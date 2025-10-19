Chủ đề nóng

Tin bão mới nhất: Bão số 12 FENGSHEN đang tăng cấp, Hà Tĩnh - Quảng Ngãi mưa lớn, cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3

Tin bão mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay, 19/10, bão FENGSHEN đã chính thức đi vào biển Đông, trở thành cơn bão số 12. Dự báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 và không khí lạnh nên khoảng ngày 22- 27/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi khả năng cao có mưa lớn diện rộng, cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 do lũ.
Tin bão mới nhất về bão FENGSHEN - bão số 12

Tin bão mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 19 giờ tối nay (19/10), vị trí tâm bão số 12 FENGSHEN ở vào khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 750km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Đến 19 giờ ngày 20/10, bão số 12 FENGSHEN di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h, trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 330km về phía Đông Bắc và có khả năng mạnh thêm, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 13. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa).

Đến 19 giờ ngày 21/10, bão số 12 FENGSHEN di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 10-15 km/h trên vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 180km về phía Bắc và vẫn có khả năng mạnh thêm, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11, giật cấp 13. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa).

Hướng di chuyển của bão số 12 - bão FENGSHEN. Ảnh: nchmf.

Đến 19 giờ ngày 22/10, bão số 12 FENGSHEN di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ từ 10-15km/h. Lúc này, bão số 12 trên vùng biển từ Tp. Huế đến Quảng Ngãi; cách Tp. Đà Nẵng khoảng 130km về phía Đông, có khả năng suy yếu, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9, giật cấp 11. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Tp. Huế đến Quảng Ngãi

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Cảnh báo tác động của bão số 12 - bão FENGSHEN

Do ảnh hưởng của bão số 12 FENGSHEN, trên biển khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7-8; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-11, giật cấp 13; sóng biển cao 3,0-5,0m, vùng gần tâm bão cao 5,0-7,0m. Biển động dữ dội.

Toàn bộ tàu, thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trên đất liền, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 và không khí lạnh nên khoảng ngày 22- 27/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi khả năng cao có mưa lớn diện rộng. Các địa phương cần sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có thể lên mức báo động 3 và trên báo động 3. Dự báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: cấp 3

Sự thật về một cụ già U70 có tên “Mệ Huyền Quảng Trị” bán đặc sản online, cả làng biết, chỉ người thiên hạ bất ngờ

“Mệ Huyền Quảng Trị” là từ khóa được nhiều người dùng mạng xã hội tìm kiếm để xem video hài hước và mua những món ăn đặc sản. Mệ Huyền – cụ bà U70 do chị Trần Thị Huyền (43 tuổi, trú xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) diễn xuất để tạo tiếng cười cho người xem, đồng thời thu hút khách hàng mua đặc sản do mình làm ra.

Cách TPHCM 160km, ở Đồng Nai có cánh đồng lúa này đẹp mê ly, mọc xen kẽ các cây cổ thụ hoành tráng

Nhà nông
Cách TPHCM 160km, ở Đồng Nai có cánh đồng lúa này đẹp mê ly, mọc xen kẽ các cây cổ thụ hoành tráng

Tin bão mới nhất: Chiều tối mai (19/10), bão FENGSHEN vào biển Đông, thành cơn bão số 12, dự báo sớm kịch bản đổ bộ

Nhà nông
Tin bão mới nhất: Chiều tối mai (19/10), bão FENGSHEN vào biển Đông, thành cơn bão số 12, dự báo sớm kịch bản đổ bộ

Mưa lớn kéo dài, thêm bão FENGSHEN sắp đổ bộ, người dân sống dưới chân núi Gò Oát ở Quảng Ngãi thêm nỗi lo sạt lở

Nhà nông
Mưa lớn kéo dài, thêm bão FENGSHEN sắp đổ bộ, người dân sống dưới chân núi Gò Oát ở Quảng Ngãi thêm nỗi lo sạt lở

Nơi này ở Bình Thuận, nay là tỉnh Lâm Đồng, dân trồng rau thơm gì mà tốt um, cản chả kịp, hễ cắt lên bờ là bán hết veo?

Nhà nông
Nơi này ở Bình Thuận, nay là tỉnh Lâm Đồng, dân trồng rau thơm gì mà tốt um, cản chả kịp, hễ cắt lên bờ là bán hết veo?

