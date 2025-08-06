Cổ phiếu bất động sản Vinhomes "leo" lên đỉnh mới

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 6/8, nhóm cổ phiếu bất động sản ghi nhận 59 mã tăng tăng giá và 19 mã giảm giá, 1 mã giảm sàn.

Nhóm cổ phiếu bất động sản phiên hôm nay tăng 0,87% lên 79,36 điểm

Cổ phiếu bất động sản khi kết phiên giao dịch ngày 6/8. Ảnh: Vietstock

Nhóm cổ phiếu bất động sản, ghi nhận nhiều mã cổ phiếu vốn hóa lớn tăng mạnh. Trong đó, bộ 3 cổ phiếu nhà Vingroup ghi nhận 2/3 mã tăng. Cụ thể, mã VHM của Vinhomes tăng 1,56% so với phiên giao dịch liền kề, lên mức 97.500 đồng/cổ phiếu. Mã VIC của Vingroup tăng 0,85% lên 118.500 đồng/cổ phiếu; chỉ duy nhất mã VRE của Vincom Retail nhuốm sắc đỏ khi giảm 2,75% xuống 30.100 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu VHM tăng vọt lên vùng giá cao nhất lịch sử. Đà tăng được củng cố bởi kế hoạch lợi nhuận tỷ USD và loạt dự án bất động sản quy mô lớn triển khai trong năm 2025.

Với diễn biến tăng giá mạnh mẽ, vốn hóa thị trường của Vinhomes hiện đã lên hơn 400.000 tỷ đồng, vượt nhiều “ông lớn” để vươn lên vị trí doanh nghiệp niêm yết có quy mô vốn hóa lớn thứ 3 trên sàn chứng khoán Việt Nam, chỉ đứng sau Vietcombank (520.558 tỷ đồng) và công ty mẹ Vingroup (459.612 tỷ đồng).

Thực tế, đà tăng ấn tượng của VHM đã bắt đầu từ giữa tháng 2. Từ vùng giá dưới 40.000 đồng/cổ phiếu, mã chứng khoán này đã tăng gần 2,5 lần trong chưa đầy 6 tháng lên vùng hiện tại. Đây được xem là chu kỳ tăng giá mạnh chưa từng có trong lịch sử giao dịch của cổ phiếu VHM.

Tính từ đầu năm, thị giá VHM đã tăng ròng gần 140%, còn mức tăng ghi nhận trong một năm đã lên tới 173%. Điều này đồng nghĩa nhà đầu tư rót 1 tỷ đồng vào cổ phiếu VHM cách đây một năm hiện đã ghi nhận giá trị tài sản xấp xỉ 2,73 tỷ đồng.

Động lực tăng giá của cổ phiếu không chỉ đến từ diễn biến tích cực của thị trường chung mà còn được củng cố bởi loạt thông tin thuận lợi xoay quanh hệ sinh thái doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng từ đầu năm đến nay.

Diễn biến cổ phiếu VHM của Vinhomes khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 6/8. Ảnh: FireAnt

Sắc xanh gần như chiếm trọn bảng điện tử với nhiều ông lớn như NVL +1,11%; DXG +0,25%; DIG +1,41%; KDH +0,72%; PDR +2,63%; KBC +2,16%;...

Sắc đỏ chiếm phần nhỏ với các mã như KHG -0,44%; CEO -0,42%; CRE -2,06%; ITC -1,76%;...

Khối ngoại bất ngờ mua ròng hơn 750 tỷ đồng phiên VN-Index lập đỉnh mới

Tiếp nối đà tăng trưởng mạnh mẽ, thị trường chứng khoán Việt Nam một lần nữa ghi nhận phiên giao dịch khởi sắc trong phiên 06/8. Nhà đầu tư tiếp tục duy trì đà mua áp đảo, giúp chỉ số chính VN-Index có phiên tăng điểm thứ 3 liên tiếp.

Kết phiên 6/8, chỉ số VN-Index tăng 26,56 điểm, lên 1.573,71 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng 2,54 điểm, lên 268,66 điểm. Ngược lại, chỉ số UPCoM-Index giảm 0,04 điểm, xuống 107,46 điểm.

Thanh khoản trên thị trường tiếp tục duy trì ở mức cao, với tổng giá trị thanh khoản trên toàn thị trường đạt hơn 42.800 tỷ đồng. Riêng trên sàn HoSE, thanh khoản đạt hơn 38.900 tỷ đồng, giảm hơn 39.200 tỷ đồng so với phiên trước.

Độ rộng toàn thị trường với sắc xanh áp đảo khi bên mua có 529 mã tăng và bên bán có 254 mã giảm. Tương tự, sắc xanh áp đảo gần như hoàn toàn trong rổ VN30 với 28 mã tăng và 2 mã giảm.

Toàn cảnh thị trường chứng khoán khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 6/8. Ảnh: Vietstock

Về mức độ ảnh hưởng, TCB, VCB, VHM và MBB là những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index với 6,2 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, VRE, FPT, HVN và VSH là những mã vẫn chịu áp lực bán nhưng mức tác động không quá đáng kể.

TOP cổ phiếu ảnh hưởng đến chỉ số VN-Index ngày 6/8. Ảnh: Vietstock

giao dịch khối ngoại là điểm cộng khi trở lại mua ròng 753 tỷ đồng trên toàn thị trường. Riêng trên HoSE, khối ngoại mua ròng xấp xỉ 528 tỷ đồng.



Chiều mua, cổ phiếu STB được khối ngoại rót ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị 250 tỷ đồng. Theo sau loạt cổ phiếu Bluechips được mua ròng hàng trăm tỷ đồng bao gồm: MWG (+167 tỷ); VIX (+139) tỷ; VPB (+136 tỷ); VHM (+131 tỷ).

Ngược chiều, khối ngoại "xả" mạnh nhất tại FPT với giá trị cao đột biến 775 tỷ đồng; KDH, VCI và MSN cũng bị bán ròng lần lượt 86 tỷ, 69 tỷ và 64 tỷ đồng. Ngoài ra, CCQ FUEVFVND cũng bị bán ròng 54 tỷ đồng.