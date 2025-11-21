Chủ đề nóng

Thứ sáu, ngày 21/11/2025

Cổ phiếu HQC bứt phá giữa “biển lửa”, thị trường rung lắc phiên 21/11

Thứ sáu, ngày 21/11/2025
Dòng tiền đổ mạnh giúp HQC bất ngờ tăng kịch trần, trở thành điểm sáng hiếm hoi giữa phiên 21/11 đầy biến động khi VN-Index liên tục đảo chiều và đóng cửa trong sắc đỏ nhẹ.
Cổ phiếu 'ông trùm nhà ở xã hội' tăng bốc đầu bất chấp VN-Index rực lửa

Kết phiên giao dịch ngày 21/11, nhóm cổ phiếu bất động sản ghi nhận 4 mã tăng trần, 36 mã tăng giá và 37 mã giảm giá, 2 mã giảm sàn.

Dù ghi nhận sự phân hoá nhưng cổ phiếu họ nhà Vingroup nâng bật đà tăng của nhóm ngành khi vẫn ghi nhận tăng 0,57% lên 103,31 điểm và là 1 trong 3 nhóm ngành duy nhất tăng điểm trong phiên hôm nay.

Nhóm cổ phiếu bất động sản khi đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần 21/11. Ảnh: Vietstock

Cụ thể, mã VIC của Vingroup tăng 0,75% so với phiên giao dịch liền kề, lên 229.700 đồng/cổ phiếu; mã VHM của Vinhomes tăng 1,53% lên 99.300 đồng/cổ phiếu và VRE của Vincom Retail tăng 0,63% lên 32.200 đồng/cổ phiếu.

Mã VPL của Vinpearl cũng tăng 3,47% lên 74.500 đồng/cổ phiếu.

Không chỉ cứu nhóm cổ phiếu bất động sản, nhóm cổ phiếu trụ này cũng 'kìm chân' đà giảm của toàn thị trường chung khi góp hơn 4 điểm tăng trong phiên ngày hôm nay.

Diễn biến chỉ số nhóm cổ phiếu 'họ' Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng trong thời gian qua. Ảnh: FireAnt

Sắc xanh phủ trên nhiều doanh nghiệp lớn với các mã như: CEO +4%; KDH +0,58%; NVL +1,99%; TCH +0,24%; NBB +1,02%; NLG +1,7%;...

Đáng chú ý nhất là mã HQC của Địa ốc Hoàng Quân (hay còn biết với cái tên "ông trùm nhà ở xã hội" khi bất ngờ tăng kịch trần lên 3.310 đồng/cổ phiếu. Kết phiên ghi nhận bùng nổ với gần 30 triệu đơn vị khớp lệnh, thậm trí còn dư nhận dư hơn 1,3 triệu đơn vị dư mua giá trần và tình trạng trắng bên bán diễn ra xuyên suốt phiên. Đặc biệt, chỉ sau 1 giờ giao dịch sáng nay, mã này đã khi nhận hơn 19 triệu đơn vị khớp lệnh - gấp 4 lần trung bình 20 phiên gần đây.

Sự bứt phá của cổ phiếu HQC được cho là phản ứng với thông tin Địa ốc Hoàng Quân công bố thông tin về việc chính thức nhận quyết định chấp thuận nhà đầu tư cho dự án nhà ở xã hội tại xã Khánh An, tỉnh Cà Mau. Với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 662 tỷ đồng trên quỹ đất gần 16 ha, dự án dự kiến được triển khai trong vòng 5 năm.

Đây là dự án thứ hai liên tiếp của Địa ốc Hoàng Quân tại khu vực này được thông qua chủ trương đầu tư chỉ trong vòng hai tháng.

Trước đó, doanh nghiệp cũng đã được chấp thuận làm chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội tại phường An Xuyên. Dự án này có quy mô gần 2 ha, bao gồm 6 khối nhà cao 12 tầng với 996 căn hộ, tổng mức đầu tư lên tới hơn 1.215 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án An Xuyên dự kiến kéo dài từ quý 4/2025 đến quý 3/2028.

Dù vậy, theo ghi nhận, từ đầu năm đến nay, cổ phiếu HQC vẫn loanh quanh vùng giá 3.000 - 4.000 đồng/cổ phiếu, cách xa mốc mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu mà ban lãnh đạo doanh nghiệp nhiều lần đặt mục tiêu.

Diễn biến cổ phiếu HQC trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Ảnh: FireAnt

Ở chiều ngược lại, đi ngược với sắc tím lịm của HQC là sắc xanh lơ - thứ màu hoảng sợ của nhà đầu tư lại bao trùm lên cổ phiếu CTX của CTX Holdings khi giảm tới 14,86% xuống 12.600 đồng/cổ phiếu, nhà đầu tư tháo chạy với 656.700 đơn vị khớp lệnh và còn dư hơn 1 triệu đơn vị đặt bán. Tình trạng trắng bên mua diễn ra xuyên suốt phiên.

Trước đó, cổ phiếu này đã có chuỗi giảm giá mạnh từ vùng 20.800 đồng/cổ phiếu xuống 12.600 đồng/cổ phiếu, tức giảm gần 40% trong 3 tháng qua.

