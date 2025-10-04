Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Hồi sinh sông Tô Lịch
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Nhà nông
Thứ bảy, ngày 04/10/2025 13:51 GMT+7

Ở tỉnh Đồng Nai có hồ thủy điện lớn nhất miền Nam, người ta cứ háo hức mỗi năm bắt cá khủng một lần, đó là hồ nào?

+ aA -
Lê Duy Thứ bảy, ngày 04/10/2025 13:51 GMT+7
Mỗi năm, khi mùa mưa đến, cùng với việc xả lũ điều tiết hồ chứa của Thủy điện Trị An (huyện Vĩnh Cửu) ở tỉnh Đồng Nai, người dân từ nhiều nơi lại háo hức chờ đợi khoảnh khắc đóng cửa đập. Khi những cánh cửa đập tràn khép lại, một cuộc đua bắt đầu, đó là cuộc săn “lộc trời”, là những con cá khủng, cá ngon các loại tụ về sau khi xả lũ.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Năm 2024 cũng không ngoại lệ, sau nhiều ngày mưa lớn, mực nước ở hồ Trị An dâng cao do lượng nước từ thượng nguồn đổ về trung bình 2.000m³/s vào ngày 23-9, Công ty Thủy điện Trị An thông báo đến 14h, ngày 30-9 kết thúc xả tràn, đóng cửa đập.

Nuôi cá rô phi đơn tính kiểu liên kết ở phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk, nhà nào cũng phấn chấn tham gia

Háo hức chờ đóng cửa đập bắt các con cá khủng ở hồ chứa Thủy điện Trị An

Từ trưa 30-9, hàng chục người dân địa phương đã tập trung chờ đợi Thủy điện Trị An đóng cửa đập. Họ đến với đủ loại ngư cụ, sẵn sàng tham gia bắt cá “khủng” khi cửa đập khép lại.

Người dân trong vùng thường nói vui với nhau đây là dịp săn “lộc trời”, vì rất dễ bắt cá, trong đó có những con cá lăng, cá mè… nặng cả chục ký.

Anh Trần Quang Sáng (ngụ khu phố 7, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu) cho biết: “Mỗi khi nhà máy thủy điện xả lũ, cá từ hạ nguồn bơi ngược lên. Khi đụng trúng đập, cá tụ lại ngay cửa đập rất nhiều, tha hồ đánh bắt.

Các loại cá tại đây đa phần là cá tự nhiên, vô cùng phong phú, bao gồm: cá mè, cá lăng, cá chốt, cá rô phi...

Theo anh Sáng, so với các năm trước, số lượng người tham gia bắt cá năm nay đông hơn rất nhiều.

Không chỉ có người dân ở huyện Vĩnh Cửu, mà còn nhiều người từ các nơi khác đổ về như: tỉnh Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Biên Hòa, huyện Định Quán và huyện Trảng Bom.

Nơi này ở Quảng Trị còn la liệt giếng cổ Champa kỳ lạ, nước trong, nước ngọt chảy quanh năm

Mọi người đến với đủ loại ngư cụ, thậm chí mang theo SUP (ván lướt sóng có mái chèo) để di chuyển ra giữa hồ chuẩn bị sẵn sàng cho việc bắt cá. Không khí dưới chân đập náo nhiệt với hàng trăm người chen chúc, ai nấy đều sẵn sàng và hào hứng cho cuộc “săn lộc trời”.

Anh Hữu Đăng (28 tuổi, ngụ quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ, khi nghe tin Thủy điện Trị An đóng cửa đập, anh cùng nhóm bạn đã lái ô tô xuống tận nơi.

Dù không phải là ngư dân, anh vẫn bị thu hút bởi không khí vui vẻ, sôi động và muốn hòa vào sự náo nhiệt này. “Tôi đến đây chủ yếu để trải nghiệm và tham gia cho vui. Nếu ai bắt được cá lớn, tôi sẽ mua về để gia đình thưởng thức đặc sản của hồ Trị An” - anh Đăng vui vẻ cho biết.

Đến khoảng 13h30, dòng người đổ về ngày càng đông hơn, lên đến hàng trăm người. Mọi người rôm rả chuyện trò, chia sẻ kinh nghiệm, chỉnh lại ngư cụ, chuẩn bị cho khoảnh khắc đóng cửa đập.

Không chỉ người lớn, mà cả trẻ nhỏ cũng hào hứng tham gia, khiến cho khung cảnh dưới chân đập thêm phần sôi động.

Ông Tuấn (ngụ khu phố 7, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu) thường xuyên có mặt khi Thủy điện Trị An đóng cửa đập kể rằng, đây là lần đầu tiên trong năm 2024 Thủy điện Trị An đóng cửa đập sau mùa xả lũ.

Thứ cây dây bò lung tung, ra quả to bự thế này, sao nông dân Gia Lai đang lo ngày lo đêm?

Mỗi năm, khi đập đóng, người dân quanh vùng đều chờ đợi khoảnh khắc này để tranh thủ bắt cá. Đây không chỉ là cơ hội để kiếm thêm thu nhập, mà còn là dịp để mọi người tụ họp, cùng nhau chia sẻ niềm vui.

Theo ông Tuấn, việc bắt cá khi đập đóng không chỉ mang lại nguồn lợi thực phẩm, mà còn là dịp mọi người cùng chia sẻ niềm vui trong từng mẻ cá bắt được.

Đây không chỉ là một trải nghiệm đánh bắt cá đơn thuần, mà còn là dịp để người dân khắp nơi đến gần nhau hơn, tận hưởng niềm vui và sự trù phú từ thiên nhiên mang lại.

Mỗi con cá bắt được là một phần quà khiến cho mỗi người tham gia đều cảm thấy háo hức và vui vẻ. Trong khoảnh khắc ấy, dưới bầu trời cuối thu, những tiếng cười, tiếng reo hò không ngừng vang lên bên bờ đập.

Sau khi Thủy điện Trị An (huyện Vĩnh Cửu), tỉnh Đồng Nai đóng cửa đập tràn, hàng trăm người dân từ hai bên hồ cùng xuống chân đập bắt cá. Ảnh: L.Duy.

Các cánh đồng điện gió khổng lồ, hoành tráng ngoài khơi bờ biển tỉnh Vĩnh Long sau sáp nhập Trà Vinh, Bến Tre

Tiếng hò reo, sự hào hứng và khung cảnh người dân tụ họp, săn bắt những mẻ cá từ đập Trị An đã trở thành một trải nghiệm khó quên cho tất cả những ai tham gia. Cuộc “săn lộc trời” không chỉ là cách để kiếm thêm thu nhập, mà còn là dịp để kết nối cộng đồng, mang lại niềm vui chung cho mọi người.

Trải nghiệm “săn lộc trời”-bắt các loại cá, có nhiều cá khủng

Khoảnh khắc lúc 14h khi cánh cửa đập cuối cùng khép lại, người dân nô nức reo hò. Hàng trăm người từ hai bên bờ hồ nhanh chóng di chuyển men theo lối mòn xuống phía dưới hồ.

Người thì bơi ra gần hồ, người dùng thuyền tôn và SUP chèo ra giữa hồ để thuận tiện việc bắt cá. Đủ loại ngư cụ được sử dụng nhưng chủ yếu nhất là chài và lưới.

“Ở đây, tôi chủ yếu xài chài là nhiều, vì dễ sử dụng và độ chính xác cao khi bắt. Chài thì chỉ cần quăng ra dính cá và kéo về cá sẽ nằm trong lưới.

Còn lưới đánh cá thì phải giăng 2 đầu và cần 2 người, mất thời gian để cá tự bơi vào lưới và nằm trong đó.

Một anh dược sĩ bỏ về quê Lâm Đồng nuôi dê xuất xứ Nam Phi theo kiểu nông nghiệp tuần hoàn, lãi 1 tỷ/năm

Lượng cá ở đây rất đa dạng, từ cá mè, cá lăng, cá chốt, đến cá rô phi… Đặc biệt, có những con cá to khổng lồ như cá mè hay cá lăng có thể nặng tới 12-18kg” - anh Sáng chia sẻ thêm.

Tiếng cười nói, tiếng lưới, chài ném xuống mặt nước vang lên, hòa quyện với tiếng xì xào của dòng nước đang rút dần. Cảnh tượng hàng trăm người cùng vung lưới, xếp hàng chờ đợi cá mắc lưới ngay dưới chân đập thực sự là một trải nghiệm khó quên.

Cảm giác hồi hộp, chờ đợi từng giây phút cá mắc lưới khiến không khí càng trở nên sôi động. Mỗi khi ai đó kéo lên được một con cá lớn, tiếng reo hò vang dội.

