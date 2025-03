Cing’s House và khởi nguồn hành trình xây dựng thương hiệu trà sữa Việt

Mỗi người đều có một lý do, động lực nào đó để bắt đầu khởi nghiệp, với chị Nguyễn Huyền Trang, một bà mẹ bỉm sữa, câu chuyện về hành trình của chị khi đó xuất phát là từ cô con gái bé nhỏ của mình.

CEO trà sữa Cing’s House Nguyễn Thị Huyền Trang.

Từ kế toán đến chủ cửa hàng trà sữa

Là người con Phú Thọ, sau khi tốt nghiệp ngành Kế toán tại Học viện Tài chính, chị Nguyễn Thị Huyền Trang quyết định theo chồng về Bắc Ninh sinh sống.

Năm 2020, khi con gái của chị Trang hơn 1 tuổi, chị trăn trở làm sao làm một công việc vừa ổn định, vừa có thể chăm sóc con. Với niềm yêu thích được phục vụ người khác, chị Trang quyết định sẽ tự kinh doanh tại nhà. Một số ý tưởng được vạch ra nhưng rồi chị chọn mở quán trà sữa, dù thức uống này đã có nhiều nơi, sức cạnh tranh cao. Lý do đơn giản là con gái chị Trang không thích uống sữa ngoài và lâu nay mọi người luôn lo lắng trà sữa không an toàn, do vậy chị Trang muốn xây dựng thương hiệu trà sữa dành cho trẻ em sẽ vượt qua định kiến này.

Chị Trang bắt đầu bằng việc tìm kiếm nguồn sữa tươi. Đây là nguyên liệu quan trọng quyết định độ ngon của sản phẩm và trẻ có thể sử dụng hàng ngày chứ không chỉ đơn giản là một món đồ uống thông thường. Chị Trang đã thử nghiệm sử dụng nhiều nguồn sữa khác nhau nhưng loại nào cũng có mùi nồng. Cuối cùng chị đã tìm ra một dòng sữa tươi rất phù hợp, con gái chị rất thích uống dù trước đây không đụng vào giọt sữa nào.

Là bà mẹ bỉm sữa, chị Trang muốn mang đến sản phẩm an toàn cho trẻ.

Tiếp đến là trà, chị Trang ấn tượng với trà ô long vì có vị nhẹ, phục vụ riêng dành cho ba mẹ. Chị đã tìm đến vùng Bảo Lộc, Lâm Đồng để kiểm nghiệm. Trân châu chị cũng phải đặt hàng đạt chuẩn từ đơn vị uy tín...

Khi có nguồn cung cấp nguyên liệu, chị Trang phải nghiên cứu cách nấu làm sao đạt độ dẻo dai, để lâu không bị cứng. Con gái chị, khách hàng đầu tiên đã uống hết ngay ly trà sữa và còn đòi uống thêm. Chị Trang cảm thấy hạnh phúc vô cùng, chắc chắn con uống được thì các bạn khác cũng uống được.

Sau đó, cửa hàng Cing Hu Tang đầu tiên đã ra mắt tại số nhà 310 Nguyễn Gia Thiều, TP Bắc Ninh. Mặc dù địa điểm có 18m2 nhưng hàng ngày tiếp hàng trăm lượt khách. Mỗi ngày, cửa hàng nấu 30-50 nồi trân châu. Bà chủ không quảng cáo nhưng "hữu xạ tự nhiên hương", người nọ mách người kia cứ thế tìm đến quán của chị.

Nguyên liệu trà sữa được trực tiếp nấu và pha chế tại quầy.

"Thời điểm Covid-19, các thương hiệu khác bị đóng cửa nhưng với định hướng "take away" ngay từ đầu, sản phẩm lại 100% là sữa tươi bổ sung dinh dưỡng, chính vì sự khách biệt đó Cing Hu Tang nhanh chóng trở thành 1 hiện tượng và liên tục mở rộng tại khắp các vùng lân cận. Trong 6 tháng đầu mình trực tiếp đứng nấu, làm tất cả mọi việc. Chồng mình khâm phục vừa chăm con nhỏ vừa tâm huyết với quán", chị Trang chia sẻ.

Nói về cái tên Cing Hu Tang, chị Trang vui vẻ bật mí: "Rất nhiều người cũng thắc mắc tên quán. Từ Cing với ý nghĩa là phát triển. Hu Tang là viết tắt của Huyền Trang – tên của mình. Đây là đam mê, tâm huyết của mình nên mình mong muốn phát triển trà sữa mang giá trị vững bền chứ không phải chạy theo xu hướng".

Chinh phục những vị khách khó tính nhất

"Mình đã mở 3 cửa hàng trà sữa tại TP Bắc Ninh và nhượng quyền tại một số tỉnh thành khác. Khách hàng của mình 70% là trẻ em. Mình hạnh phúc vô cùng khi được khách yêu thương. Có nhiều bạn kéo bố mẹ đến do nghe các bạn kể. Nhiều bố mẹ khó tính đã đến quán theo mong muốn của con nhưng bị thuyết phục khi thấy nhân viên bóc hộp sữa tươi trước mắt. Bố mẹ rất yên tâm cho con uống trà sữa của mình", chị Trang kể.

