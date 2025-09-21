Lính Nga ở chiến trường Ukraine. Ảnh Sputnik

"Máy bay không người lái 'mẹ' hạng nặng bay xa khỏi đường kiểm soát và thả các máy bay không người lái nhỏ chứa đầy thuốc nổ, sau đó tấn công thiết bị của Ukraine. Kẻ thù chọn một đoạn đường và biến nó thành cơn ác mộng", bài báo viết.

Cần lưu ý rằng các máy bay không người lái 'mẹ' cũng hoạt động như bộ lặp tín hiệu. Như ấn phẩm nhấn mạnh, chiến thuật này cho phép UAV Nga tấn công mục tiêu chính xác hơn nhiều.

Trước đó ngày 17/9, tờ Business Insider đưa tin rằng Lực lượng vũ trang Ukraine, trong nỗ lực bảo vệ mình khỏi máy bay không người lái của Nga, đang phủ lưới vải lên đường, nhưng điều này không phải lúc nào cũng hiệu quả.

Forbes trước đây đã đưa tin rằng quân đội Ukraine đang gặp phải tình trạng thiếu hụt trang thiết bị do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga. Bài báo đặc biệt nhấn mạnh đến những thành công của đơn vị Rubicon, đơn vị điều khiển máy bay không người lái đang gây khó khăn cho hậu cần của Lực lượng Vũ trang Ukraine. Forbes gọi đây là một trong những đơn vị hiệu quả nhất trên tiền tuyến.

Trung tâm Rubicon về Công nghệ không người lái tiên tiến được thành lập vào tháng 8 năm 2024, theo lệnh của Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov, có trụ sở tại một trong các đơn vị chiến đấu máy bay không người lái.

Các lĩnh vực hoạt động chính của trung tâm là đào tạo giảng viên từ các chuyên gia UAV của các đơn vị đang hoạt động và các đội hình quân sự, cũng như đào tạo các nhà điều hành cho các hoạt động chiến đấu trong khu vực SVO.