Những người xung quanh không khỏi trầm trồ trước kích thước khủng của con cá vừa bắt được.

Anh Nguyễn Hoàng (ngụ huyện Trảng Bom), tỉnh Đồng Nai phấn khởi khi kéo lên được con cá mè nặng khoảng 11kg.

Đặc biệt, các tay săn cá chuyên nghiệp nhanh chóng tập trung lại khi phát hiện những con cá to mắc lưới, càng làm tăng thêm sự hấp dẫn của cuộc “săn lộc trời”.

Cá đặc sản thịt ngọt như mì chính nuôi dày đặc ở Cà Mau, xúc lên toàn con to bự thế này đây

Anh Nguyễn Hoàng (ngụ huyện Trảng Bom) đã kéo được một con cá mè “khủng”. “Con cá này chắc phải tầm 11kg, chưa bao giờ tôi bắt được con cá nào to như thế này. Mỗi năm, tôi đều mong chờ khoảnh khắc này.

Cá mè là đặc sản ở đây, bắt được một con to thế này thì coi như đã có bữa tiệc lớn cho cả gia đình. Nhiều người bắt được cá sẽ bán lại, riêng tôi đây là dịp hiếm có nên sẽ để dành cho gia đình” - anh Hoàng hào hứng nói.

Ở trên bờ, anh Đình Thảo (ngụ tỉnh Bình Dương) đã nhanh chóng mua lại con cá lăng từ một người dân vừa bắt được. “Tôi biết đến sự kiện này từ lâu nhưng đây là lần đầu có dịp về tận đây để trải nghiệm.

Nhìn con cá lăng nặng 12kg, tôi không thể kìm lòng mà mua ngay, giá tôi mua được 40 ngàn/kg. Cá lăng ở đây rất tươi, lại là cá tự nhiên nên chất lượng cao. Mua được cá to như thế này về nấu lẩu cho cả nhà chắc chắn sẽ rất ngon” - anh Thảo vui vẻ nói.

Theo: Báo Đồng Nai

Tham khảo thêm

Đàn cá quý hiếm 'khổng lồ', có con nặng 30kg giữa dòng sông Hậu, một ông nông dân An Giang chăm bẵm như nuôi con mọn

Đàn cá quý hiếm "khổng lồ", có con nặng 30kg giữa dòng sông Hậu, một ông nông dân An Giang chăm bẵm như nuôi con mọn

Sáp nhập thành công Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc tạo nên vùng đất toàn hồ nước ngọt 'khủng', toàn cá đặc sản to bự

Sáp nhập thành công Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc tạo nên vùng đất toàn hồ nước ngọt "khủng", toàn cá đặc sản to bự

Nuôi con động vật 'khổng lồ' nhất trong họ cá chép, nông dân nơi này ở Kiên Giang bán 200.000 đồng/kg

Nuôi con động vật "khổng lồ" nhất trong họ cá chép, nông dân nơi này ở Kiên Giang bán 200.000 đồng/kg

Tận mắt thấy một con cá 'khổng lồ' nuôi trong hồ nước nhân tạo lớn nhất Đông Nam Á ở tỉnh Hòa Bình

Tận mắt thấy một con cá "khổng lồ" nuôi trong hồ nước nhân tạo lớn nhất Đông Nam Á ở tỉnh Hòa Bình

Tiền Giang: Chuyện ly kỳ về loài cá hô có hình dáng khổng lồ, 'cá vợ cá chồng' sống với nhau 'trăm năm hạnh phúc'

Tiền Giang: Chuyện ly kỳ về loài cá hô có hình dáng khổng lồ, "cá vợ cá chồng" sống với nhau "trăm năm hạnh phúc"

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) còn cách Hoàng Sa 570km, đang mạnh thêm, cường độ cực đại cấp 13, giật cấp 16

Tin bão mới nhất hôm nay, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 4/10, cơn bão số 11 (bão MATMO) còn cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 570km về phía Đông Đông Bắc, bão đã tăng lên cấp 11, giật cấp 14 và đang di chuyển nhanh về phía vịnh Bắc Bộ.

Tin bão mới nhất: Bão MATMO tăng cấp, di chuyển nhanh vào biển Đông thành cơn bão số 11, bao giờ vào đến vịnh Bắc Bộ?

Nhà nông
Tin bão mới nhất: Bão MATMO tăng cấp, di chuyển nhanh vào biển Đông thành cơn bão số 11, bao giờ vào đến vịnh Bắc Bộ?

