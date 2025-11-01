Clip về đàn cá khổng lồ chết ở Cần Thơ vớt bải cả tay, cơ quan chức năng vào cuộc tìm hiểu nguyên nhân

Liên quan vụ cá chết hàng loạt xảy ra ở rạch Cái Cui, xã Châu Thành và rạch Bến Bạ, phường Hưng Phú, thông tin từ Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư TP Cần Thơ cho biết đơn vị này sẽ cử cán bộ chuyên môn phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đi tìm hiểu nguyên nhân và đề xuất hướng xử lý.

Clip về đàn cá khổng lồ chết hàng loạt ở Cần Thơ. Video: CTV

Hôm nay 31/10, nhiều hộ dân nuôi cá điêu hồng trên rạch Cái Cui (xã Châu Thành) vô cùng bất ngờ khi phần lớn cá nuôi trên lồng bè chết trắng.

Ông Võ Phi Hoài ở ấp Phú Nhơn, xã Châu Thành chia sẻ, còn khoảng 1 tuần nữa sẽ xuất bán 2 bè cá điêu hồng của gia đình. Tuy nhiên, cá chết hàng loạt, không còn con nào.

"Số lượng cá chết khoảng 4-5 tấn, thiệt hại ban đầu 150 triệu đồng (khoảng 30.000/kg). Toàn bộ công sức, vốn liếng đầu tư suốt nhiều tháng của gia đình bỗng chốc mất trắng" - ông Hoài nói.

Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư TP Cần Thơ cho biết sẽ cử cán bộ chuyên môn phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đi tìm hiểu nguyên nhân cá chết hàng loạt ở rạch Cái Cui, xã Châu Thành và rạch Bến Bạ, phường Hưng Phú. Ảnh: H.X

Theo người nông dân này, chiều hôm trước, ông đã phát hiện nguồn nước tại lồng bè chuyển màu, cá ăn yếu hơn mọi ngày. Đến sáng hôm sau thì xảy ra cá chết.



Ngoài ông Hoài, khu vực rạch Cái Cui có 1 hộ dân nữa nuôi cá điêu hồng trên lồng bè và cũng bị thiệt hại với 2 bè cá.



Được biết, trước đây từ rạch Cái Cui có khoảng 15 hộ nuôi cá điêu hồng trên lồng bè. Đến nay, chỉ còn 2 hộ nuôi. Trong quá trình nuôi, tình trạng cá chết vẫn xảy ra nhưng số lượng rất ít và diễn ra không nhanh như lần này.



Người dân Cần Thơ vô cùng bất ngờ khi phần lớn cá nuôi trên lồng bè ở rạch Cái Cui, xã Châu Thành và rạch Bến Bạ, phường Hưng Phú đều bị chết trắng. Ảnh: H.X

Theo người dân, nguyên nhân cá chết là do nguồn nước bị ô nhiễm. Ảnh: H.X

Tình trạng cá chết hàng loạt không chỉ xảy ra ở rạch Cái Cui, mà còn có ở rạch Bến Bạ (phường Hưng Phú).

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân Việt, hiện rạch Bến Bạ có khoảng 14 bè cá điêu hồng, trung bình mỗi bè nuôi khoảng 7 tấn cá. Sáng nay, nhiều hộ dân "tá hỏa" khi cá nổi đầu và chết gần như hoàn toàn.



Ông Nguyễn Văn Ở đang nuôi cá ở rạch Bến Bạ kể lại, chiều qua (30/10), khi nước ròng ông đã phát hiện nguồn nước dơ, nước có màu sậm và cá có biểu hiện yếu, bắt đầu nổi lên mặt nước. Đến 21 giờ tối qua, đã có tình trạng cá chết.

"Tôi nuôi 2 bè cá điêu hồng với khoảng 20 tấn cá đã có thể xuất bán. Do giá còn thấp tôi neo lại, nhưng nay lại chết hết" - ông Ở buồn rầu nói.

Ông Ở nói tiếp: "Tôi có kinh nghiệm nuôi cá lồng bè khoảng 4 năm nay và chưa bao giờ xảy ra tình trạng cá chết như vậy. Tôi nghĩ nguyên nhân cá chết là do nguồn nước bị ô nhiễm".