Sau khi thành công với dòng trà sữa trân châu đường đen dành cho trẻ em, chị Trang mở rộng thêm dòng sữa tươi yến mạch thuần chay dành cho các mẹ. Đặc biệt, các mẹ bầu mong muốn được uống trà sữa thì rất yêu thích dòng sản phẩm này. Ngay từ ngày ra mắt đã được nhiều khách hàng yêu thích sử dụng. Không dừng lại ở đó, chị Trang tiếp tục xây dựng thương hiệu Cing’s House, dòng trà sữa dành cho giới trẻ, cao cấp hơn, đa dạng hơn. Chị Trang tiếp tục tìm nguyên liệu mới đặc trưng của Việt Nam. Ví dụ như "topping" sen, chị lặn lội vào Huế để tìm nguồn sen đúng vùng vào đúng vụ để thu mua với chất lượng tốt nhất, cho ra thành phẩm dẻo thơm nhất.

Chị Trang tự hào cho biết: "Mình thấy thực sự may mắn vì suy nghĩ nhỏ bé ban đầu đến giờ mở hơn 140 chi nhánh ở khắp các các tỉnh thành Bắc Trung Nam như Thanh Hóa, Thái Bình, Lào Cai, Việt Trì, Nam Định, Ninh Bình... Nhắc đến trà sữa, nhiều người đã lựa chọn Cing Hu Tang và Cing's House".

Sản phẩm trà sữa được đóng gói đảm bảo giữ độ tươi ngon.

Khi thương hiệu đã được khẳng định, chị Trang lại trăn trở làm sao trà sữa gắn liền với quảng bá văn hóa và du lịch từng địa phương, lan tỏa giá trị cộng đồng. Do vậy, cứ cơ sở trà sữa của chị mở ở địa điểm nào cũng đều được khách hàng yêu quý đến chụp ảnh, quay video các hoạt động trải nghiệm giới thiệu trong quán.

Mới đây, chị Trang quyết định đầu tư máy pha chế tự động với mục tiêu tiết kiệm thời gian cho khách hàng, đặc biệt là quy trình sẽ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm soát vận hành và cung cấp đồng bộ chất lượng với số lượng lớn đơn hàng. Chị còn ấp ủ xây dựng phần mềm trải nghiệm khách hàng bằng cách lưu lại lịch sử khẩu vị của từng khách để cung cấp sản phẩm nhanh chóng, tiện lợi nhất.

Nhiều người khi biết chị Trang từng tốt nghiệp ngành Kế toán ở một trường danh tiếng đã bày tỏ tiếc nuối khi "cất bằng" nhưng với chị, học đại học mới giúp chị thành công như ngày hôm nay.

"Việc học với mình rất quan trọng. Với kiến thức học được ở trường đại học đã giúp cho mình kiến thức biết cân đối, quản lý vận hành. Nếu không học sẽ không biết số liệu này thế nào, việc mình đang làm có đúng pháp luật không. Mình không phải mất thời gian học quản lý mà chỉ cần tập trung nghiên cứu sản phẩm làm sao để chạm được tới khách hàng, giúp đối tác kinh doanh có lợi nhuận. Mỗi vùng miền có từng khẩu vị riêng nên mình luôn lắng nghe khách hàng để cải tiến mỗi ngày. Hiện tại mình vẫn đang học thêm về AI trong sáng tạo, chiến lược phát triển thương hiệu", chị Trang bày tỏ.

CEO Cing’s House ấp ủ dự án "Tuổi thơ cho em – sẻ chia để lan tỏa hạnh phúc".

Được biết, kế hoạch sắp tới của chị Trang là thực hiện dự án "Tuổi thơ cho em – sẻ chia để lan tỏa hạnh phúc". Chị sẽ kêu gọi phụ huynh và các bạn nhỏ có thể tự tay gói những đồ chơi của mình và viết thư tay gửi tặng đến cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn và kém may mắn hơn.

Thành công trong công việc nhưng chị Trang vẫn luôn cảm ơn khi có gia đình ủng hộ, đặc biệt là chồng luôn đồng hành và hỗ trợ sát cánh cùng chị trong suốt hành trình khởi nghiệp của mình. Chị Trang tự hào chia sẻ: "Các con mình thì tự lập, yêu thương nhau. Chồng thì sẵn sàng đưa vợ đi khắp nơi và ngồi chờ vợ. Những ngày đầu khởi nghiệp, chồng còn mang trà sữa đến các nơi mời mọi người dùng thử để xin nhận xét cho vợ điều chỉnh. Với mình "Gia đình luôn là hậu phương vững chắc và là ngôi nhà bình yên nhất".