Cầu Thiên Trường bắc qua dòng sông Đào ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình-không gian hiện đại, sáng-xanh-sạch

Nhà nông
Cầu Thiên Trường bắc qua dòng sông Đào ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình-không gian hiện đại, sáng-xanh-sạch

Clip về một nữ tỷ phú Tiền Giang làm giàu kiểu đa ngành, "ôm đồm" từ sản xuất yến sào đến du lịch sinh thái

Nhà nông
Clip về một nữ tỷ phú Tiền Giang làm giàu kiểu đa ngành, 'ôm đồm' từ sản xuất yến sào đến du lịch sinh thái

Nông dân Việt Nam xuất sắc đến từ Lâm Đồng (sau sáp nhập), từ nghèo rớt mồng tơi, đến góp hơn 10 tỷ làm nông thôn mới

Nhà nông
Nông dân Việt Nam xuất sắc đến từ Lâm Đồng (sau sáp nhập), từ nghèo rớt mồng tơi, đến góp hơn 10 tỷ làm nông thôn mới

Đọc thêm

Đoàn Công Vinh nói gì về bộ trang phục 'con trâu' trình diễn trong Bán kết Mister Global 2025?
Văn hóa - Giải trí

Đoàn Công Vinh nói gì về bộ trang phục "con trâu" trình diễn trong Bán kết Mister Global 2025?

Văn hóa - Giải trí

Đoàn Công Vinh sẽ mặc bộ trang phục lấy ý tưởng từ câu tục ngữ “Con trâu là đầu cơ nghiệp” để trình diễn trong đêm Bán kết Mister Global 2025.

Chi hội Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi phường Tân Khánh, TP.HCM hoạt động theo nguyên tắc 5 tự và 5 cùng
Chuyển động Sài Gòn

Chi hội Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi phường Tân Khánh, TP.HCM hoạt động theo nguyên tắc 5 tự và 5 cùng

Chuyển động Sài Gòn

Ngày 4/10, tại phường Tân Khánh, TP.HCM, Hội Nông dân phường Tân Khánh tổ chức Lễ ra mắt Chi hội Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi với 21 thành viên và 5 Ủy viên Ban chấp hành.

Phường An Phú Đông ra mắt 'Tổ công tác 3 trong 1' và ứng dụng 'SOS ANTT', giữ vững an ninh trật tự
Chuyển động Sài Gòn

Phường An Phú Đông ra mắt 'Tổ công tác 3 trong 1' và ứng dụng 'SOS ANTT', giữ vững an ninh trật tự

Chuyển động Sài Gòn

Phường An Phú Đông ra mắt mô hình "Lắng nghe - Tuyên truyền - Hỗ trợ người dân" cùng ứng dụng cảnh báo khẩn cấp do Công an TP.HCM phát triển nhằm đổi mới phương thức làm việc, lấy người dân làm trung tâm.

Một ngày rong chơi ở vùng nho nổi tiếng nhất Việt Nam
Xã hội

Một ngày rong chơi ở vùng nho nổi tiếng nhất Việt Nam

Xã hội

Thái An là một trong những điểm du lịch được nhiều du khách biết đến bởi nơi đây là vùng trồng nho nổi tiếng ở thôn Thái An, xã Vĩnh Hải thuộc tỉnh Ninh Thuận (cũ) và giờ là tỉnh Khánh Hòa mới.

Mở cửa trở lại sau gần 3 năm tạm dừng, du lịch Sơn Trà “hồi sinh”
Xã hội

Mở cửa trở lại sau gần 3 năm tạm dừng, du lịch Sơn Trà “hồi sinh”

Xã hội

Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, chỉ trong nửa cuối tháng 9, sau khi mở lại tuyến tham quan, Sơn Trà đón hơn 4.700 lượt khách, tăng 24,6% so với nửa đầu tháng.

Hậu xử phạt 85 triệu: Chủ 'núi' thủy tinh ở phường Phú Diễn khắc phục hậu quả ra sao?
Video

Hậu xử phạt 85 triệu: Chủ "núi" thủy tinh ở phường Phú Diễn khắc phục hậu quả ra sao?

Video

Sau phản ánh của Báo Dân Việt về tình trạng hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp tại phường Phú Diễn (Hà Nội) bị biến thành bãi tập kết thủy tinh khổng lồ, bãi xe, nhà xưởng trái phép, UBND phường đã tổ chức kiểm tra, lập biên bản đối với chủ cơ sở tập kết “núi” thủy tinh khổng lồ.

Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) di chuyển lệch lên phía Bắc, chuyên gia cảnh báo những tỉnh này hứng mưa lớn
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 11 (bão MATMO) di chuyển lệch lên phía Bắc, chuyên gia cảnh báo những tỉnh này hứng mưa lớn

Nhà nông

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, cơn bão số 11 (bão MATMO) có thể gây ra một đợt mưa diện rộng ở vùng núi, trung du Bắc Bộ, nơi vừa gánh chịu hậu quả nặng nề do mưa lũ bởi cơn bão số 10.

Công an triệt phá nhóm 'cẩu tặc', bắt giữ 3 người liên quan
Chuyển động Sài Gòn

Công an triệt phá nhóm "cẩu tặc", bắt giữ 3 người liên quan

Chuyển động Sài Gòn

Trần Minh Trung, Nguyễn Thành Vinh bị bắt giữ khi đang bán chó trộm được cho Trần Thị Vân, tổng tang vật là 10 con chó cùng nhiều công cụ gây án.

Nga tấn công lớn chưa từng thấy vào hạ tầng khí đốt Ukraine, Kiev vội vã 'cầu cứu' phương Tây
Thế giới

Nga tấn công lớn chưa từng thấy vào hạ tầng khí đốt Ukraine, Kiev vội vã "cầu cứu" phương Tây

Thế giới

Nga đã tiến hành cuộc tấn công nặng nề nhất nhằm vào các cơ sở sản xuất khí đốt của Ukraine kể từ khi chiến tranh nổ ra, công ty năng lượng quốc doanh Naftogaz xác nhận.

Mẹ chồng giàu gì cũng muốn, chỉ là không muốn giữ cháu
Gia đình

Mẹ chồng giàu gì cũng muốn, chỉ là không muốn giữ cháu

Gia đình

Chồng mình thì ở giữa, không dám cãi mẹ, chỉ khuyên mình “tùy em quyết định”. Nhưng quyết sao đây?

Vì sao cải cách tiền lương khó về đích đầu năm 2026?
Xã hội

Vì sao cải cách tiền lương khó về đích đầu năm 2026?

Xã hội

Theo một số chuyên gia, việc cải cách tiền lương không hề đơn giản, kể cả trong bối cảnh nhà nước đã tiến hành sáp nhập, tinh gọn bộ máy. Nhiều khả năng, nửa đầu năm 2026 cũng chưa thể cải cách được tiền lương.

Nuôi cá rô phi đơn tính kiểu liên kết ở phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk, nhà nào cũng phấn chấn tham gia
Nhà nông

Nuôi cá rô phi đơn tính kiểu liên kết ở phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk, nhà nào cũng phấn chấn tham gia

Nhà nông

Sáng 3/10, tại hội trường UBND phường Đông Hòa, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk Lắk phối hợp với phường Hòa Hiệp và phường Đông Hòa (địa bàn tỉnh Phú Yên trước sáp nhập) tổ chức Hội nghị phát triển mô hình nuôi cá rô phi đơn tính gắn với liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

“Vì dân phục vụ”, lời tiễn biệt Chủ tịch xã ở Đắk Lắk ngã xuống giữa mưa lũ
Tin tức

“Vì dân phục vụ”, lời tiễn biệt Chủ tịch xã ở Đắk Lắk ngã xuống giữa mưa lũ

Tin tức

Giữa mưa lũ, Chủ tịch xã Dray Bhăng (Đắk Lắk) Lê Phước Toàn hy sinh khi điều tiết giao thông, để lại niềm tiếc thương về người cán bộ “vì dân phục vụ”.

Cử nhân Luật đi nuôi ốc nhồi, thành công thế nào mà 40 thanh niên khác ở Lâm Đồng làm theo?
Khuyến nông

Cử nhân Luật đi nuôi ốc nhồi, thành công thế nào mà 40 thanh niên khác ở Lâm Đồng làm theo?

Khuyến nông

Đó là anh Nguyễn Hữu Nhơn (SN 1992, ngụ xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng) với mô hình nuôi và chế biến ốc bươu đen kết hợp nông nghiệp trải nghiệm…

Nữ sinh 14 tuổi tử vong vì TNGT ở Vĩnh Long: Cơ quan tố tụng phải phục hồi điều tra khi nào?
Bạn đọc

Nữ sinh 14 tuổi tử vong vì TNGT ở Vĩnh Long: Cơ quan tố tụng phải phục hồi điều tra khi nào?

