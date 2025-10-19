Tin bão mới nhất: Bão số 12 FENGSHEN đang tăng cấp, Hà Tĩnh - Quảng Ngãi mưa lớn, cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3

Tin bão mới nhất về bão FENGSHEN - bão số 12

Tin bão mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 19 giờ tối nay (19/10), vị trí tâm bão số 12 FENGSHEN ở vào khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 750km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Đến 19 giờ ngày 20/10, bão số 12 FENGSHEN di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h, trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 330km về phía Đông Bắc và có khả năng mạnh thêm, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 13. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa).

Đến 19 giờ ngày 21/10, bão số 12 FENGSHEN di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 10-15 km/h trên vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 180km về phía Bắc và vẫn có khả năng mạnh thêm, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11, giật cấp 13. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa).

Hướng di chuyển của bão số 12 - bão FENGSHEN. Ảnh: nchmf.

Đến 19 giờ ngày 22/10, bão số 12 FENGSHEN di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ từ 10-15km/h. Lúc này, bão số 12 trên vùng biển từ Tp. Huế đến Quảng Ngãi; cách Tp. Đà Nẵng khoảng 130km về phía Đông, có khả năng suy yếu, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9, giật cấp 11. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Tp. Huế đến Quảng Ngãi

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Cảnh báo tác động của bão số 12 - bão FENGSHEN

Do ảnh hưởng của bão số 12 FENGSHEN, trên biển khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7-8; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-11, giật cấp 13; sóng biển cao 3,0-5,0m, vùng gần tâm bão cao 5,0-7,0m. Biển động dữ dội.

Toàn bộ tàu, thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trên đất liền, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 và không khí lạnh nên khoảng ngày 22- 27/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi khả năng cao có mưa lớn diện rộng. Các địa phương cần sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có thể lên mức báo động 3 và trên báo động 3. Dự báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: cấp 3