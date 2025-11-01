Clip về đàn cá khổng lồ chết ở Cần Thơ vớt bải cả tay, cơ quan chức năng vào cuộc tìm hiểu nguyên nhân

Đặt nông dân ở trung tâm của phát triển – tinh thần lớn tại Diễn đàn Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Chỉ còn một ngày nữa, Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói năm 2025 sẽ chính thức diễn ra. Trước thềm sự kiện, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Lê Đức Thịnh (Bộ NN&MT) đã chia sẻ với phóng viên Dân Việt về kỳ vọng kiến tạo nền nông nghiệp xanh, sinh thái, bền vững. Diễn đàn do Báo NTNN/Dân Việt được giao tổ chức, thực hiện.