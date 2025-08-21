Chung kết cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 sẽ diễn ra tại Khánh Hoà

Ngày 21/8, lễ ký kết hợp tác giữa Ban Tổ chức Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 và Vĩnh Hy Resort đã diễn ra tại Vĩnh Hy Resort. Sự kiện đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình đưa vòng chung kết cuộc thi trở thành sự kiện văn hóa, du lịch nổi bật của năm.

Buổi lễ có sự góp mặt của Top 5 Hoa hậu Đại dương Việt Nam đương nhiệm và các nghệ sĩ nổi tiếng.



Đêm chung kết sẽ diễn ra vào ngày 19/9 tại tỉnh Khánh Hòa

Theo đó, đêm chung kết sẽ diễn ra vào ngày 19/9, lần đầu tiên tổ chức ngoài trời vào khoảnh khắc hoàng hôn trên biển – một concept độc đáo chưa từng có tại Việt Nam. Sân khấu được thiết kế mở, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên kết hợp công nghệ trình chiếu hiện đại, biến từng phần thi thành một bản hòa ca của ánh sáng, biển cả và con người. Đây không chỉ là một đêm thi sắc đẹp mà còn là một trải nghiệm nghệ thuật và cảm xúc đặc biệt cho khán giả.



Các đại biểu tham dự lễ ký kết hợp tác giữa Ban Tổ chức Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 và Vĩnh Hy Resort đã diễn ra tại Vĩnh Hy Resort.

Cuộc thi trở lại với chủ đề “Hơi thở đại dương”, tôn vinh vẻ đẹp song hành cùng trách nhiệm bảo vệ đại dương. Vòng sơ khảo toàn quốc sẽ diễn ra vào 25/8 tại TP.HCM, lựa chọn những gương mặt xuất sắc bước vào vòng chung kết từ 11 - 19/9. Hành trình chung kết gồm chuỗi hoạt động trải nghiệm và phần thi ý nghĩa: Từ Welcome Party trao sash, họp báo công bố vương miện, tham quan làng nghề truyền thống, đến hoạt động nhặt rác làm sạch bãi biển…

Điểm nhấn là phần thi thuyết trình “Tôi yêu Đại dương” và phỏng vấn kín với giám khảo trước khi bước vào đêm chung kết.

Tất cả sẽ khép lại vào hoàng hôn ngày 19/9, nơi Tân Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 chính thức đăng quang trong một không gian sân khấu hoành tráng giữa thiên nhiên kỳ vĩ, mang trên mình sứ mệnh lan tỏa tình yêu biển và khát vọng quảng bá hình ảnh Việt Nam đến thế giới.