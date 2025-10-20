Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo "nóng" phòng, chống bão số 12 (bão FENGSHEN)

5 việc cần làm sau nghỉ hưu nếu bạn muốn có cuộc sống khỏe mạnh, an nhàn khi về già
Từ đêm hôm qua đến sáng nay 20/10, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa lớn liên tục kéo dài tại nhiều địa phương, đặc biệt là khu vực đồng bằng vùng biển phía Đông.
Trước dự báo Quảng Ngãi là một trong những địa phương sẽ trực tiếp chịu ảnh hưởng của bão số 12 FENGSHEN khi đổ bộ vào đất liền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển đã chủ trì cuộc họp với các cấp ngành, chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó.
Tại cuộc họp, cơ quan khí tượng thuỷ văn Quảng Ngãi thông tin, gió và sóng ở khu vực vùng biển phía Bắc đang tăng cao lên trên 2,5m, riêng từ ngày 22 - 24/10 có khả năng tăng cao lên đến 3-4m.
Kèm theo đó là đợt mưa lớn diện rộng ở khu vực phía Đông của tỉnh (Quảng Ngãi cũ), với lượng phổ biến lên tới 200-400mm, có nơi trên 500mm và khả năng gây lũ báo động 2-3 trên các sông và trên báo động 3 trên các sông Trà Câu, Sông Vệ…
Toàn tỉnh hiện có 766 tàu đang hoạt động trên các vùng biển, trong đó khu vực Quảng Trị - Quảng Ngãi có 187 tàu và đến thời điểm này, tất cả số phương tiện trên đã nhận được thông tin về diễn biến, hướng di chuyển của bão.
Chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển yêu cầu các cấp, ngành và địa phương, đặc biệt là các xã, phường khu vực ven biển tuyệt đối không được chủ quan.
Phải liên tục cập nhật và bám sát diễn biến của bão và mưa lớn, kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.
Bộ đội biên phòng tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi chặt chẽ tàu thuyền trên biển, hướng dẫn ngư dân vào nơi tránh trú an toàn.
Chính quyền các xã, phường, đặc khu Lý Sơn khẩn trương rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu để tổ chức sơ tán người dân đến nơi an toàn; kiểm tra, chằng chống nhà cửa, trụ sở, trường học, bệnh viện; bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu dân cư ven sông, ven biển.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển lưu ý đối với 136 điểm có nguy cơ sạt lở trên địa bàn và yêu cầu, các cấp ngành và địa phương cần thường xuyên kiểm tra, giám sát để cảnh báo và chủ động di dời người dân đến nơi an toàn, khi có tình huống đe doạ nguy hiểm.
Các xã, phường phải thành lập ngay Ban Chỉ huy và các đội xung kích để chủ động ứng cứu khi có tình huống xảy ra; các khu vực đập tràn, phải cử người túc trực, ngăn chặn không cho người dân đi qua khi có mưa lũ….