Bạn đọc

Cơ quan Điều tra Viện KSND Tối cao vừa tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội” trong vụ nữ sinh 14 tuổi tử vong vì tai nạn ở Vĩnh Long. Tuy nhiên, theo các luật sư, tạm đình chỉ không đồng nghĩa vụ việc đã khép lại.

Đại tướng Lương Tam Quang: Xác định chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia
Tin tức

Đại tướng Lương Tam Quang: Xác định chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia

Tin tức

Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương sẽ xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng Đảng bộ Công an 5 năm tới

Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số gắn với du lịch ở Lâm Đồng, giúp tăng thu nhập
Giảm nghèo nông thôn

Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số gắn với du lịch ở Lâm Đồng, giúp tăng thu nhập

Giảm nghèo nông thôn

Sau 5 năm thực hiện Dự án 6, “bảo tồn, phát huy giá tị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số văn với phát triển du lịch” đã góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, giúp các làng bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số khang trang, giàu đẹp hơn.

Lê Dương Bảo Lâm lên tiếng khi bị chê hài lố
Văn hóa - Giải trí

Lê Dương Bảo Lâm lên tiếng khi bị chê hài lố

Văn hóa - Giải trí

Lê Dương Bảo Lâm lên tiếng sau những tranh cãi khi tham gia chương trình thực tế Chiến sĩ quả cảm.

Bão số 11 (Matmo) chuyển biến phức tạp, Bộ Xây dựng ra công điện khẩn
Giao thông - Xây dựng

Bão số 11 (Matmo) chuyển biến phức tạp, Bộ Xây dựng ra công điện khẩn

Giao thông - Xây dựng

Để chủ động ứng phó bão số 11, Bộ Xây dựng ra công điện khẩn yêu cầu các đơn vị trực thuộc và địa phương bảo đảm an toàn giao thông và tính mạng, tài sản cho người dân.

Một người ở phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên-đại gia trồng nghệ, làm tinh bột nghệ, là Nông dân Việt Nam xuất sắc
Nhà nông

Một người ở phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên-đại gia trồng nghệ, làm tinh bột nghệ, là Nông dân Việt Nam xuất sắc

Nhà nông

Chị Nguyễn Thị Hồng Minh, Giám đốc HTX Nông nghiệp Tân Thành, phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên (địa bàn TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn trước sáp nhập) trồng nghệ, đã biến củ nghệ-loại củ dược liệu bản địa thành "vàng", xây dựng thành công vùng nguyên liệu trồng nghệ hữu cơ rộng lớn. Chị Hồng Minh được bình chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025.

Tỉnh Khánh Hòa yêu cầu thành lập ngay tổ phản ứng nhanh bảo vệ loài chim tiền tỷ
Nhà nông

Tỉnh Khánh Hòa yêu cầu thành lập ngay tổ phản ứng nhanh bảo vệ loài chim tiền tỷ

Nhà nông

Tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp ngăn chặn tình trạng săn bắt, bẫy, vận chuyển mua bán và tiêu thụ chim yến trái phép.

Trồng thứ 'quả hạnh phúc' bán sang tận Trung Quốc, dân một làng ở Hải Phòng có tiền xây nhà lầu, mua xe hơi
Nhà nông

Trồng thứ "quả hạnh phúc" bán sang tận Trung Quốc, dân một làng ở Hải Phòng có tiền xây nhà lầu, mua xe hơi

Nhà nông

Xã Cao Nhân xưa, nay là phường Lê Ích Mộc, thành phố Hải Phòng được biết đến là 'thủ phủ' cau Liên Phòng.

'Trận Bạch Đằng' trên sông Đáy đã diễn ra ác liệt như thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

"Trận Bạch Đằng" trên sông Đáy đã diễn ra ác liệt như thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Thủy chung tuẫn quốc tâm vô khiểm/ Tiết nghĩa oanh oanh tụy nhất môn" (tạm dịch: Trước sau vì nước lòng không thẹn/ Tiết nghĩa cha con tiếng ngàn đời). Đó là những vần thơ mà người đời dành tặng cha con Đặng Tất và Đặng Dung - những vị quốc công tiêu biểu cho tinh thần yêu nước, ý chí quyết tâm chống giặc Minh xâm lược của quân và dân Đại Việt đầu thế kỷ 15.

