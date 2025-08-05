Chuyên gia Đức đưa ra lời khuyên bất ngờ cho Nga sau mối đe dọa mới từ Mỹ

Cắt giảm nhân sự, ngân hàng chuyển mình sang kỷ nguyên "ít người – nhiều tiền": TPBank vượt mặt Techcombank
Dữ liệu Dân Việt cho thấy, 6 tháng đầu năm 2025, 28 ngân hàng đã cắt giảm hơn 3.400 nhân viên, đánh dấu xu hướng tái cơ cấu nhân sự lan rộng trong ngành tài chính. Song song làn sóng cắt giảm, mức tăng thu nhập bình quân của nhân viên ngân hàng lại tăng đáng kể, điều đó cho thấy một bức tranh trái chiều: tinh giản bộ máy nhưng chi đậm cho người giữ lại — một chiến lược mới trong thời đại hậu tăng trưởng nóng.