Nồng độ bụi mịn PM 2.5 ở TP.HCM gấp 6 lần khuyến cáo của WHO, nên chuyển sang xe điện

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có báo cáo gửi UBND TP.HCM, về tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố ban hành. Dự thảo nghị quyết quy định về lộ trình thực hiện chuyển đổi và chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, thời gian qua, tình hình ô nhiễm môi trường không khí trong cả nước nói chung và trên địa bàn các thành phố lớn nói riêng diễn biến phức tạp, nồng độ các chất gây ô nhiễm không khí có xu hướng tăng. Ô nhiễm không khí trong đô thị do nhiều nguồn gây ra như công nghiệp, giao thông thông vận tải, sinh hoạt...

Xe điện công cộng vận tải hành khách ở TP.HCM. Ảnh: T.L

Trong đó hoạt động của các loại xe cơ giới nói chung và xe mô tô, xe gắn máy nói riêng là một trong những nguồn phát thải trực tiếp một số chất có ảnh hưởng nguy hại đến sức khỏe của con người.

Đặc biệt, TP.HCM mới (sau khi hợp nhất với tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương) có quy mô dân số khoảng 14 triệu người và hơn 1,4 triệu ô tô... Giao thông đường bộ là nguồn phát thải chính, đóng góp tới 88% bụi so với tổng phát thải giao thông của thành phố; nồng độ bụi mịn PM2.5 trung bình năm ở TP.HCM là 31mg/m3 cao gấp 6 lần so với khuyến cáo của WHO (5mg/m3 ), trong đó GTVT đóng góp tới 40%.

UBND TP.HCM đã phê duyệt Đề án tăng cường vận tải hành khách công cộng, kết hợp kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông trên địa bàn TP.HCM. Đề án bao gồm 27 nhóm giải pháp triển khai trong giai đoạn 2021 – 2030. Trong đó, có giải pháp: “Xây dựng và triển khai kế hoạch đầu tư phương tiện xe buýt theo từng giai đoạn, phù hợp với hạ tầng cung ứng nhiên liệu và ưu tiên phương tiện sử dụng nhiên liệu sạch và thân thiện với môi trường (CNG, LPG, năng lượng điện hoặc nhiên liệu thay thế khác phù hợp với xu hướng phát triển của các nước trên thế giới), thời gian triển khai từ năm 2021 – 2030.”

Tại nhiều địa điểm du lịch ở TP.HCM, vận tải du khách bằng xe điện đang trở nên phổ biến. Ảnh: T.L

Hướng tới giao thông xanh, thành phố xanh, triển khai các giải pháp nêu trên, đến nay hệ thống xe buýt thành phố đã có 164 tuyến với 2.342 xe buýt tham gia hoạt động, trong đó có 47 tuyến xe buýt điện (với 613 xe) và 18 tuyến xe buýt sử dụng khí CNG (với 542 xe), chiếm 49,3% đoàn phương tiện sử dụng điện, nhiên liệu sạch thân thiện với môi trường.

Theo ông Bùi Hóa An – Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, xe cơ giới thân thiện môi trường (như xe sử dụng nhiên liệu CNG, xe hybrid điện nhẹ MHEV, xe hybrid điện hoàn toàn FHEV hoặc SHEV, xe hybrid nạp điện ngoài PHEV). Xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường là xe cơ giới không phát thải trực tiếp các-bon khi vận hành (như xe thuần điện PEV hoặc BEV, xe điện dùng pin nhiên liệu thuần túy PFCEV hoặc FCEV, xe sử dụng nhiên liệu hy-đrô).

"Các chính sách không chỉ áp dụng cho việc chuyển đổi phương tiện sử dụng điện mà còn áp dụng cho việc chuyển đổi tất cả các loại phương tiện sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh khác theo quy định của bộ, ngành liên quan" – ông An cho biết thêm.