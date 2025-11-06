Chủ đề nóng

Mô hình nuôi trai nước ngọt thu hoạch ngọc trai ở Đồng Tháp, tạo việc làm tốt, giảm nghèo hay

Huỳnh Xây Thứ năm, ngày 06/11/2025 13:56 GMT+7
"Ép con trai nước ngọt nhả ngọc quý" là mô hình tạo việc làm, thu nhập tốt, giảm nghèo hay ở Đồng Tháp. Anh nông dân Nguyễn Hoàng Hảo ở Đồng Tháp nuôi trai nước ngọt lấy ngọc ngay trong ao bùn. Mô hình “độc lạ” này mang đến hiệu quả bất ngờ khi vừa cho thu nhập từ ngọc trai, vừa thu hút đông đảo du khách đến tham quan và trải nghiệm.
Mô hình nuôi trai nước ngọt lấy ngọc ở Đồng Tháp, giảm nghèo hiệu quả

Anh Nguyễn Hoàng Hảo ở xã Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp hiện đang nuôi gần 2.000 con trai nước ngọt trong tổng 1.700m2 diện tích ao nuôi.

Anh Nguyễn Hoàng Hảo giới thiệu về mô hình nuôi trai nước ngọt lấy ngọc. Ảnh: H.X
Con đặc sản dài lê thê, đẻ ổ trứng lạ, tưởng dữ dằn mà cầm tay được, ở Lâm Đồng nuôi trại khổng lồ, bán 500.000 đồng/kg

Theo anh Hảo, mô hình nuôi trai nước ngọt được anh thử nghiệm 4-5 năm qua và đã thành công.

Để thành công với mô hình trên, anh Hảo đã phải mất nhiều thời gian thuần dưỡng trai nước mặn có thể sống được trong môi trường nước ngọt.

Đặc biệt, anh không nuôi trong ao lót bạt mà nuôi hoàn toàn bằng ao bùn, con trai sống hoàn toàn theo kiểu tự nhiên và có kết hợp với nuôi cá koi.

Với cách làm trên, khoảng 2,5 năm là có thể khai thác, lấy ngọc, nhưng đạt nhất là khoảng 3 năm.

Trai nước ngọt có độ sáng, bóng không bằng con trai nước mặn. Tuy nhiên, chất lượng ngọc khi kiểm định vẫn rất đạt do nuôi dạng kiểu tự nhiên.

Trong quá trình nuôi, trai nước ngọt sẽ bị hao hụt nhiều ở khâu thuần dưỡng và cấy phôi (bước quan trọng nhất trong quy trình nuôi cấy ngọc trai, nhằm kích thích con trai tạo ra viên ngọc).

Giai đoạn sau đó, tức khi đưa ra nuôi tạo ngọc thì tỉ lệ hao hụt ít hơn. Trung bình, mỗi con trai có thể tạo ra từ 1-4 viên ngọc (tùy theo cơ địa của mỗi con trai).

Đây là một món ngon "mới toanh" ở Cao Bằng, vị ngọt tự nhiên, nói tên khối người bất ngờ, chưa thấy, chưa nếm

Ban đầu, anh Hảo chỉ nuôi trai nước ngọt vì đam mê. Sau này mô hình cơ bản hoàn chỉnh, ổn định, chính quyền địa phương và gia đình đã khuyến khích anh chuyển sang làm điểm du lịch.

Trải nghiệm bắt trai nước ngọt lấy ngọc

Du khách đến điểm du lịch của anh Hảo có thể tham gia trải nghiệm bắt trai nước ngọt (800.000 đồng/con), tự khui, nếu có ngọc khách lấy, còn thịt sẽ được chế biến thành món ăn. Nếu con trai nào không có ngọc, khách được tiếp tục khui con khác.

Trải nghiệm bắt trai nước ngọt lấy ngọc. Ảnh: H.X
Thời mưa lũ, ở Nghệ An, đây là mặt hàng đang tăng giá tốt nhất, nhà nào có, cứ cắt bán là trúng "tiền tươi"

Ngoài ra, khách có thể gửi lại vườn để thợ chế tác thành chiếc nhẫn, dây chuyền hoặc để thô làm quà lưu niệm, quà phong thủy.

Anh Hảo nhận định, việc nuôi trai nước ngọt kết hợp làm du lịch không quá khó, quan trọng nhất là tạo ra giá trị để nhiều người biết đến.

"Nhiều người không biết thực tế con trai ra sao, không tin nó có thể nuôi được trong môi trường nước ngọt và cũng không biết sao nó tạo ra được ngọc.

Do vậy, điểm tham quan du lịch của tôi giải quyết được vấn đề này và thực tế đã thành công" - anh Hảo chia sẻ.

Hiện nay, điểm tham quan du lịch của anh Hảo ngày nào cũng có nhiều đoàn khách tìm đến, nhất là khách đến để trải nghiệm.

Hiện doanh thu có được từ việc làm du lịch, anh Hảo sẽ dùng để duy trì điểm tham quan du lịch và làm thêm mới những hạng mục đơn giản.

Một tỷ phú Đắk Lắk "vãi" tiền tỷ xuống sông Sêrêpốk, kéo lên bán 500-600 tấn cá ngon, lãi tiền tỷ

Để từ đó, từng bước xem hiệu ứng của du khách đối với mô hình du lịch nông nghiệp mới lạ, chưa từng có ở miền Tây.

Dự định sắp tới của anh Hảo là dựng một quầy trưng bày về sản phẩm ngọc trai trong điểm tham quan du lịch của gia đình.

Du khách tới đây ngoài trải nghiệm còn có thể mua quà về từ mô hình nuôi trai nước ngọt hiếm có.

Trai nước ngọt là loài động vật thật sự quan trọng trong cuộc sống của chúng ta.

Giống như các loài thụ phấn, trai nước ngọt cung cấp các chức năng quan trọng làm nền tảng cho toàn bộ hệ sinh thái, nhưng không giống như bướm và ong vò vẽ, trai nước ngọt dường như ít được biết đến, chúng ẩn dưới mặt nước và nằm giữa những tảng đá, bùn hoặc cát.

Trai nước ngọt có vòng đời thích nghi độc đáo để làm quen với môi trường sống mới và duy trì quần thể của chúng.

Không giống như các loài nhuyễn thể hai mảnh vỏ khác khi có thể dựa vào ấu trùng sinh vật phù du để trôi dạt và định cư ở môi trường sống mới, trai nước ngọt sử dụng các chủ di động để di chuyển và thực hiện quá trình thụ tinn...

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục

