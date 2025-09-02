Cô gái trẻ thoát nguy cơ đột quỵ nhờ cảnh giác với các dấu hiệu cảnh báo

Tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh, các bác sĩ vừa cấp cứu thành công, giúp một cô gái trẻ thoát khỏi nguy cơ đột quỵ. Đáng nói, bệnh nhân đã đi khám kịp thời khi có những dấu hiệu cảnh báo.

Bệnh nhân là chị N.T.Q (33 tuổi, trú tại xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh) ở nhà thỉnh thoảng đau đầu, run tay nhưng không thường xuyên. Gần đây khi đi khám sức khỏe tổng quát, chị Q. vô tình phát hiện bản thân bị túi phình động mạch cảnh trong trái, kích thước 4,7 x 4,2 mm, cổ rộng đường kính 4mm, không có máu tụ quanh túi phình.

Quá trình hội chẩn, các bác sĩ đánh giá bệnh nhân có túi phình động mạch cảnh trong trái kích thước lớn cần xử trí can thiệp để tránh nguy cơ vỡ gây đột quỵ xuất huyết não. Tuy nhiên đây là một túi phình phức tạp vì cổ túi phình rộng gây khó khăn trong quá trình thả vật liệu nút tắc túi phình (do vật liệu nút tắc túi phình rất dễ trôi ra ngoài và gây tai biến).

Bác sĩ Ngô Quang Chức, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh thăm khám, tư vấn sau can thiệp cho người bệnh. Ảnh BVCC

Do đó, kíp can thiệp quyết định sử dụng phương pháp nút túi phình bằng vòng xoắn kim loại (coil) kết hợp stent chẹn cổ túi phình nhằm tăng hiệu quả nút tắc túi phình, đảm bảo an toàn cho người bệnh. Sau khi được bác sĩ tư vấn, giải thích kỹ lưỡng, người bệnh và gia đình an tâm, tin tưởng và quyết định can thiệp tại bệnh viện.

Kíp can thiệp do bác sĩ Ngô Quang Chức – Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện đa khoa Quảng Ninh thực hiện cùng các bác sĩ, kỹ thuật viên trong khoa. Quá trình thực hiện, ê kíp luồn vi ống thông từ động mạch đùi tiếp cận túi phình động mạch não và tiến hành thả stent chẹn cổ túi phình. Sau đó, tiếp tục thả 6 coil để nút bít túi phình dưới sự hỗ trợ của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền 2 bình diện.

Kết quả chụp mạch kiểm tra thấy, túi phình cổ rộng đã được bít hoàn toàn, các nhánh mạch sau túi phình lưu thông tốt. Bệnh nhân tỉnh táo trong suốt quá trình can thiệp, sức khỏe hồi phục tốt, không đau đớn, đi lại và ăn uống bình thường sau can thiệp 1 ngày.

Đánh giá về ca bệnh, bác sĩ Chức cho biết, bệnh nhân trẻ may mắn phát hiện túi phình mạch kích thước lớn chưa vỡ. Tuy nhiên đây là ca khá phức tạp do túi phình có phần cổ rộng, khi nút coil thường khó kiểm soát, nguy cơ tái thông sau nút cao do coil có thể trôi vào lòng mạch và gây biến chứng tắc mạch máu não. Với trường hợp này, ekip quyết định nút túi phình mạch não kết hợp đặt stent chẹn cổ để đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Bác sĩ Chức đánh giá, trong những năm gần đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận số lượng bệnh nhân đột quỵ não có xu hướng gia tăng và ngày càng trẻ hóa. Nhiều nguyên nhân dẫn đến đột quỵ ở người trẻ tuổi, trong đó phình máu não là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây xuất huyết não.

Bác sĩ Chức cũng khuyến cáo, mọi người không nên chủ quan với những dấu hiệu cảnh báo sớm như: đau đầu dai dẳng, chóng mặt, mờ mắt thoáng qua, run tay hay tê yếu nửa người.

Khi có triệu chứng nghi ngờ, cần được chụp CT hoặc MRI mạch não để phát hiện sớm. Bên cạnh đó, duy trì lối sống lành mạnh, bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia và kiểm soát tốt huyết áp là biện pháp quan trọng để giảm nguy cơ và phòng tránh biến chứng nguy hiểm.