Đà giảm này diễn ra trong bối cảnh công ty vừa công bố bổ sung nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường 2025.

Theo đó, HĐQT công ty đã đồng ý bổ sung nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 về chủ trương phi đại chúng hóa doanh nghiệp.

Tổng công ty hiện là doanh nghiệp đại chúng, cổ phiếu được giao dịch trên sàn UPCoM. HĐQT muốn đưa doanh nghiệp trở thành doanh nghiệp không đại chúng, đồng nghĩa với việc cổ phiếu CTX sẽ rời sàn UPCoM do không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng.

Diễn biến cổ phiếu CTX của CTX Holdings trong phiên giao dịch ngày hôm nay 21/11. Ảnh: FireAnt

Đà giảm còn xuất hiện ở nhiều mã khác như DIG -0,47%; DXG -1,03%; VPI -0,9%; PDR -0,88%; KBC -0,99%;...

Toàn cảnh thị trường chứng khoán khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/11. Ảnh: Vietstock

Thị trường chứng khoán kết phiên cuối tuần đầy biến động, VN-Index giảm nhẹ hơn 1 điểm.

Thị trường chứng khoán phiên cuối tuần có nhiều biến động mạnh. Ngay từ khi mửa cửa giao dịch, VN-Index đã giảm hơn 11 điểm và kết thúc phiên sáng đã giảm tới gần 20 điểm. Ngay khi phiên chiều bắt đầu, VN-Index bất ngờ tăng giá một mạch khiến thị trường xanh trở lại. Nhưng ngay trước khi kết thúc phiên, VN-Index quay xe giảm mạnh.

Kết phiên giao dịch ngày 21/11, VN-Index giảm 1,06 điểm xuống 1.654,93 điểm. Trong khi đó HNX giảm 1,1 điểm xuống còn 263,13 điểm và UPCoM giảm 0,82 điểm xuống còn 118,69 điểm.

Thanh khoản phiên giao dịch hôm nay ghi nhận có hơn 658 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương đương giá trị giao dịch đạt hơn 20.090 tỷ đồng.

Độ rộng thị trường ghi nhận 257 mã tăng giá, 44 mã tăng trần và 419 mã giảm giá, 20 mã giảm sàn. Trong rổ VN30 ghi nhận 9 mã tăng giá, 17 mã giảm và 4 mã tham chiếu.

Cùng chung sắc đỏ thị trường hôm nay, nhóm ngành công nghiệp ghi nhận giảm 0,26% xuống còn 58,64 điểm. Nhưng các mã cổ phiếu đầu tư công lại vẫn giữ được sắc xanh như CII +2,14%, GMD +0,96%, VCG +0,62%, GEE +0,53%;...Ngược lại, các mã cổ phiếu khác trong nhóm giảm giá như GEX -1,46%; VSC -0,22%, HHV -0,7%,...

Nhóm ngành nguyên vật liệu cũng giảm 0,18% xuống còn 56,26 điểm. Trong đó, các mã lớn cổ phiếu thép lại có những cảm xúc trái ngược khi HPG +0,55% còn NKG -1,79%. Đối với tài chính, nhóm ngành này cũng giảm 0,58% xuống còn 207,18 điểm. Một trong những ngôi sao lẻ loi của ngành ghi nhận sắc xanh là STB +3,64%; còn lại nhiều mã cổ phiếu cùng chung sắc đỏ như VIX -5,09%; HDB -1,89%; SSI -1,44%; MBB -0,64%; VCI -2%;...

Về mức độ ảnh hưởng, bộ 3 nhóm cổ phiếu ‘họ’ Vingroup tiếp tục góp mặt trong nhóm có ảnh hưởng tích cực tới thị trường với tổng hơn 3 điểm. Ngoài ra còn các mã cổ phiếu khác như VPL; STB; FPT; VJC; HPG kéo thị trường tăng hơn 3,36 điểm. Ở chiều ngược lại, các mã cổ phiếu của ngành tài chính dẫn đầu danh sách các mã cổ phiếu kéo thị trường giảm gần 2,85 điểm như VCB; TCB; BID; HDB; LPB.

Về giao dịch khối ngoại, nhóm nhà đầu tư nước ngoài đã quay trở lại bán ròng chỉ sau 1 phiên mua ròng hôm qua khi bán 689,90 tỷ đồng. Các mã cổ phiếu bị bán ròng nhiều nhất như VIX -704,21 tỷ đồng; bỏ xa các vị trí xếp sau là MBB -257,44 tỷ đồng; MWG -132,98 tỷ đồng; MCH -117,59 tỷ đồng;...

Ở chiều bán ròng, mã cổ phiếu của Công ty CP FPT (HoSE: FPT) được mua ròng mạnh nhất với +354,75 tỷ đồng; bỏ xa vị trí thứ hai VPB +161,62 tỷ đồng. Ngoài ra còn các mã cổ phiếu như HPG; STB; SSI; VHM; DXG đều được mua ròng với giá trị dưới 100 tỷ đồng.

