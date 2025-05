Pháp luật

Ngày 27/5, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, Công an phường Phú Thủy, TP Phan Thiết vừa bắt giữ đối tượng Phạm Văn Tiến ( SN 1990, trú TP Móng Cái) đã bị Công an tỉnh Quảng Ninh truy nã.