1.140 m³/s. Hiện, mực nước hồ Trị An đã chạm ngưỡng 60,5 mét, rất sát cao trình an toàn 62 mét. Trung bình những ngày qua, lượng nước về hồ khoảng 1.473 m³/s và được dự báo có thể vượt 1.500 m³/s trong 1 – 2 ngày tới.

Công trình thủy điện Trị An trên lưu vực sông Đồng Nai. Ảnh: Linh Tran

Việc xả lũ của hồ Trị An được xác định là biện pháp bắt buộc, nhằm ưu tiên dung tích phòng lũ và giữ an toàn cho hồ chứa. Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa với nguy cơ ngập lụt tại vùng hạ du sông Đồng Nai tăng cao, nhất là ở những khu vực trũng thấp ven sông, có thể ảnh hưởng đến giao thông thủy, sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thủy điện Trị An đề nghị chính quyền địa phương thông báo đến người dân khu vực hạ du chủ động phòng ngừa. Trong đó gồm các khu vực: huyện Vĩnh Cửu, Long Thành, Nhơn Trạch cũ, TP. Biên Hòa cũ (Đồng Nai); TP. Tân Uyên (Bình Dương cũ) và quận 9 cũ (TP. HCM).

Người dân tại đây cần theo dõi sát thông tin từ chính quyền và đơn vị vận hành, chuẩn bị phương án bảo vệ tài sản, gia súc và đề phòng di dời khi có cảnh báo.

Hồ Trị An với diện tích mặt nước rộng khoảng 323 km² là công trình thủy điện trọng điểm trên lưu vực sông Đồng Nai, vừa phát điện, vừa đảm nhiệm chức năng điều tiết lũ và cung cấp nước cho sinh hoạt cũng như sản xuất nông nghiệp.