8 mỹ nhân khiến Trung Hoa phong kiến điên đảo, gồm những ai?
Đông Tây - Kim Cổ

8 mỹ nhân khiến Trung Hoa phong kiến điên đảo, gồm những ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Muội Hỉ, Bao Tự, Tô Đát Kỷ, Trần Viên Viên, Hạ Cơ, Ngu Cơ, Triệu Cơ và Tây Thi dù trực tiếp hay gián tiếp đã gây họa cho sự sụp đổ của một triều đại trong lịch sử Trung Hoa.

Thảm bại 0-3 trước Hải Phòng, HAGL rớt xuống cuối BXH V.League 2025/26
Thể thao

Thảm bại 0-3 trước Hải Phòng, HAGL rớt xuống cuối BXH V.League 2025/26

Thể thao

Trong chuyến hành quân tới sân Lạch Tray ở vòng 7 V.League 2025/2026, HAGL thi đấu bế tắc và phải nhận thất bại 0-3 trước đội chủ nhà Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội: Công tác nhân sự cần được thực hiện đúng quy trình, xuất phát từ lợi ích chung
Tin tức

Chủ tịch Quốc hội: Công tác nhân sự cần được thực hiện đúng quy trình, xuất phát từ lợi ích chung

Tin tức

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, cần giữ vững nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ, đồng thời bảo đảm mọi quyết định nhân sự của Quốc hội phải thực sự xuất phát từ lợi ích chung của quốc gia, dân tộc, được thực hiện đúng quy định, quy trình.

Giá trị dinh dưỡng và những lợi ích tuyệt vời của hành lá
Xã hội

Giá trị dinh dưỡng và những lợi ích tuyệt vời của hành lá

Xã hội

Hành lá là loại rau gia vị quen thuộc trong bữa ăn của người Việt. Không chỉ giúp tăng hương vị món ăn, hành lá còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là hợp chất allicin - hoạt chất có khả năng ngăn ngừa và làm chậm quá trình phát triển của tế bào ung thư.

Phương Tây ngậm ngùi thừa nhận ông Putin thắng ván cờ tâm lý với ông Trump, thao túng cả Nhà Trắng
Thế giới

Phương Tây ngậm ngùi thừa nhận ông Putin thắng ván cờ tâm lý với ông Trump, thao túng cả Nhà Trắng

Thế giới

Quyết định không cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang châm ngòi tranh cãi tại Washington, khi nhiều chuyên gia cho rằng Tổng thống Nga Putin đang thành công trong việc thao túng Nhà Trắng để kéo dài cuộc chiến.

Bộ Công an phong hàm sĩ quan cấp cao trong trường hợp đặc biệt với 8 lãnh đạo của MobiFone
Tin tức

Bộ Công an phong hàm sĩ quan cấp cao trong trường hợp đặc biệt với 8 lãnh đạo của MobiFone

Tin tức

Chiều 19/10, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định tuyển chọn vào Công an nhân dân, phong cấp bậc hàm cho 8 cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Tổng công ty Viễn thông MobiFone.

Trường hợp không đủ điều kiện để thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ theo quy định mới nhất
Bạn đọc

Trường hợp không đủ điều kiện để thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ theo quy định mới nhất

Bạn đọc

Theo luật sư, tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của cá nhân, trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt…

Loại rau được mệnh danh là “thảo dược trường thọ” giúp chống viêm, bổ thần kinh, đem làm nộm thanh mát đậm đà
Gia đình

Loại rau được mệnh danh là “thảo dược trường thọ” giúp chống viêm, bổ thần kinh, đem làm nộm thanh mát đậm đà

Gia đình

Loại rau này là một trong những loại thực phẩm mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng và có tác dụng như một vị thuốc, mang đến nhiều lợi ích sức khỏe.

Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn: Đầu tư 1 tỷ đô la cho metro, có thể thu hàng chục tỷ đô la để đô thị 'tự nuôi mình'
Chuyển động Sài Gòn

Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn: Đầu tư 1 tỷ đô la cho metro, có thể thu hàng chục tỷ đô la để đô thị "tự nuôi mình"

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian mở rộng và mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, bền vững. Việc phát triển theo mô hình định hướng giao thông công cộng giúp đô thị “tự nuôi mình” thông qua khai thác giá trị đất quanh các tuyến metro, tạo nguồn lực cho hạ tầng và nâng cao chất lượng sống.