HLV Kim Sang-sik chính thức gạch tên Quang Hải
Thể thao

HLV Kim Sang-sik chính thức gạch tên Quang Hải

Thể thao

Do chưa kịp hồi phục chấn thương ở khớp vai phải, tiền vệ Nguyễn Quang Hải sẽ không thể góp mặt trong đợt hội quân FIFA Days tháng 10/2025 của ĐT Việt Nam để chuẩn bị cho hai trận đấu gặp Nepal trong khuôn khổ vòng loại cuối Asian Cup 2027.

SLNA đạt thoả thuận với HLV Văn Sỹ Sơn?
Thể thao

SLNA đạt thoả thuận với HLV Văn Sỹ Sơn?

Thể thao

SLNA đang tiến gần việc có “thuyền trưởng" mới khi gần như hoàn tất đàm phán với HLV Văn Sỹ Sơn. Nhà cầm quân người Nghệ An được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng quê hương vượt qua giai đoạn khó khăn và lấy lại bản sắc thi đấu máu lửa.

Đặt cược bóng đá hợp pháp: Nhu cầu rất lớn nhưng chưa doanh nghiệp nào được cấp phép
Kinh tế

Đặt cược bóng đá hợp pháp: Nhu cầu rất lớn nhưng chưa doanh nghiệp nào được cấp phép

Kinh tế

Phó Vụ trưởng Vụ Các định chế tài chính Nguyễn Hoàng Dương thừa nhận nhu cầu thị trường là có thật, nhưng đến nay chưa có doanh nghiệp nào được cấp phép đặt cược bóng đá.

TP.HCM đẩy nhanh các dự án giao thông trọng điểm, đảm bảo giải ngân đầu tư công đạt 95%
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đẩy nhanh các dự án giao thông trọng điểm, đảm bảo giải ngân đầu tư công đạt 95%

Chuyển động Sài Gòn

Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu tăng tốc các dự án giao thông trọng điểm, phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt 95% trong năm 2025, nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố và Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng.

Mách bạn cách nấu 2 món canh dưỡng sinh, bổ khí huyết cho phụ nữ giúp da dẻ hồng hào cải thiện sức sống
Gia đình

Mách bạn cách nấu 2 món canh dưỡng sinh, bổ khí huyết cho phụ nữ giúp da dẻ hồng hào cải thiện sức sống

Gia đình

Những món canh dưỡng sinh không chỉ bổ khí huyết mà còn giữ ấm tử cung, làm hồng hào da dẻ, cải thiện sức sống.

Á vương Nhất Vũ: Từ chơi nhạc cho Đức Phúc đến mạnh bạo thử sức với điện ảnh
Văn hóa - Giải trí

Á vương Nhất Vũ: Từ chơi nhạc cho Đức Phúc đến mạnh bạo thử sức với điện ảnh

Văn hóa - Giải trí

Nhất Vũ từng được biết đến là Producer (nhà sản xuất nhạc) và DJ nổi tiếng tại Hà Thành. Anh từng chơi nhạc cho Đức Phúc, Amee, Andree Right Hand…

Tin đọc nhiều

1

“ĐT Malaysia không có cơ hội thoát án phạt bị xử thua 0-3"

“ĐT Malaysia không có cơ hội thoát án phạt bị xử thua 0-3'

2

Hai nước châu Âu chuẩn bị kế hoạch khẩn cấp cho 'cuộc sống trong bóng tối'

Hai nước châu Âu chuẩn bị kế hoạch khẩn cấp cho 'cuộc sống trong bóng tối'

3

Tin chiều 2/10: HLV Kim Sang-sik gạch tên 1 cầu thủ ở ĐT Việt Nam

Tin chiều 2/10: HLV Kim Sang-sik gạch tên 1 cầu thủ ở ĐT Việt Nam

4

Lý giải nguyên nhân phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên đứng đầu cả nước về số trường hợp vi phạm giao thông

Lý giải nguyên nhân phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên đứng đầu cả nước về số trường hợp vi phạm giao thông

5

“Bóc” đường dây phá rừng tự nhiên quy mô lớn ở Lạng Sơn

“Bóc” đường dây phá rừng tự nhiên quy mô lớn ở Lạng Sơn