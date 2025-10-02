Cổ phiếu bất động sản chìm trong sắc đỏ, VN-Index mất hơn 12 điểm

Cổ phiếu bất động sản lao dốc, VHM và VRE dẫn đầu đà giảm

Kết phiên giao dịch chứng khoán ngày 2/10, nhóm cổ phiếu bất động sản ghi nhận 66 mã giảm giá và 22 mã tăng giá.

Nhóm cổ phiếu bất động sản giảm 1,19% xuống 92,15 điểm trong phiên hôm nay.

Nhóm cổ phiếu bất động sản khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 2/10. Ảnh: Vietstock

Cổ phiếu bất động sản bị nhà đầu tư “chốt lời” mạnh, giảm sâu. Dẫn đầu là bộ đôi cổ phiếu “họ” Vin là VHM và VRE khi lần lượt giảm sâu 2,57% và 4,22%.

Tính riêng 2 mã này đã lấy đi hơn 3,1 điểm của chỉ số dù mã VIC ngược dòng nhưng chỉ góp hơn 0,9 điểm tăng nên khiến VN-Index không thể bứt phá mạnh.

Theo sau loạt cổ phiêu sụt giảm mạnh, như: DXG -3,6%, PDR -3,17%, DIG -3,44%, KBC -3,71%, HDC -4,17%, KDH -2,08%, TCH -3,49%, NLG -2,86%, …

Ngược lại, một số mã của nhóm này may mắn dữ được sắc xanh, như: VIC +0,59%, SJS +1,03%, AGG +0,28%, SGR +1,09%, CRE +0,48%,…

Khối ngoại thẳng tay bán tiếp 2.400 tỷ đồng, VN-Index 'bay' hơn 12 điểm

Thị trường chứng khoán tiếp đà “rung lắc” mạnh, mở cửa trong sắc xanh, rung lắc mạnh ở cuối phiên chiều. Kết phiên 2/10, chỉ số VN-Index giảm 12,34 điểm, xuống 1.652,71 điểm. Chỉ số HNX-Index giảm 3,67 điểm, xuống 269,55 điểm. Ngược lại, chỉ số UPCoM-Index đứng yên ở mức 109,79 điểm.

Độ rộng toàn thị trường với sắc đỏ có phần áp đảo khi bên bán có 480 mã giảm và bên mua có 229 mã giảm. Tương tự, sắc đỏ áp đảo trong rổ VN30 với 22 mã giảm, 9 mã tăng và 1 mã tham chiếu.

Toàn cảnh thị trường chứng khoán khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 2/10. Ảnh: Vietstock

Trên bảng điện tử, loạt cổ phiếu vốn hóa lớn tại các nhóm ngành khác sụt giảm mạnh, gây áp lực chung lên chỉ số chính, như: CII -4,84%, GEX -3,21%, VSC -4,75%, HHV -4,33%, PC1 -2,94%, VGC -2,11%, FPT -1,39%, VHC -2%, VNM -1,45%, DBC -1,84%, POW -1,39%, DPM -4,6%, DCM -2,46%, HSG -2,63%, GVR -1,97%, VHC -2%, EVF -3,17%, …

Diễn biến nhóm cổ phiếu nhà Bamboo trong thời gian qua. Ảnh: FireAnt

Về mức độ ảnh hưởng, mã VHM, VPB, VRE, VCB là những mã có ảnh hưởng tiêu cực nhất đến VN-Index với hơn 5 điểm giảm. Ở chiều ngược lại, VIC, MBB, TCB và LPB là những mã đang cố gắng kéo điểm tăng của chỉ số phiên hôm nay nhưng không đáng kể.

TOP cổ phiếu ảnh hưởng đến chỉ số VN-Index ngày 2/10. Ảnh: Vietstock

Giao dịch khối ngoại là điểm trừ khi họ bán ròng mạnh với giá trị 2.399 tỷ đồng trên toàn thị trường. Riêng HoSE, khối ngoại bán ròng 2.354 tỷ đồng.

Tại chiều mua, cổ phiếu LPB được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 26 tỷ đồng. Theo sau, CTD là mã tiếp theo được gom mạnh 18 tỷ đồng. Ngoài ra, CII và TCB cũng được mua lần lượt 15 và 14 tỷ đồng.

Ngược lại, VHM là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 338 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu FPT và VPB cũng bị "xả" 234 tỷ đồng và 221 tỷ đồng.

