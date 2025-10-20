Chuyên gia dự báo thời điểm bão số 12 (bão FENGSHEN) đổ bộ Đà Nẵng - Quảng Ngãi, cảnh báo có nơi mưa 900mm

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, bão số 12 (bão FENGSHEN) sẽ đổ bộ vào khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi trong khoảng ngày 23/10.

Xin ông cho biết bão số 12 (bão FENGSHEN) khi vào Biển Đông có xu hướng như thế nào?

Theo dự báo mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 13 giờ ngày 20/10, bão số 12 ở khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc – 115,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 460 km về phía Đông Đông Bắc. Ngay sau khi vào biển Đông, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ và có xu hướng mạnh thêm, đạt cấp 11, giật cấp 13 trong 24 giờ tới. Từ ngày 22/10 trở đi, khi tiến gần vùng biển phía Tây Bắc Hoàng Sa, bão bắt đầu chuyển hướng dần sang Tây Nam, tốc độ giảm, và suy yếu dần trước khi tiến vào đất liền.

Như vậy, có thể thấy bão số 12 di chuyển theo quỹ đạo cong, hướng ban đầu là Tây Tây Bắc – Tây, sau đó chuyển dần xuống Tây Nam khi đến gần khu vực Trung Bộ.

Các kịch bản của bão số 12 có thể tác động vào đất liền Việt Nam như thế nào, thưa ông?

- Theo dự báo mới nhất, bão số 12 sẽ đổ bộ vào khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi trong khoảng ngày 23/10, với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền. Hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh và nhiễu động gió Đông sẽ gây mưa rất lớn diện rộng cho các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

Đây là kịch bản chính được nhận định – bão tuy suy yếu nhanh sau khi vào bờ nhưng hoàn lưu kết hợp không khí lạnh sẽ gây mưa – lũ trên diện rộng và kéo dài đến hết tháng 10.

Hướng di chuyển của bão số 12 (bão FENGSHEN). Ành: nchmf.

Theo ông, khi cơn bão gặp không khí lạnh, điều này sẽ ảnh hưởng đến đường đi và sức mạnh của bão như thế nào?

- Không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống Biển Đông trong thời điểm bão di chuyển gần bờ sẽ tác động mạnh đến hướng và cường độ của bão. Cụ thể, luồng không khí lạnh làm cho bão chuyển hướng lệch dần xuống phía Tây Nam và suy yếu nhanh khi tiến gần đất liền.

Tuy nhiên, sự tương tác giữa hoàn lưu bão, không khí lạnh và gió Đông lại khiến mưa tăng mạnh trên diện rộng khu vực Trung Bộ. Nói cách khác, không khí lạnh giảm sức gió của bão nhưng lại làm tăng nguy cơ mưa lũ, đặc biệt tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Dự kiến khi đổ bộ vào đất liền, bão số 12 sẽ mạnh cấp bao nhiêu, lượng mưa và tác động đến con người như thế nào?

- Khi đổ bộ vào đất liền khu vực Đà Nẵng – Quảng Ngãi trong ngày 23/10, bão số 12 được dự báo mạnh cấp 6, giật cấp 8, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Từ đêm 22 đến ngày 26/10, mưa lớn kéo dài, Tổng lượng mưa phổ biến ở Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị và Quảng Ngãi khoảng 200-400mm, cục bộ có nơi trên 500mm; trọng tâm là khu vực Nam Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng phổ biến 500-700mm, cục bộ có nơi trên 900mm. Mưa lớn trên khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10.

Về lũ, từ ngày 23 đến 30/10, trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi sẽ xuất hiện một đợt lũ lớn, mực nước đỉnh lũ đạt hoặc vượt báo động 3, gây ngập lụt sâu, diện rộng, kèm theo nguy cơ cao lũ quét và sạt lở đất. Cấp độ rủi ro thiên tai dự báo ở mức 3

Vì vậy, người dân khu vực Trung Bộ, đặc biệt là các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, cần chủ động phương án phòng tránh mưa lớn, ngập lụt và sạt lở đất, đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Xin cảm ơn ông!