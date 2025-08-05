Chuyên gia Đức đưa ra lời khuyên bất ngờ cho Nga sau mối đe dọa mới từ Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Xinhua

"Nếu người Nga giữ im lặng, sẽ không có chuyện gì xảy ra", chuyên gia quân sự Thomas Tyner phát biểu với ấn phẩm này.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông đã rút ngắn thời hạn 50 ngày mà ông đã đặt ra trước đó để đạt được lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine xuống còn 10 ngày. Nếu các cuộc đàm phán thất bại, ông Trump dự định sẽ áp đặt thuế nhập khẩu, lệnh trừng phạt hoặc "một biện pháp nào đó khác". Đồng thời, nhà lãnh đạo Mỹ thừa nhận rằng ông không chắc chắn về hiệu quả của các biện pháp hạn chế.

Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump đặc phái viên của ông là Witkoff dự kiến sẽ đến Moscow vào ngày 6-7/8. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh thời hạn trừng phạt mới của Mỹ đối với Nga đang đến gần, cùng những căng thẳng leo thang giữa hai nước.

Ông Trump cho biết, mục tiêu chính là thúc đẩy một thỏa thuận chấm dứt thương vong trong xung đột. Khi được hỏi Nga cần làm gì để tránh các lệnh trừng phạt, ông Trump trả lời: “Hãy đạt một thỏa thuận để mọi người ngừng thiệt mạng".

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng nhiều lần gặp ông Witkoff tại Moscow. Tuy nhiên, các nỗ lực hàn gắn quan hệ giữa Nhà Trắng và Kremlin đã bị đình trệ.

Ông Putin khẳng định muốn hòa bình nhưng vẫn giữ nguyên các yêu cầu chấm dứt xung đột, bao gồm việc Ukraina từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và công nhận quyền kiểm soát của Nga với 4 vùng lãnh thổ sáp nhập. Kiev coi các điều kiện này là không thể chấp nhận.

Hôm thứ Sáu, tại cuộc gặp không chính thức với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ở Valaam, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhấn mạnh sự cần thiết phải thiết lập hòa bình lâu dài ở Ukraine mà không có giới hạn thời gian. Ông cũng cho biết các điều kiện của Moscow được công bố vào mùa hè năm 2024, vẫn không thay đổi.