Một tuần giao dịch đầy hứng khởi vừa khép lại, mang đến làn gió tươi mới cho nhà đầu tư khi sắc xanh ngập tràn trên bảng điện tử suốt cả năm phiên.

Bỏ lại sau lưng những biến động chóng mặt trong phiên, chỉ số VN-Index thể hiện sức mạnh bèn bỉ và đà hồi phục ấn tượng. Kết tuần VN-Index tăng 6% lên mức 1.584,95 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index trong phiên giao dịch vừa qua. Ảnh: Vietstock

Đạt kỷ lục về số điểm đóng cửa, không những thế thanh khoản khớp lệnh bình quân dù thấp hơn -4,5% so với tuần trước nhưng cao hơn tới +75,5% so với mức bình quân 20 tuần. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản bình quân tuần trên sàn HSX đạt 1.825 triệu cổ phiếu (-3,85%), tương đương giá trị đạt 50.706 tỷ đồng (+3,96%).

Tuần giao dịch hiếm hoi chứng kiến 21/21 nhóm ngành đều ghi nhận sắc xanh rất tích cực. Dẫn đầu đoàn là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất bao gồm: Cổ phiếu phân bón (+14,51%), cổ phiếu thép (+10,70%) và cổ phiếu bất động sản (+8,67%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất.

Nhà đầu tư nước ngoài có tuần bán ròng rất mạnh với giá trị tại thời điểm kết thúc tuần đạt -12.849 tỷ đồng. HPG +1.228 tỷ đồng, VPB +674 tỷ đồng, STB +464 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, VIC -12.427 tỷ đồng, FPT -1.533 tỷ đồng, SSI -387 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Nhóm cổ phiếu bất động sản đồng loạt bừng sáng

Đầu tàu kéo tăng điểm vào VN-Index trong tuần qua không thể thiếu được cái tên quen thuộc của tỷ phú Phạm Nhật Vượng là mã VIC của Vingroup khi góp tăng hơn 12,4 điểm và mã VHM của Vinhomes góp hơn 4,8 điểm vào chỉ số chung. Theo sau là nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng. Cụ thể, số điểm tăng lần lượt là VPB +7,1 điểm; TCB +6,3 điểm; HPG +5,3 điểm; MBB +4,9 điểm;...

Kết phiên giao dịch cuối tuần qua, VIC là đầu tàu dẫn dắt đà tăng ngày hôm nay khi tăng 1,74% lên 117.000 đồng và đóng góp 1,8 điểm vào thị trường.

Các mã còn lại trong nhóm bất động sản phần lớn đều kết phiên trong sắc xanh, nổi bật CEO, KDH, DIG, DXG, TCH, DXS, NTL, NLG, VPI, AGG; thậm chí PDR, OGC, TDC còn tăng kịch trần.

Nhóm cổ phiếu bất động sản khi đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần qua 8/8. Ảnh: Vietstock

Chứng khoán Rồng Việt vừa có báo cáo cập nhật triển vọng thị trường chứng khoán trong đó nhấn mạnh bước sang quý mới, môi trường đầu tư ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực khi yếu tố bất định từ chính sách thuế quan toàn cầu dần được giảm thiểu.

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh áp thuế đối ứng với hàng hóa từ nhiều quốc gia, trong đó mức thuế với Việt Nam giảm mạnh từ 46% xuống còn 20%, đã tạo ra một “mức trần” mới cho các vòng đàm phán chi tiết tiếp theo.

Từ góc nhìn dài hạn, đây cũng là cơ hội để Việt Nam thu hút dòng vốn chuyển dịch khỏi Trung Quốc, qua đó từng bước hoàn thiện chuỗi giá trị sản xuất và phát triển ngành công nghiệp phụ trợ nội địa.

Với những diễn biến mới liên quan đến chính sách thuế quan, VDSC cũng cho rằng đây là thời điểm thích hợp để điều chỉnh cơ cấu danh mục theo hướng tiếp cận thêm các nhóm ngành có kỳ vọng cải thiện tích cực nhưng định giá chưa phản ánh đầy đủ.

Ngành khu công nghiệp, trong khi đó, sẽ được hưởng lợi từ mặt bằng thuế quan mới – yếu tố góp phần củng cố lợi thế cạnh tranh vốn có của Việt Nam về chi phí, cơ sở hạ tầng và vị trí địa lý chiến lược. Ba cổ phiếu được đánh giá cao trong quý này là SIP, ANV và FMC.