Từ London đến New York: Nhịp bước mới của TP.HCM trên bản đồ tài chính thế giới
Chuyển động Sài Gòn

Từ London đến New York: Nhịp bước mới của TP.HCM trên bản đồ tài chính thế giới

Chuyển động Sài Gòn

Từ những cuộc làm việc với đối tác Anh với thế mạnh vượt trội về dịch vụ tài chính đến lễ ký kết mới đây với sàn Nasdaq ở New York, TP.HCM đang mở rộng bước tiến trên bản đồ tài chính thế giới, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm tài chính năng động của châu Á.

Đà Nẵng chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất
Nhà nông

Đà Nẵng chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất

Nhà nông

Từ sáng đến chiều nay (16/10) trên địa ban TP Đà Nẵng có mưa kéo dài, cơ quan chức năng TP Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất.

Bà Rịa-Vũng Tàu có các làng quê đáng sống, tuyến đường hoa nông thôn mới kiểu mẫu đẹp mê tơi, trước sáp nhập TPHCM
Nhà nông

Bà Rịa-Vũng Tàu có các làng quê đáng sống, tuyến đường hoa nông thôn mới kiểu mẫu đẹp mê tơi, trước sáp nhập TPHCM

Nhà nông

Trồng hoa, chăm sóc các tuyến đường hoa nông thôn mới đẹp như phim, bảo đảm vệ sinh môi trường nông thôn, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế...là những mô hình, hoạt động mà huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (trước thời điểm bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với TPHCM, Bình Dương). Xây dựng tuyến đường hoa nông thôn mới nhằm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, hình thành làng quê đáng sống...

TP.HCM công bố môn thi thứ 3 vào lớp 10: Phụ huynh, học sinh Hà Nội 'gọi', Sở GDĐT bao giờ trả lời?
Xã hội

TP.HCM công bố môn thi thứ 3 vào lớp 10: Phụ huynh, học sinh Hà Nội "gọi", Sở GDĐT bao giờ trả lời?

Xã hội

Nhiều phụ huynh ở Hà Nội chia sẻ, khi thấy TP.HCM nhanh chóng công bố và lựa chọn môn thi vào lớp 10 phù hợp với mong muốn của học sinh, họ không khỏi "chạnh lòng" và ao ước Hà Nội cũng sớm có quyết định tương tự.

3 mỹ nhân Việt kết hôn ở tuổi 19 có cuộc sống thành công sau ly hôn
Văn hóa - Giải trí

3 mỹ nhân Việt kết hôn ở tuổi 19 có cuộc sống thành công sau ly hôn

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tuyến, Diệp Bảo Ngọc và Thùy Dương từng kết hôn ở tuổi 19. Điểm chung ở 3 mỹ nhân này là nghị lực mạnh mẽ sau đổ vỡ, xây dựng cuộc sống độc lập và tự chủ như hiện tại.

Tuyên bố bất ngờ của Thủ tướng Đức về Ukraine khiến phương Tây sửng sốt
Điểm nóng

Tuyên bố bất ngờ của Thủ tướng Đức về Ukraine khiến phương Tây sửng sốt

Điểm nóng

Sau cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã thay đổi rõ rệt giọng điệu trong các tuyên bố liên quan đến xung đột tại Ukraine — theo nhận định của nhà phân tích Zoltan Koskovics từ Trung tâm Quyền Cơ bản Hungary, đăng trên mạng xã hội X.

Nông trường Sông Hậu nợ thuế gần 20 tỷ, doanh nghiệp kiến nghị điều quan trọng gì?
Nhà nông

Nông trường Sông Hậu nợ thuế gần 20 tỷ, doanh nghiệp kiến nghị điều quan trọng gì?

