Chuyên gia phân tích tình huống Nga và Ukraine chìm trong một mùa đông chiến tranh địa ngục

Giới chuyên gia cảnh báo Mỹ không nên là bên tham gia trực tiếp vào cuộc chiến ở Ukraine. Ảnh Getty

Trước một trận chiến mùa đông đang diễn ra ở Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 25/10 đã tuyên bố một cách thách thức rằng quân đội của ông sẽ không chỉ đẩy lùi các lực lượng Nga dọc theo các mặt trận hiện tại mà còn "chắc chắn giải phóng Crimea".



Trong một diễn biến khác cùng ngày, nhà lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov tuyên bố quân đội Nga sẽ chinh phục toàn bộ Ukraine và quân đội của ông sẽ không bắt tù binh trong trận chiến, nhưng "chúng tôi sẽ đốt cháy chúng".

Tuy nhiên, trận chiến này có những ảnh hưởng lớn đối với an ninh quốc gia của Mỹ, vì nguy cơ sử dụng vũ khí hạt nhân gia tăng song song với sự leo thang của xung đột thông thường.

Hầu hết sự chú ý của phương Tây đều đổ dồn vào những thành tựu ngoạn mục của Ukraine kể từ cuối tháng 8 tại khu vực Kharkov ở phía bắc và khu vực Kherson ở phía nam. Nhưng những bước tiến nhanh chóng đó giờ đây đã được rút gọn thành những phòng tuyến tương đối tĩnh tại mặt trận Kharkov ở phía bắc, mặt trận Donbass ở phía đông và mặt trận Kherson ở phía nam.

Nga đã gửi quân tăng cường khẩn cấp để ổn định các phòng tuyến ở từng địa điểm trong khi quân đội Ukraine tạm dừng hoạt động trong khi nước này tìm cách xây dựng lại sức mạnh tấn công của mình.

Nhưng các động thái của Nga và Ukraine chủ yếu tập trung vào việc kìm hãm hoặc mở rộng cuộc chiến hiện tại. Tuy nhiên, đó là cuộc chiến có khả năng xảy ra tiếp theo, có tầm quan trọng nhất, đối với cả những người tham chiến trực tiếp và cả với Mỹ, đặc biệt là vì nó liên quan đến khả năng leo thang hạt nhân.

Có quá nhiều chuyên gia ở Mỹ và phương Tây bác bỏ nguy cơ sử dụng hạt nhân trong cuộc chiến Nga-Ukraine, với một số chuyên gia gọi rủi ro là "rất, rất thấp". Sau lời đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân của ông Putin vào tháng trước, CNN đã hỏi Tổng thống Biden liệu ông có tin Putin sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine hay không. "Chà," Biden trả lời, "Tôi không nghĩ là ông ấy sẽ làm được." Tuy nhiên, do cuộc xung đột thông thường có khả năng mở rộng lớn vào mùa đông này - và phản ứng của phương Tây đối với sự leo thang - rủi ro của việc sử dụng vũ khí hạt nhân là rất thực tế.

Sau khi ông Putin ra lệnh huy động thêm ít nhất 300.000 binh sĩ, Nga đã tích cực chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn mới vào Ukraine, có thể sẽ được triển khai trong khung thời gian tháng 11/12. Putin đã và đang xây dựng lực lượng và nguồn cung cấp chiến tranh ở 6 khu vực của Nga giáp với Ukraine, và như tôi đã thảo luận trong một phân tích gần đây trên các trang này, có nguy cơ cuộc tấn công của Putin sẽ tìm cách hướng đến biên giới phía tây Ukraine để cắt đứt mọi nguồn cung cấp đến từ phương Tây - nếu không có điều này, Kiev không thể duy trì lâu dài cuộc chiến chống lại Moscow.

Trong khi đó, với nỗ lực chứng tỏ phương Tây không bị khuất phục trước bất kỳ mối đe dọa hạt nhân nào đến từ Điện Kremlin, NATO tuần trước đã phát động một cuộc tập trận răn đe hạt nhân. Các cuộc tập trận, NATO tuyên bố, không "liên quan đến bất kỳ sự kiện thế giới hiện tại nào", nhưng được thiết kế để "đảm bảo rằng hoạt động răn đe hạt nhân của Liên minh vẫn an toàn, bảo mật và hiệu quả". Ngày 26/10, Nga, đã tổ chức một cuộc tập trận phóng hạt nhân của riêng họ.

Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết, mục đích của các cuộc tập trận của Moscow là để mô phỏng một "cuộc tấn công hạt nhân lớn" của Nga nhằm đáp trả một cuộc tấn công hạt nhân vào đất liền của một kẻ thù giấu tên. Các cuộc tập trận của Nga bao gồm việc phóng nhiều tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình có khả năng hạt nhân. Các cuộc tập trận này diễn ra trong bối cảnh Nga và Ukraine tuyên bố tay đôi rằng bên kia đang âm thầm chuẩn bị cho việc sử dụng "bom bẩn" hạt nhân ở Ukraine, nhằm đổ lỗi cho phía bên kia.

Theo bất kỳ biện pháp nào, nguy cơ xảy ra một cuộc đối đầu hạt nhân - cho dù là do tính toán sai lầm, nhầm lẫn hoặc tai nạn chết người - cao hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ tháng 10/1962 trong Cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba. Không có gì liên quan đến cuộc chiến tranh quy ước giữa Moscow và Kiev đe dọa an ninh quốc gia Mỹ. Vì vậy, cần phải rõ ràng rằng chúng ta không nên tham gia vào các cuộc tập trận và đe dọa hạt nhân khiêu khích hoặc cố gắng tỏ ra cứng rắn hơn so với phía bên kia.

Kể từ năm 1945, thế giới đã không phải điều khiển một tình huống mà trong đó đối tượng có vũ khí hạt nhân tham gia vào một cuộc chiến toàn diện mà họ có thể thua. Phương Tây đang ráo riết tìm cách giúp Zelensky đánh bại Nga về mặt quân sự và đánh đuổi họ khỏi lãnh thổ Ukraine. Putin hiện đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công lớn vào mùa đông để cố gắng đánh bại quân đội của Zelensky.

Cái giá phải trả cho đất nước chúng ta và cho nhân loại của một cuộc chiến tranh hạt nhân sẽ là khủng khiếp. Có thể chúng tôi sẽ không tồn tại được. Hiện tại chúng ta (Mỹ) đang liều lĩnh mạo hiểm sự tồn tại của mình với tư cách là một quốc gia trong một cuộc chiến ở vùng viễn đông châu Âu mà hiện tại không gây ra mối đe dọa nào đối với hạnh phúc hoặc an ninh quốc gia của chúng ta. Ở đây có nhiều nguy cơ bị đe dọa hơn là chỉ đơn thuần là lợi ích của Tổng thống Ukraine. Washington nên ngay lập tức định hướng lại các ưu tiên của mình để đảm bảo an ninh cho người dân của chúng ta, bắt đầu từ hôm nay.