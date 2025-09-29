Cổ phiếu bất động sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng mạnh kéo điểm số thị trường chứng khoán

Kết phiên giao dịch chứng khoán ngày 29/9, nhóm cổ phiếu bất động sản ghi nhận 17 mã tăng giá, 1 mã tăng trần, bị áp đảo bởi 60 mã giảm giá.

Nhóm cổ phiếu bất động sản mạnh 2,11% lên 93,73 điểm trong phiên hôm nay.

Nhóm cổ phiếu bất động sản khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/9. Ảnh: Vietstock

Nhóm bất động sản nói riêng 'bung lụa' nhờ cổ phiếu nhà Vingroup với mã VIC tăng mạnh 5,37% lên 172.800 đồng/cổ phiếu, mà còn mở rộng vốn hóa Tập đoàn Vingroup lên 670.000 tỷ đồng, một kỷ lục chưa từng có của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Với riêng Chủ tịch Vingroup là tỷ phú Phạm Nhật Vượng, tài sản ròng của ông đã đạt 16,6 tỷ USD, tăng thêm 735 triệu USD chỉ trong 24 giờ, theo Forbes.

Khối tài sản khổng lồ này đưa ông Vượng lọt top 147 tỷ phú giàu nhất thế giới, thăng bậc đáng kể so với vị trí 170 hồi đầu tháng 9. Tài sản của Chủ tịch Vingroup hiện còn cao hơn nhiều nhân vật đáng chú ý tại châu Á như ông Lee Jae-yong - Chủ tịch Samsung, hay tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi - Chủ tịch TCC Group, Fraser and Neave (F&N), nhà sáng lập Thai Beverage.

Cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup đã tăng liên tục trong 5 phiên gần nhất, đẩy mức tăng trong 1 tháng gần nhất lên trên 30%. Tính từ đầu năm, thị giá VIC đã tăng hơn 4 lần.

Cùng với đó, mã VHM và VRE cũng lần lượt ghi nhận phủ xanh với mức tăng 2,93% và 2,04%.

Ở chiều ngược lại, nhiều cổ phiếu bất động sản bị bán tương đối mạnh. Trong đó, DXG đóng cửa giảm 4% xuống mức 21.850 đồng/cổ phiếu với thanh khoản đứng thứ 2 thị trường, đạt 48,67 triệu đơn vị và khối ngoại đã bán ròng gần 4 triệu đơn vị; DIG giảm 3% với thanh khoản đạt 31,4 triệu đơn vị và khối ngoại bán ròng hơn 5,5 triệu đơn vị; PDR giảm 2,6% và khớp hơn 20,5 triệu đơn vị cùng khối ngoại bán ròng 2,6 triệu đơn vị…

Thị trường chứng khoán 'xanh vỏ, đỏ lòng'

Kết phiên 29/9, chỉ số VN-Index tăng 5,78% lên 1.666,48 điểm. Ngược lại, chỉ số HNX-Index giảm 0,91 điểm, xuống 275,15 điểm. Chỉ số UPCoM-Index giảm 1,34 điểm, xuống 109,29 điểm.

Thanh khoản trên thị trường gần như đi ngang, với tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt hơn 29.300 tỷ đồng. Riêng trên sàn HoSE, thanh khoản đạt gần 27.100 tỷ đồng.

Bảng điện tử sàn HoSE “chìm” trong sắc đỏ, với 240 mã giảm giá (gồm 4 mã giảm sàn) so với 97 mã tăng giá (gồm 4 mã tăng trần).

Toàn cảnh thị trường chứng khoán khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/9. Ảnh: Vietstock

Bên cạnh cổ phiếu “họ” Vin, cổ phiếu “họ” Gelex cũng tăng bứt phá trong phiên giao dịch 29/9, đóng góp tích cực vào đà tăng chung của thị trường.

Kết phiên 29/9, cổ phiếu GEX của CTCP Tập đoàn Gelex tăng 4,53% lên 55.400 đồng/cổ phiếu, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt hơn 10 triệu đơn vị.

Đặc biệt, cổ phiếu GEE của CTCP Điện lực Gelex, công ty con của Tập đoàn Gelex tăng trần 6,94%, lên 118.700 đồng/cổ phiếu, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt gần 1,9 triệu đơn vị.

Cổ phiếu “họ” Gelex tăng bứt phá trong phiên 29/9 ngay sau thông tin CTCP Hạ tầng Gelex, công ty con của Tập đoàn Gelex (chiếm 91,62% vốn điều lệ) lên kế hoạch IPO, giá dự kiến 28.000 - 30.000 đồng/cổ phiếu, tham vọng huy động 3.000 tỷ đồng, định giá doanh nghiệp có thể đạt tỷ USD.

Về mức độ ảnh hưởng, là VIC, VHM, VPB và GEE những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index với hơn 13,1 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, FPT, VCB, HVN và BSR là những mã vẫn chịu áp lực bán và lấy đi hơn 2,6 điểm từ chỉ số chung.

TOP cổ phiếu ảnh hưởng đến chỉ số VN-Index ngày 29/9. Ảnh: Vietstock

Khối ngoại tiếp đà bán ròng với giá trị trên 800 tỷ đồng trên cả thị trường. Trong đó, khối ngoại “xả” mạnh nhất cổ phiếu SSI với giá trị hơn 174 tỷ đồng. Theo sau là cổ phiếu DIG (138,26 tỷ đồng), cổ phiếu VNM (114,61 tỷ đồng), cổ phiếu DXG (88,47 tỷ đồng), …

Ở chiều mua vào, khối ngoại “gom” mạnh nhất cổ phiếu VPB với giá trị hơn 114 tỷ đồng. Theo sau là cổ phiếu GEX (110,28 tỷ đồng), cổ phiếu TAL (53,04 tỷ đồng), cổ phiếu TCB (47,01 tỷ đồng), cổ phiếu GMD (40,28 tỷ đồng), …