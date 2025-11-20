Chuyên gia Anh cảnh báo cuộc chiến Nga - NATO sẽ "nhanh như chớp" khác hoàn toàn với Ukraine

Các tân binh tham gia buổi tập bắn bằng súng trường tấn công G36 tại doanh trại Westfalen-Kaserne của lực lượng vũ trang Đức (Bundeswehr) ở Ahlen, miền tây nước Đức vào ngày 13/11/2025. Ảnh: INA FASSBENDER/Getty Images.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz hồi tháng 5 đã cam kết cải tổ Bundeswehr (quân đội Đức) và cùng với dự luật tăng quân số được công bố tuần trước, Berlin cho thấy tham vọng củng cố sức mạnh quân sự trong các năm tới.

Nicholas Drummond, chiến lược gia quốc phòng người Anh nói với Newsweek rằng một quân đội Đức lớn mạnh hơn có thể làm thay đổi toàn bộ cục diện an ninh châu Âu, nơi các lãnh đạo đã cảnh báo rằng Nga có thể mở rộng hành vi gây hấn vượt ra ngoài Ukraine vào cuối thập kỷ này.

“Rất dễ rút ra kết luận sai lầm từ cuộc chiến ở Ukraine”, ông Drummond nói đề cập đến đà tiến rất chậm trên tiền tuyến Ukraine. Ông cho rằng một cuộc chiến tương lai giữa NATo với lực lượng Nga sau khi tái vũ trang sẽ diễn ra “nhanh như chớp”, với mức độ sử dụng hỏa lực trên không lớn hơn nhiều ngay trong những tuần đầu.

Châu Âu cảnh báo về nguy cơ Nga

Kế hoạch “Sẵn sàng quốc phòng 2030” của Liên minh châu Âu nhằm chuẩn bị cho nguy cơ xung đột vào cuối thập kỷ, cùng các đề xuất của nghị sĩ Đức về tăng ngân sách quốc phòng và quân số, phản ánh lo ngại ngày càng lớn về mối đe dọa từ Moscow. Tướng Wiesław Kukuła - chỉ huy quân đội Ba Lan - mới đây cũng cảnh báo rằng Nga đã bắt đầu chuẩn bị cho chiến tranh với Ba Lan, sau Ukraine.

Ông Drummond nói với Newsweek rằng, khả năng hai bên đạt thỏa thuận hòa bình ở Ukraine trong 12–18 tháng tới là “có vẻ hợp lý”, bởi cả Nga và Ukraine đều suy giảm năng lực đáng kể. Tuy nhiên, điều đó đặt ra câu hỏi: Nga sẽ mất bao lâu để tái vũ trang và khi nào họ có thể tấn công tiếp?

Một số chuyên gia ước tính Nga cần đến 10 năm, nhưng Drummond tin rằng quá trình đó có thể diễn ra nhanh hơn nhiều nếu Trung Quốc, Triều Tiên và Iran hỗ trợ Moscow.

“Trung Quốc đang sản xuất xe thiết giáp và tên lửa với tốc độ khổng lồ”, ông nhấn mạnh.

Ông Drummond nói rằng nếu chiến tranh nổ ra giữa Nga và một quốc gia NATO, nó sẽ không giống Ukraine, vốn được mô tả là giống “Thế chiến I với máy bay không người lái” – tức chiến tranh chiến hào và tiêu hao.

“Chúng ta sẽ chứng kiến một cuộc chiến cơ động tốc độ cao hơn nhiều nếu Nga tấn công một nước NATO. Sức mạnh không quân và hỏa lực dồn dập trong những tuần đầu sẽ lớn hơn nhiều so với ở Ukraine", ông Drummond nhận định.

Đức dự kiến chi 153 tỷ euro (178 tỷ USD) cho quốc phòng vào năm 2029, tương đương 3,5% GDP - khiến nước này trở thành quốc gia chi tiêu quân sự lớn thứ ba thế giới, sau Mỹ và Trung Quốc.

Ông Drummond dự đoán ngân sách đó sẽ đổ vào các lĩnh vực như pháo binh, đạn dược, tên lửa hành trình “với quy mô lớn”, đồng thời tăng mạnh năng lực phòng không.

Điều này có thể giúp quân đội Đức giữ vai trò chủ chốt trong việc bảo vệ châu Âu trước các mối đe dọa tương lai, đặc biệt là Nga - sau cuộc chiến Ukraine.

“Nhiều nước châu Âu sẽ trông cậy vào Đức, vì Đức có tiềm lực kinh tế và ngân sách lớn. NATO vẫn sẽ chiến đấu như một liên minh với các lực lượng đa quốc gia, nhưng “chỉ riêng Đức đã có thể cung cấp một lực lượng quy mô đáng kể", ông Drummond nói.

Theo kế hoạch mới, quân đội Đức có thể tăng lên 260.000 binh sĩ trong thập kỷ tới, so với 182.000 hiện nay. Tháng tới, nghị sĩ Đức sẽ thảo luận luật buộc nam giới 18 tuổi trả lời bảng hỏi xem họ có sẵn sàng phục vụ quân sự từ năm 2026 hay không; từ năm sau nữa, họ sẽ phải khám sức khỏe. Nữ giới trên 18 cũng có thể tham gia nhưng trên cơ sở tự nguyện.