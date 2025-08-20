NSND Nguyễn Hải gây bất ngờ khi làm giám khảo cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam

Là một trong những diễn viên để lại dấu ấn với các vai phản diện, đặc biệt là các vai lưu manh, tội phạm, hoặc công an biến chất, Đại tá Công an nhân dân Việt Nam, nguyên Phó Trưởng Đoàn Kịch nói Công an nhân dân – Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Hải đã gây bất ngờ khi tham gia làm giám khảo cuộc thi sắc đẹp - Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2025.

Từ trái qua phải, NSND Trần Nhượng, NSƯT Quang Tèo, bà Phan Kim Oanh, Trưởng BTC, NSND Vương Duy Biên, NSND Nguyễn Hải tại buổi họp báo công bố khởi động cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2025. (Ảnh: BTC)

Chia sẻ tại buổi công bố khởi động cuộc thi, NSND Nguyễn Hải cho hay: “Việc tôi làm giám khảo cuộc thi sắc đẹp cũng là một trong những vai trò tham gia hoạt động xã hội và đây cũng là một sự kiện văn hóa rất có ích cho thế hệ trẻ. Chúng ta tự nhìn lại mình, tự đánh giá lại mình. Như tôi đã chia sẻ, mỗi chặng đường, chúng ta sẽ nhìn lại và để thấy mình đã vươn tới đâu.

Cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2025 với mục đích lan tỏa giá trị tinh thần văn hóa của Việt Nam ở trong và ngoài nước. Như NSND Trần Nhượng đã trích dẫn câu nói của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Văn hóa là giá trị cốt lõi, hồn cốt dân tộc. Cuộc thi này đòi hỏi BGK phải chọn ra được những thí sinh mang nét đặc trưng nhất của văn hóa Việt.

Người chiến thắng vương miện phải chịu trách nhiệm lan tỏa những giá trị của văn hóa Việt trong cộng đồng dân tộc Việt và là cầu nối, mang giá trị văn hóa Việt để giới thiệu ra với bạn bè quốc tế, đồng thời nâng tầm văn hóa Việt.

Văn hóa truyền thống dân tộc không nên chỉ đóng khung trong tà áo tứ thân mà phải mở rộng.

Chúng ta tiếp thu văn hóa của họ để trau dồi để văn hóa chúng ta dày hơn, tốt hơn và chúng ta không bị lạc trong dòng chảy văn hóa của thế giới. Chúng ta đón nhận những luồng văn hóa tích cực, góp phần xây dựng một dân tộc hùng cường cả về văn hóa và kinh tế. Văn hóa tiềm tàng trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội”.

Điều khá thú vị, không chỉ có NSND Nguyễn Hải làm giám khảo, mà còn có NSND Trần Nhượng, Nghệ sĩ Ưu tú Quang Tèo, cùng nhiều nghệ sĩ, diễn viên khác tham gia làm giám khảo cuộc thi.

Chia sẻ lý do dàn diễn viên, nghệ sĩ ngồi “ghế nóng” cuộc thi nhan sắc, Trưởng BTC - Trưởng Ban Giám khảo Phan Kim Oanh cho hay, dàn Ban giám khảo đều là những nghệ sĩ gạo cội, có sự nghiệp thành công và nhiều kinh nghiệm chấm thi ở các cuộc thi khác. Nghệ sĩ có cái nhìn chính diện hơn, sâu sắc hơn về giá trị chân thiện mỹ của từng thí sinh.

Điều khá thú vị, khác với các cuộc thi sắc đẹp thông thường, thì ở cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2025, Hội đồng Giám khảo hầu hết là diễn viên, NSND, NSƯT. (Ảnh: BTC)

NSƯT Quang Tèo cho biết: “Hoa hậu ngoài sắc ra thì phải có trí tuệ. Và trí tuệ thì không thể diễn được. Như bản thân tôi đã có 40 năm trong nghề, kinh nghiệm nghề nghiệp sẽ giúp tôi chọn ra được những người tài sắc thật sự. Khi thí sinh bước lên sân khấu, từ khuôn mặt, hình thể, biểu lộ tự tin ra sao… chúng tôi sẽ bóc tách tất cả”.

NSND Trần Nhượng nói: “Chúng tôi là nghệ sĩ, thường được ví là con tằm nhả tơ làm đẹp cho đời. Cả đời chúng tôi làm công tác văn hóa, gắn với nghệ thuật nên có kinh nghiệm để nhìn ra được cái đẹp. Đó là lý do Ban tổ chức mời các nghệ sĩ đến chấm người đẹp.

Cá nhân tôi cũng từng chấm nhiều cuộc Hoa hậu như ở Mỹ, Thái Lan... nên có nhiều kinh nghiệm đủ để BTC mời chấm thi. Chúng tôi sẽ cố gắng làm tốt trách nhiệm của mình”.

Cuộc thi Hoa hậu Văn hoá Việt Nam 2025 – Miss Multicultural Vietnam 2025 do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cấp phép tổ chức. Cuộc thi là sân chơi sắc đẹp gắn với việc quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc, đề cao trí tuệ, lòng nhân ái và tinh thần hội nhập.

Hội đồng giám khảo có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như: NSND Trung Hiếu, NSND Trần Nhượng, NSUT Tiến Quang, Hoa hậu Nguyễn Thị Thu, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền, Hoa hậu Sao Mai và diễn viên Thanh Hương.

Các vòng thi sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 23/11, gồm sơ tuyển, bán kết và chung kết. Đêm chung kết diễn ra tối 23/11 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội).