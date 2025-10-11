Chuyển sang xe điện, 100 xe buýt CNG mới nguyên của Công ty Samco trước nguy cơ… thiệt hại

Trả lời vấn đề đang được nhiều người quan tâm, ông Bùi Hòa An – phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, đã ban hành văn bản số 11286/SXD-QLVT ngày 9/10/2025, gửi Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM. Qua đó, lý giải, đánh giá đánh giá tác động ảnh hưởng của chính sách, đến xe buýt công cộng, đang sử dụng năng lượng xanh, khi chuyển qua sử dụng điện.

Ông Bùi Hòa An khẳng định, dự thảo Nghị Quyết của HĐND TP.HCM ban hành "Quy định về lộ trình thực hiện chuyển đổi và chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện vận tải công cộng bằng xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh trên địa bàn TP.HCM", với lộ trình chuyển đổi phương tiện hiện tại, đã xem xét đến yếu tố hiệu quả đầu tư, lợi ích/chi phí của các dự án đầu tư trước đây.

Dàn xe buýt CNG 100 chiếc mới toanh, chưa sử dụng của Công ty Samco. Ảnh: L.P

Đề án đầu tư 1.680 xe buýt giai đoạn 2014-2020 có vòng thời dự án là 7 năm. Các phương tiện đầu tư có thể tham gia đến 15 năm là đã rất hiệu quả. Thời gian khấu hao của phương tiện theo quy định từ 7-10 năm, các phương tiện hoạt động đến 15 năm là đã hết khấu hao.

Về lợi ích/chi phí: Xe buýt CNG sau 15 năm sử dụng, nếu muốn tiếp tục sử dụng cần phải tiến hành sửa chữa lớn dẫn đến tốn kém nhiều chi phí như chất lượng phương tiện cũng không cao, tiêu hao nhiên liệu nhiều, phát thải cao hơn.

Về kinh nghiệm của các nước: Tại Hàn Quốc, xe buýt CNG sẽ được khuyến khích thay xe mới khi đã qua sử dụng 5 năm. Tại Hà Nội, các gói thầu cung ứng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt có yêu cầu phương sử dụng không quá 10 năm.

Ông Phan Vi Dân (Công ty Samco) đã đặt ra vấn đề 100 chiếc xe buýt CNG của Samco, trước nguy cơ thiệt hại, tại một hội nghị phản biện ngày 26/8/2025, do MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức. Ảnh: L.P

Do vậy, việc xây dựng dự thảo Nghị quyết với lộ trình chuyển đổi như trên, đã có xem xét đến yếu tố tránh lãng phí nguồn lực xã hội. Bên cạnh đó, thời gian qua, hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, có trợ giá, được Sở Xây dựng đẩy mạnh công tác đấu thầu công khai (đấu thầu qua mạng). Do đó, chính sách được thực hiện bình đẳng cho các doanh nghiệp trong nước

Việc Tổng công ty cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn – TNHH MTV (Samco) còn tồn đọng 100 xe buýt CNG mới hoàn toàn, chưa qua sử dụng từ năm 2018. Đến nay, phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan và chủ quan như: Thiếu trạm cung cấp nhiên liệu CNG, cung vượt quá cầu, kế hoạch kinh doanh của Công ty ….

"Theo lộ trình chuyển đổi phương tiện quy định tại Quyết định số 876/QĐTTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành giao thông vận tải: “Từ năm 2025: 100% xe buýt thay thế, đầu tư mới sử dụng điện, năng lượng xanh”.

Do đó, việc phát triển xe buýt CNG trong thời gian trước không phù hợp theo lộ trình. Vì vậy, Samco cần có phương án kinh doanh chuyển đổi cho phù hợp với xu thế" – ông Bùi Hóa An cho biết thêm.