Nhà nông

Nông trường Sông Hậu (TP Cần Thơ) đang gặp khó khăn lớn do nợ thuế và tiền phạt truy thu giai đoạn 2007–2011 với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng. Doanh nghiệp kiến nghị TP Cần Thơ xem xét hỗ trợ, cho phép xử lý tài sản để trả nợ, tạo điều kiện tiếp tục duy trì sản xuất và ổn định đời sống cho hàng nghìn hộ dân trong vùng nông trường.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo thanh kiểm tra những nơi trọng điểm về cấp mỏ cát, không để xảy ra tình trạng trục lợi
Kinh tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo thanh kiểm tra những nơi trọng điểm về cấp mỏ cát, không để xảy ra tình trạng trục lợi

Kinh tế

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết sẽ chỉ đạo lực lượng thanh tra tỉnh, thanh tra bộ và cơ quan công an thanh tra, kiểm tra những nơi trọng điểm về cấp mỏ cát phục vụ các dự án cao tốc.

Năm 1997, sửa bờ mương, đào ao, dân làng này ở Hưng Yên tình cờ đụng trúng cổ vật 'khổng lồ' 2.300 tuổi này
Nhà nông

Năm 1997, sửa bờ mương, đào ao, dân làng này ở Hưng Yên tình cờ đụng trúng cổ vật "khổng lồ" 2.300 tuổi này

Nhà nông

Năm 1997, khi tu sửa bờ mương và đào ao ở gần làng, nhân dân thôn Động Xá (thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) tình cờ đụng trúng, phát hiện trong lòng đất 1 trống đồng nguyên vẹn ở độ sâu 2,5m so với mặt ruộng. Chiếc trống đồng phát hiện ở Động Xá (gọi là trống đồng Động Xá) là chiếc trống đồng rất độc đáo.

Trai làng An Giang bất ngờ phát tài khi dụ động vật hoang dã bé tí ti vào ở cái tổ xinh xinh, nuôi chơi ra tiền thật
Nhà nông

Trai làng An Giang bất ngờ phát tài khi dụ động vật hoang dã bé tí ti vào ở cái tổ xinh xinh, nuôi chơi ra tiền thật

Nhà nông

Anh Nguyễn Trung Thành, nông dân phường Thới Sơn, tỉnh An Giang (vùng Bảy Núi, địa bàn TX Tịnh Biên trước đây) đã phát triển mô hình nuôi ong dú thành công. Với người dân vùng Bảy Núi, con ong dú (ong tầng) là loài động vật hoang dã, loài côn trùng không xa lạ. Loài ong dú xuất hiện ở bụi hoa dại ven đường, trong những vườn cây xanh mát...

Thực hư lợi ích của việc uống 3 lít nước mỗi ngày
Xã hội

Thực hư lợi ích của việc uống 3 lít nước mỗi ngày

Xã hội

Nước chiếm từ 45-75% trọng lượng cơ thể con người và đóng vai trò thiết yếu trong mọi hoạt động sống - từ điều hòa thân nhiệt, vận chuyển dinh dưỡng đến duy trì chức năng não và tim mạch. Tuy nhiên, câu hỏi “Có nên uống 3 lít nước mỗi ngày?” vẫn là chủ đề được nhiều người quan tâm.

Chính phủ: Nhiều khó khăn trong việc xử lý một số tổ chức tín dụng yếu kém
Kinh tế

Chính phủ: Nhiều khó khăn trong việc xử lý một số tổ chức tín dụng yếu kém

Kinh tế

Báo cáo gửi tới Quốc hội chỉ ra rằng, việc xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém còn nhiều vướng mắc về pháp lý và cơ chế hỗ trợ cho các tổ chức tham gia xử lý/nhận chuyển giao bắt buộc.

Tử tù trước khi bị hành hình thường có yêu cầu gì?
Đông Tây - Kim Cổ

Tử tù trước khi bị hành hình thường có yêu cầu gì?

Đông Tây - Kim Cổ

Tử tù trước khi bị hành hình có những yêu cầu đặc biệt về bữa ăn cuối hay nói lời trăn trối khác người...

