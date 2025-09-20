CLB từng 2 lần vô địch V.League chiêu mộ tiền đạo người Nga cao 1m90

CLB Long An chiêu mộ tiền đạo người Nga cao 1m90

Việc sáp nhập hành chính giữa Long An và Tây Ninh từng khiến số phận CLB Long An trở nên mờ mịt. Trong khi CLB Quảng Nam rồi CLB Hoà Bình bị giải thể, thì tin vui đã đến khi có một đơn vị mới sẵn sàng tiếp nhận và vận hành CLB Long An ở mùa giải 2025/2026. Không chỉ đơn thuần là chuyện tồn tại, CLB Long An - vốn từng 2 lần vô địch V.League vào các năm 2005 và 2006, còn thể hiện quyết tâm tái thiết khi xây dựng một dàn cầu thủ dày dạn kinh nghiệm.

Ngoài ra, với việc mỗi CLB tại giải Hạng Nhất Quốc gia kể từ mùa giải 2025/2026 được phép sử dụng 1 ngoại binh, CLB Long An cũng đã có những tính toán kỹ càng.

Ivan Khleborodov. Ảnh: Chat GPT.

Ban đầu, CLB Long An liên hệ với Yevhen Martynenko - một trung vệ mang quốc tịch Ukraine. Theo Transfermarkt, Yevhen Martynenko sinh năm 1993. Trước khi khoác áo CLB Long An, anh từng thi đấu cho một vài CLB khá có tiếng ở giải VĐQG Ukraine như Vorskla Poltava hay Chornomorets, rồi cũng từng sang Na Uy thi đấu cho Fana.

Hồi giữa năm 2018, Yevhen Martynenko từng được định giá lên tới 600.000 euro khi chuyển từ Chornomorets sang Vorskla Poltava, sau đó giá trị của anh giảm dần, tháng 8/2022 chỉ còn 200.000 euro và hiện tại thì không còn được định giá.

Tuy vậy, sau khi cân nhắc, CLB Long An quyết định không ký hợp đồng với Yevhen Martynenko, và chuyển hướng sang tăng cường một ngoại binh cho hàng công. Mới đây, theo danh sách đăng ký mà VPF công bố, ngoại binh của CLB Long An cho mùa giải 2025/2026 đã lộ diện, đó là Ivan Khleborodov.

Theo Transfermarkt, Ivan Khleborodov sinh năm 1995, tức năm nay 29 tuổi, mang quốc tịch Nga, chơi ở vị trí tiền đạo và sở hữu chiều cao lên tới 1m90. Trong sự nghiệp của mình, Ivan Khleborodov chủ yếu thi đấu cho các CLB thuộc Liên bang Nga và chưa từng xuất ngoại. Ivan Khleborodov hiện được định giá 100.000 euro.

Chiều cao ấn tượng cùng kinh nghiệm thi đấu dày dạn của Ivan Khleborodov chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho CLB Long An trong mùa giải 2025/2026. Anh nhiều khả năng sẽ là con bài quan trọng bậc nhất trong tay HLV Nguyễn Ngọc Linh.