Giải thưởng doanh nhân xuất sắc ASEAN vinh danh nữ Anh hùng Lao động của Việt Nam
Kinh tế

Giải thưởng doanh nhân xuất sắc ASEAN vinh danh nữ Anh hùng Lao động của Việt Nam

Kinh tế

Ngày 17/10/2025, trong không gian trang trọng với sự tham dự của hơn 400 khách mời quốc tế, đại diện Chính phủ Singapore, các doanh nhân ASEAN và truyền thông quốc tế, giải thưởng uy tín Doanh nhân Xuất sắc ASEAN - ASEAN Entrepreneurial Excellence Award 2025 đã tôn vinh Anh hùng Lao động Thái Hương của Việt Nam “với tầm nhìn truyền cảm hứng mạnh mẽ về thực phẩm sạch, an toàn, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giáo dục chất lượng cao không chỉ ở Việt Nam mà còn đang ngày càng mở rộng ra thế giới”.

Nga tung “vũ khí bí mật” từ thời cổ đại, 'sát thủ trên không' Ukraine tê liệt, Kiev choáng váng
Thế giới

Nga tung “vũ khí bí mật” từ thời cổ đại, "sát thủ trên không" Ukraine tê liệt, Kiev choáng váng

Thế giới

Một “mẹo” cũ kỹ từ thời chiến tranh cổ đại – tận dụng thời tiết để che giấu chuyển động quân sự – đang được Nga hồi sinh tại Ukraine, và hiệu quả của nó khiến giới phân tích phương Tây phải chú ý trong khi Kiev "đứng ngồi không yên", theo National Interest.

Cựu sao U23 Việt Nam, từng bị cấm thi đấu 6 tháng vì tham gia cá cược
Thể thao

Cựu sao U23 Việt Nam, từng bị cấm thi đấu 6 tháng vì tham gia cá cược

Thể thao

Hậu vệ cánh trái Võ Minh Trọng là cầu thủ thuộc biên chế Becamex TP.HCM, từng khoác áo U23 Việt Nam.

Vì sao nhiều loại hoa tăng giá gấp đôi, gấp ba dịp 20/10?
Xã hội

Vì sao nhiều loại hoa tăng giá gấp đôi, gấp ba dịp 20/10?

Xã hội

Do nhu cầu mua hoa tươi tặng người thân, bạn bè, đối tác tăng cao, cộng thêm với tình trạng khan hiếm hoa bởi ảnh hưởng của mấy trận bão lớn vừa qua… nên giá hoa dịp 20/10 tại Hà Nội tăng mạnh, thậm chí có loại hoa đội giá gấp đôi, gấp ba.

Diễn viên Bảo Anh 3 lần ngoại tình, khiến vợ bỏ nhà đi
Văn hóa - Giải trí

Diễn viên Bảo Anh 3 lần ngoại tình, khiến vợ bỏ nhà đi

Văn hóa - Giải trí

Diễn viên "Không có gì và không một ai" thừa nhận trong thời gian chung sống với vợ đã 3 lần ngoại tình, khiến bà xã phải bỏ nhà đi.

Lào Cai: Náo nức 'Ngày hội hương cốm' Hợp Thành, tôn vinh 'hạt ngọc' từ nương rẫy Tây Bắc
Lào Cai thi đua yêu nước

Lào Cai: Náo nức "Ngày hội hương cốm" Hợp Thành, tôn vinh "hạt ngọc" từ nương rẫy Tây Bắc

Lào Cai thi đua yêu nước

Sáng 19/10, Lễ hội cốm truyền thống xã Hợp Thành (Lào Cai) năm 2025 đã chính thức khai mạc trong không khí tưng bừng, náo nức. Đây không chỉ là một sự kiện văn hóa, du lịch đặc sắc, thu hút đông đảo du khách mà còn là dịp để đồng bào các dân tộc Tày, Giáy... tôn vinh giá trị nông sản và tri ân trời đất sau một mùa vụ no ấm.

Tuyên Quang phòng ngừa dịch bệnh sau mưa lũ
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Tuyên Quang phòng ngừa dịch bệnh sau mưa lũ

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Trước nguy cơ cao bùng phát dịch bệnh sau đợt mưa lũ gây ngập úng nghiêm trọng vừa qua, đặc biệt tại khu vực phường Hà Giang 2; Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo các sở, ngành và địa phương liên quan đồng loạt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Công an vào cuộc xác minh bé gái bị cha dượng đánh phải nhập viện
Pháp luật

Công an vào cuộc xác minh bé gái bị cha dượng đánh phải nhập viện

Pháp luật

Công an xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh) đang vào cuộc xác minh thông tin bé gái lớp 5 bị cha dượng hành hung phải nhập viện.

